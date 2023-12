Por Agencias

Ciudad de México.- Los tres magistrados opositores en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, afirmaron en un pronunciamiento público que el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, “huyó” del pleno para no presentar la renuncia exigida, y subrayaron que le han perdido la confianza.

“Es como en una partida de ajedrez, cuando te ves perdido, tiras las piezas”, expresó Soto, quien junto con sus compañeros se presentó al salón para reanudar la sesión, pero ante la ausencia de Reyes Rodríguez y de Janine Otálora se rompió el quórum.

Molestos, le dijeron de todo a Reyes, desde que ha cometido faltas graves a la independencia y la autonomía, hasta que es un traidor y le han perdido la confianza.

“Medios y audiencias fueron testigos de que en lugar de reanudar la sesión, el magistrado presidente huyó de su propio tribunal y de su pleno; evidencia que no tiene palabra y que no dice la verdad, ese es el problema, no ve por la institución, faltó su palabra, todos lo vieron”, dijo De la Mata en referencia a que en la sesión pública de hoy, Reyes aceptó un receso de 15 minutos y ya no volvió.

Exaltado, De la Mata señaló que solo se le pidió dialogar, “discutir si ha hecho bien su trabajo, ¿y qué hizo? Huyó. Decidió que no era importante discutir con sus pares si está haciendo bien o mal su trabajo, someterse a le ley de las mayorías, porque en la democracia las mayorías toman las decisiones, eso no es injusto, ni ilegal, es democrático”.

Hoy el presidente de este tribunal, sostuvo, no tiene gobernabilidad; una mayoría rechaza su liderazgo, hemos perdido la confianza al magistrado Reyes Rodríguez para dirigir este pleno. No es lugar para sacar ejemplos de su mal gobierno.

Y continuó: “Tiene una falta evidente falta de capacidad para unir este pleno y liderarlo. Le ha hecho evidentes actos de hostigamiento al secretario general de acuerdos; hay también una extraña intervención de despachos de abogados en la vida del tribunal, me parece absurdo que él que conoce bien la Constitución y que sabe que somos la última instancia en temas electorales, definitiva e inatacable son todas nuestras resoluciones, pretenda o diga, quiera someternos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

No podía darse más tiempo, sostuvo De la Mata, porque de aquí al lunes habrían sufrido presiones, como las que ya han tenido.

“Debe renunciar, no genera unidad, carece de liderazgo, pero hay una buena noticia, el presidente no es el Tribunal, el presidente somos todos los funcionarios como yo que tenemos décadas de trabajar aquí y que hemos construido una institución desde la nada y sí, seguiremos haciendo nuestro trabajo. México va a tener una gran institución.

“Las elecciones no están en riesgo”, agregó. “Presidente, regresa y respeta el derecho que tenemos a dialogar contigo”. (La Jornada).