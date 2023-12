Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Si Morena descuida el procedimiento de selección de aspirantes a los diferentes puestos de elección popular que se disputarán en el 2024, y si se abre la puerta al compadrazgo y a grupos evidentemente oportunistas, se corre el riesgo no solo de complicar la tranquilidad del proceso sino de perder espacios, consideró el diputado local y aspirante a la alcaldía de Reynosa, Armando Zertuche Zuani.

Dijo también que uno de los pecados más grandes que pueden tener los políticos es la soberbia y la arrogancia, como negarse a reconocer que el Movimiento de Regeneración Nacional está en una transición, que se logró llegar pero necesita consolidarse.

“Hay que consolidarnos, es una prueba de ácido, una prueba que nos están presentando seis años después para poder tener oportunidad de consolidar la transformación, que está en proceso, y creo que si descuidamos el procedimiento de selección interna, si abrimos la puerta a grupos oportunistas o a compadrazgos podemos correr el riesgo de complicar un proceso que hasta el momento se ve tranquilo para nosotros, pero podemos complicarlos internamente, por lo que hay que cuiden las formas”.

Sumamente crítico, Zertuche Zuani admitió que al interior de Morena hay tribus e imposiciones: “bueno, esto lo entiendo desde la perspectiva de mi oficio profesional, psicólogo y consultor en desarrollo de organizaciones”.

Por eso insistió mucho en mencionar que el momento de transición del Movimiento aún no termina y en todo ese proceso se tiene que dejar atrás un pasado al que todos reprobaron y castigaron con más de 30 millones de votos en las elecciones del 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia.

“Ahora hicimos una oferta de un proyecto nuevo y en esta transición estamos, en la lucha de consolidar un cambio. Yo lo digo a voz en cuello: todavía tenemos mucha reminiscencia del pasado y hay también hay mucho oportunismo. Es donde tenemos que ser muy cuidadosos de hacer una selección auténtica de las personas que han venido trabajando de mucho tiempo atrás, comprobando públicamente que han sido consistentes en su pensamiento afín al que respaldamos en el 2018, 2006 y 2012”.

Zertuche Zuani resaltó la conveniencia de que todos los aspirantes a la alcaldía de Reynosa eviten las confrontaciones para dar paso al diálogo, a la construcción de una propuesta con las mejores ideas mediante el establecimiento de una mesa de concordia, donde todos se conozcan y respeten “porque no somos enemigos, estamos en la transformación”.

“Conozco a varios aspirantes y he rebotado la idea de transitar juntos, mantenernos y no dar espacios a las suposiciones, debates y discusión entre nosotros; puede haber debate pero no llegar a la discusión. He hablado con varios de ellos, cuyos nombres prefiero reservar. Pretendo buscar un acercamiento con todos los que yo sé que se registraron; voy a consultar bien ese tema para convocarlos y en su momento veríamos si hay consenso. Seguimos adelante con una mesa de concordia para construir la mejor propuesta para Reynosa”.