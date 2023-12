Por Agencias

Ciudad de México.- Movimiento Ciudadano (MC) decidió ir “sin prisas” en la definición de quién será el sustituto de Samuel García, quien renunció a la precandidatura presidencial para regresar a sus funciones como gobernador de Nuevo León, luego de dejar en vilo el futuro político de esa entidad tras pedir licencia para contender en el proceso electoral.

La plana mayor del partido, integrada por su dirigencia, el consejo nacional y los liderazgos del Congreso de la Unión y de los estados, se reunieron este lunes en su sesión anual ordinaria, programada para debatir posibles modificaciones estatutarias y presentar los informes anuales de las actividades de esta fuerza política. Pese a la “crisis” tras quedarse sin futuro abanderado presidencial, definieron mantener la fecha del 20 de enero, como el día en que nombrarán a su candidato presidencial.

El dirigente nacional emecista, Dante Delgado Rannauro, solo clarificó que la decisión no será por encuestas, sino “por un consenso de construcción”, lo cual determinarán la comisión nacional de convenciones y procesos internos, la comisión operativa y la comisión de candidaturas, junto con “algunos liderazgos”.

Y consultado de manera reiterada por los perfiles que se han proyectado como posibles candidatos, entre ellos, él mismo, el diputado Jorge Álvarez Máynez, la senadora Patricia Mercado, o el senador Juan Zepeda, el dirigente partidario evitó responder de manera concreta.

“Tendremos que hacer todos una valoración pero tenemos que actuar con mucha sensatez. Tenemos que actuar con mucho equilibrio, de lo que se trata es ganar la presidencia de la República. Vamos a hacer todo para lograrlo”, señaló en entrevista al concluir la sesión del Consejo Nacional de MC.

Sobre la posibilidad de que él mismo se convierta en el abanderado presidencial, dijo: “Yo no estoy pensando en candidaturas, estoy pensando en la construcción del proyecto que permita darle una salida democrática al país”.

En tanto, tras reconocer que no está descartada la opción de un perfil externo al partido, se le preguntó si buscarán algún acercamiento con el ex canciller, Marcelo Ebrard, y quien se había nombrado como una opción tras no ganar el proceso interno realizado por Morena y sus aliados.

Sin descartar ni confirmar esa posibilidad, señaló: “Las candidaturas no se construyen con declaraciones en medios, eso sólo lo hacen los del PRIAN”. Al reafirmar su respeto por el ex secretario de Relaciones Exteriores, añadió que «en medio de una crisis tenemos que actuar con mucho sentido de racionalidad, no hay ninguna prisa para que tomáramos decisiones precipitadas y torpes, vamos a hacerlo bien”.

Delgado Rannauro no detalló cuándo comenzarán a reunirse los órganos internos del partido y sus liderazgos para iniciar los acuerdos para nombrar a un abanderado presidencial. (Néstor Jiménez/La Jornada).