Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Qué hundió al PRI y mandó pronto a la basura política a muchos gobiernos panistas?, la respuesta es harto sencilla, de acuerdo con algunos sondeos 9 de cada 10 ciudadanos ven a quienes han ocupado cargos públicos apoyados por esos partidos como corruptos, luego les agregan adjetivos como, flojos, inútiles más todos los imaginables por usted en esa misma tesitura.

Contrario a ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador, líder indiscutible de Morena, tiene una aprobación superior al 60 por ciento, es decir, en respaldo ciudadano les lleva mucha ventaja a sus adversarios.

Es cierto, AMLO no estará en la boleta de la elección del año que viene, pero el pueblo no es ingrato, el respaldo ciudadano se lo entregarán a su partido sin mucho regateo, si acaso le darán la espalda a personajes que se portaron excesivamente mal en el ejercicio del poder, a alcaldes y diputados cuyo único éxito han sido las remodelaciones de sus casas, el crecimiento de sus fortunas personales, el trabajo para que a los suyos les vaya mejor pero que no hicieron nada para las mayorías a pesar de que prometieron por lo menos bachear las calles en sus colonias o llevarles agua.

Porque esa es otra realidad, la percepción ciudadana en cuanto a la corrupción de los políticos le pega también a los de Morena, sobre todo a los diputados, senadores, alcaldes.

Mire, con propósito de la celebración del Día para el Combate a la Corrupción el INEGI dio conocer resultados de encuestas sobre este mal en México y dice en uno de los párrafos del informe “durante 2021, la policía y los partidos políticos fueron las instituciones que se percibieron más corruptas a nivel nacional: 88.8 y 85.4 % de las personas consideró que estas autoridades practican actos de corrupción de manera frecuente o muy frecuente, respectivamente, lo que contrasta con la percepción que se tiene de los organismos autónomos o de las escuelas públicas de nivel básico”.

Luego, en ese informe, aparece una gráfica, los Diputados, Senadores, Alcaldes y gobernadores de ese año ocuparon los primeros lugares en cuanto a percepción ciudadana como corruptos, todos con datos que espantan ya que al mejor evaluado, de todos ellos, apenas lo consideran honesto 3 de cada 10 personas.

Entonces la tarea de motivar el voto en la elección del próximo año no será nada sencilla, la ciudadanía no considera buenas personas a los políticos y de esa manera será difícil que convenzan de ir a la urna lo que directamente perjudicará a la oposición, no hay que olvidar que los gobiernos en el poder motivan por diferentes vías y estructuras mientras que el resto de los aspirantes a cargos de elección tienen que convencer a los votantes de movilizarse y con ese concepto que se tiene de ellos será difícil que lo hagan.

Lo peor es que no han entendido la dinámica de los nuevos tiempos, este domingo 10 de diciembre, por ejemplo, el aspirante del PRI en Tamaulipas al Senado de la República, Ramiro Ramos, acusó que van muy lentos en su partido o coalición para la elección de candidatos y acuso que mientras eso pasa los gobiernos promueven a los de la 4T y hasta dijo “usan recursos públicos”, claro, es su papel hacer esas denuncias, sean reales o falsas, así se llevan los políticos y la ciudadanía lo sabe, lo triste para el aspirante al Senado por el tricolor es que no hubo muestras de apoyo a sus dichos, al contrario, muchos de los que le leyeron de inmediato preguntaron, “¿Ya leíste?, porque yo lo estaba viendo y nomás veía que volaron pedazos de lengua”.

En resumen, pobres, no saben que la gente no los quiere precisamente por eso, porque cuando ellos estaban en los gobiernos no solo permitían el saqueo sino que hasta se beneficiaban y se quedaban calladitos, exacto, ahora que pretenden denunciar nadie les cree, a lo mucho lo único que llega a verse es como se muerden y salen volando los pedazos de lengua…

EL ALTIPLANO RECIBIRÁ MEJOR TRATO E INVERSIÓN DEL GOBIERNO… Tula, Tamaulipas.- Las y los habitantes del altiplano tamaulipeco cuentan con todo el apoyo del Gobierno del Estado para resolver sus demandas sociales y necesidades, afirmó el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, al encabezar junto a la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, la Brigada Navideña en el Altiplano “Transformando Familias”, en la cual se entregaron múltiples beneficios, desde medicamentos hasta implementos agrícolas y en la que participaron dependencias gubernamentales estatales y federales.

“Siempre cuenten con un Gobierno del Estado, solidario, amigo y participativo con ustedes, sobre todo con la gente del altiplano”, afirmó.

Luego de ser recibido entusiastamente por los habitantes de Tula, Palmillas, Jaumave, Miquihuana y Bustamante, el gobernador indicó que atenderá cada una de sus peticiones y, a los integrantes de su gabinete, giró la instrucción para que inicie la rehabilitación de escuelas y caminos, como el del ejido Lázaro Cárdenas y de Mamaleón, “para que mejoremos la oportunidad de llegar a otros ejidos de esta región”.

