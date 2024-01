Por Agencias

Ciudad de México.- Migrantes haitianos fueron utilizados como acarreados en el evento de cierre de precandidatura del panista, Santiago Taboada.

Fueron una docena de migrantes que vistieron playeras, banderas y volantes de Acción Nacional en el parque del Mestizaje en Gustavo A. Madero.

Las personas que no hablaban español confirmaron con un “sí” cuando se les preguntó si apoyaban al candidato, no obstante, no respondieron sobre quién los había convocado.

Anteriormente Taboada acudió al tianguis de El Salado en Iztapalapa, como parte de su cierre de precampaña. (Sandra Hernández García/La Jornada).