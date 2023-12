Por Agencias

Ciudad de México.- La precandidata presidencial de la coalición opositora PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, dijo que en su reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acusó que “estoy sufriendo un ataque poco democrático del gobierno”.

Esta tarde, previo a un encuentro con organizaciones civiles, afirmó que no se trata solo que “me atacan a mí, pues apoyan a un tercer candidato para que me ataque, o sea ahí lo vimos claramente en la mañanera. No sé de dónde saca tanto dinero Samuel (García) para pautar (espots) los pocos días que estuvo (como precandidato de MC). Fue impresionante cómo tiene un apoyo del presidente de la República, y eso no es democrático”.

No obstante insistió que con MC comparte temas y “ojalá pudiéramos recuperar el diálogo y tratar de construir un consenso”.

Además señaló que al diplomático le planteó “voltear a ver lo que está pasando en México y mi preocupación de la participación del crimen organizado en las elecciones”.

Según Gálvez Ruiz ella y el embajador hablaron “de geopolítica. Le dejé claro cuáles son mis valores, que yo no me vinculo a gobiernos autoritarios ni que no sean democráticos, o sea se lo dije abiertamente, yo no invitaría a desfilar a Venezuela ni a Cuba como presidenta de este país”.

Afirmó que también conversaron “del tema de seguridad, lo grave que es, porque no sólo está afectando a México, el fentanilo está matando a personas en Estados Unidos y sus armas están matando a mexicanos. Lo hablamos claro, frontal y directo”.