“También hay un trabajo importante que estamos desarrollando de investigación y apoyo para localizar agua” y que todas las comunidades cuenten con el vital líquido.

“Estamos atentos de estas necesidades y créanme que estamos trabajando y buscando los recursos para solucionar estos problemas y que tengamos todos en Tamaulipas la oportunidad de tener un mejor desarrollo y bienestar social”, expresó.

Tamaulipas es un estado muy grande y con muchas necesidades en los más de mil 300 ejidos y en las más de 80 mil hectáreas, dijo, al señalar que en la zona del altiplano, «se harán cada vez más cosas buenas».

“Lo vemos aquí, ahorita que veníamos llegando en como se están desarrollando los trabajos y que va a ser un punto de economía para esta región y que van a venir otros beneficios equiparados a esta carretera de Tula- Ocampo para tener un mejor tránsito de las mercancías que vienen del centro del país para que lleguen otra vez a nuestra costa, a nuestros puertos de altura”, dijo.

Tras agradecer a las y los presidentes municipales del altiplano su apoyo para desarrollar el evento, el gobernador reiteró el llamado a sentirse hermanados, «todos somos tamaulipecos, y así como ahora en esta región del altiplano, también hemos podido hacer estas mismas acciones en otras regiones de nuestro estado», indicó.

“Ustedes nos dieron la confianza, estamos sumados a la transformación, centrados en que lo que debemos de buscar que es el beneficio de la persona, de la familia, para que cada vez haya más bienestar y desarrollo social”, mencionó.

HAN ARRIBADO 12 MIL PAISANOS

Durante su intervención, el gobernador Américo Villarreal señaló que hasta el momento han arribado 12 mil paisanos por las fronteras de Tamaulipas.

Les reiteró la invitación para que le regalen un día a Tamaulipas y que se den la oportunidad de conocer los Pueblos Mágicos de Tula y Mier y la reserva de la Biósfera de El Cielo, por mencionar algunos puntos.

MI EQUIPO DIF SIEMPRE ESTÁ CON USTEDES: DOCTORA MARÍA

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, expresó su alegría por brindar estos servicios a las y los habitantes de estos municipios del altiplano.

“Ahora acompañados de todos los colaboradores de Américo, los secretarios, y todos participando. Ahora no solo es una fiesta navideña, también es una brigada de asistencia, que quiero que todos aprovechen al máximo, porque todos con la mejor disposición y cariño, han venido a atenderlos aquí, a su tierra, para ver las necesidades”, dijo.

“Mi equipo DIF siempre está con ustedes y el equipo de Américo también. No se sientan solos, todos juntos podemos”, concluyó.

Acompañaron al gobernador, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; la directora del Sistema DIF, Patricia Lara Ayala; la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor; el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez; el secretario de Energía, José Ramón Silva; la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Saldívar Lartigue; el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya; el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez; el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores; el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández; el jefe de la Oficina del Gobernador, Ricardo Guerrero y el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado

UAT PRESENTE EN ENCUENTRO REGIONAL DE BIOSEGURIDAD Y AGROECOLOGIA… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, participó en la inauguración del primer Encuentro de Agroecologías y Bioseguridad Integral de la Región Noreste, cuyo propósito es fomentar prácticas agrícolas sostenibles que promuevan la salud y el equilibrio ambiental.

Durante la puesta en marcha de los trabajos organizados de manera conjunta entre la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la UAT, correspondió al rector dar la bienvenida en representación de las instituciones de la región noreste.

En un enlace por videoconferencia, Dámaso Anaya destacó que para la UAT es un honor colaborar con otras universidades, instituciones gubernamentales y organismos civiles en este trabajo que busca, a través del sector agrícola, sentar las bases para encauzar a las regiones a la autosuficiencia alimentaria.

Sostuvo que las metas planteadas en ese sentido requieren de la participación de las universidades, que tienen un rol muy definido en la generación de conocimiento y su aplicación práctica para el desarrollo y bienestar social.

Correspondió al Dr. Alejandro Espinosa Calderón, secretario ejecutivo de la CIBIOGEM-CONAHCYT, hacer la declaratoria inaugural de este encuentro que se propone unir esfuerzos en temas cruciales como la agroecología y bioseguridad integral, así como la transición hacia sistemas alimentarios libres de glifosato y sistemas alimentarios, además de cultivos genéticamente modificados.

Asimismo, el Dr. José Alejandro Díaz Méndez, titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional-CONAHCYT, agradeció a la UAT por la organización del evento que

busca intercambiar conocimientos y experiencias entre profesionales, académicos, agricultores y comunidades con interés en promover prácticas ecológicas sostenibles y estrategias de desarrollo integral.

Detalló que en la región noreste se pretende fomentar la colaboración, ya que es muy importante que la investigación tenga un impacto en prácticas agroecológicas que promuevan la salud ambiental.

El evento se realizó del 4 al 8 de diciembre con la participación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, El Colegio de Tamaulipas (COLTAM), la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad de Guanajuato, entre otras instituciones.

