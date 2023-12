Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Un verdadero concurso de cínicos, un espectáculo patético que arranca risas para no llorar es lo que hasta hoy hemos visto en los contendientes por los diversos cargos de elección popular en Tamaulipas.

Mire, todos los aspirantes se exhiben como si fueran frutas en el mercado, a veces como portada de revista para adultos y es que resulta demasiado agresiva y explicita su publicidad que hasta parece solo tienen intención de someternos.

Lo más triste es que la ciudadanía no reacciona, no obliga al cumplimiento de la ley para que los aspirantes se ajusten a lo que dictan las reglas y eso es peligroso.

Me explico, ¿qué podemos esperar de políticos que en precampaña quieren engañarnos, vernos la cara de mensos y hacernos creer que toda su publicidad con espectaculares y las redes sociales no es en busca del voto o de posicionarse?, agregue, es claro que si en estos momentos hacen todo ello pues ya dentro de los presupuestos y el poder se van a hartar de saquearnos, de llevarse todo lo que puedan para poder pagar sus caras estrategias propagandísticas, si violan la ley antes de tener poder nomás imagínelos en los presupuestos.

Lo más preocupante es que todos hacen lo mismo, desde el mejor posicionado en las encuestas hasta quien solo anda haciendo escándalo con la intención de ver que le dan, ni unos ni otros cantan mal las rancheras.

Cosa triste cuando los principales aspirantes salen con esas actitudes, dando muestras claras a la sociedad de que pretende gobernar como lo peorcito del pasado o escuchar solo a quienes les aporten con todo y que la gran mayoría ya estuvieron en los gobiernos en los que no supieron hacer nada.

Van en contrasentido a todo lo que ocurre en el Estado, de lo que aspira la ciudadanía que no es otra cosa que gobiernos honestos, transparentes, que sepan resolver y hasta hoy lo único visto o promovido por los partidos son personajes que de alcaldes no supieron tapar un bache o de legisladores no quisieron proteger al pueblo, es más, se le escondieron cuando más los necesitaban, tienen más de dos años desaparecidos y ahora resulta que otra vez quieren un voto de confianza como si se lo merecieran.

Es cierto, también hay alcaldes que hicieron su trabajo, que se aplicaron para resolver lo que ha estado en sus manos, para desgracia nuestra son los menos, es más, difícilmente se le vendría un nombre al pensamiento si le preguntamos por alguno de ellos.

Le insisto, es peligroso que violentando la ley los aspirantes a cargos de elección se ganen reconocimiento, eso obliga a tener miedo y preguntarse qué otra locura irán a cometer cuando cualquiera tenga la responsabilidad de gobernarnos, con los presupuestos en sus manos.

Vendrán los independientes, desde luego, hombres y mujeres que igual no hacen mucho por demostrar que son diferentes, que tienen toda la actitud de reyecitos y tampoco hicieron algo por merecer los cargos a los que desean llegar.

El futuro nuestro, visto desde esta óptica, es bastante preocupante, ver en lo local las campañas rumbo a la elección del 2024, no deja otra alternativa y es que en lugar de perseguir votos da la impresión de que los aspirantes quieren perderlos, hacen todo lo posible porque el ciudadano los vea con miedo, tal como son, locos, cínicos, autoritarios, malos.

Por eso urge poner atención a la elección del 2024, comenzar a obligar a aspirantes y partidos a ceñirse a las reglas, que sepan que hay ciudadanía y para eso el primer acto a realizar es castigar a quienes nos quieren ver la cara con largas campañas fuera de la ley y eso solo se puede hacer no respaldándolos en las encuestas o, si se aferran sus partidos, a no votar por ellos…

PAQUETE ECONOMICO DEL GOBIERNO CONTRIBUIRÁ A LA TRANSFORMACIÓN DE TAMAULIPAS… La secretaria de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Adriana Lozano Rodríguez, acudió ante las y los diputados locales que conforman la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública del Congreso de Tamaulipas, a presentar el Paquete Económico 2024 para su debido análisis y aprobación. Dicho Paquete Económico está conformado por la Ley de Ingresos, la Miscelánea Fiscal y el Presupuesto de Egresos.

“Este Paquete Económico es el resultado del trabajo conjunto entre todas las secretarías que forman parte de la Administración Pública de este gobierno que lidera el doctor Américo Villarreal Anaya y se hizo apegado a los principios que caracterizan a esta administración, responsabilidad, honestidad y humanismo”, explicó la tesorera estatal.

Respecto a la Ley de Ingresos, para el próximo año, se estiman más de 76 mil millones de pesos, lo que equivale a un incremento de 4 mil 607 millones de pesos respecto del ejercicio 2023; y representa un 6.43% de aumento.

En materia de ingresos propios, en el 2023 del total de la Ley de Ingresos, el 11.7% correspondían a ingresos propios; para el 2024 se proyecta un aumento a 13.6%, lo anterior como resultado del esfuerzo recaudatorio que se realiza por parte del Estado además de la confianza que tiene el ciudadano en la administración estatal para contribuir a los ingresos del mismo.

IMPULSA UAT HUMANISMO, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA… Al presidir en Tampico el tradicional festejo navideño que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofrece a su personal sindicalizado del Centro Universitario Sur, el MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado reafirmó su propósito de conducir una gestión rectoral basada en el humanismo, la transparencia, la honestidad y el trabajo en equipo.

Acompañado de su esposa, la Lic. Isolda Rendón de Anaya, así como del secretario de Administración, Marco Antonio Batarse Contreras, y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores (SUTUAT), Óscar Valdez Ávila, el rector agradeció la colaboración de la base laboral universitaria.

Ante cientos de integrantes del SUTUAT que se desempeñan en las dependencias académicas y administrativas del Campus Sur, resaltó también el objetivo de propiciar un entorno laboral amable y colaborativo en todas las escuelas y facultades para lograr una educación de calidad y adaptada a los cambios actuales.

En su mensaje, el MVZ Dámaso Anaya dijo que esta época decembrina es un tiempo de reflexión, y en ese contexto, expresó sus mejores deseos a los trabajadores y a sus familias para el nuevo año que se aproxima.

Añadió que será un año lleno de retos y confió en la fuerza de trabajo con que cuenta la Universidad para sacar adelante las metas planteadas, de las cuales la más importante es situar a la casa de estudios entre las mejores instituciones de educación superior del país.

Durante la celebración, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones Expo Tampico, el secretario general del SUTUAT, Óscar Valdez Ávila, agradeció el festejo y subrayó que los miembros de este gremio están comprometidos con el nuevo proyecto rectoral, en reciprocidad al apoyo que reciben de la institución educativa.

Como parte del tradicional convivio, al que asistieron titulares de las ocho facultades del Centro Universitario Sur, se realizó el sorteo de dos automóviles de reciente modelo. En dicha rifa participa todo el personal sindicalizado de la UAT, y se lleva a cabo en cumplimiento del contrato colectivo laboral de la UAT y el sindicato.

A través del sorteo emitido por videoconferencia, y del cual dio fe y legalidad la notaría pública 313, representada por el Lic. Porfirio Pacheco San Román, el rector Dámaso Anaya Alvarado extrajo los respectivos números ganadores de los dos automóviles, resultando afortunados Diana Reyes Guerrero, de la Facultad de Ingeniería Tampico, y Jesús Cisneros Muñiz, de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo.

Cabe resaltar que el festejo navideño del SUTUAT no solo sirvió como una ocasión para celebrar y agradecer la labor de los trabajadores universitarios, sino también como un espacio para fortalecer el espíritu de comunidad y colaboración en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… [email protected]