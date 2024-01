Por Agencias

Ciudad de México.- En medio del proceso de definiciones de candidaturas al Congreso de la Unión y cargos locales de elección popular, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que durante los siguientes meses habrá “mucha tensión por la definición de candidaturas, muchas noticias falsas, muchos rumores, muchas mentiras respecto que si ya salió fulanito, que si ya tiene amarrado, que esta fue una imposición”. Frente a ello, pidió confianza a los morenistas y reiteró que las definiciones se harán con base en encuestas.

Durante una conferencia de prensa, el líder del partido guinda se refirió a las quejas de morenistas en diversas partes del país, ante lo cual recordó que la mayoría de las candidaturas no se han resuelto, por lo que “nadie podría argumentar que hay imposiciones o que una cúpula está decidiendo. Eso no será así y sería muy evidente y sería insostenible en nuestro movimiento”.

Consultado sobre un supuesto audio del ex aspirante a la candidatura por la gubernatura de Jalisco, Carlos Lomelí, en el que condiciona su registro para buscar el un espacio en el Senado a que le permitan elegir candidaturas en esa entidad, aseveró que desconoce si es verdadera la grabación.

Pero expresó que “no funciona así Morena, nadie tiene un dedo que va decidiendo candidaturas, ni siquiera yo, yo soy el que menos. Aquí se tienen que respetar los procesos estatutarios, que es a través de las encuestas, no podríamos tener esta racha de triunfos que hemos tenido si no respetáramos la voluntad popular. Las encuestas tienen la ventaja de que te dan como resultado quienes tienen un potencial de triunfo mayor en el proceso electoral. Por eso nos va tan bien”.

Además, subrayó que “Morena no tiene dueño, le pertenece al pueblo, entonces no hay un gran elector, aquí la gente decide. Entonces, para la gente en Jalisco, para la militancia, pues que no vaya a generarse esta percepción porque no es así, ni en Jalisco ni en ningún otro lado”.

Luego de algunos retrasos en las fechas que tenía previsto el partido para elegir las primeras candidaturas, el morenista indicó que en esta fase de definiciones, “tensiones siempre va a haber cuando hay cargos en disputa, lo que no podemos hacer como dirigencia es dejarnos presionar, tenemos que estar seguros cuando se decide que se respetó la voluntad de la gente”.

Sobre la precampaña presidencial, aseguró que de acuerdo con las encuestas difundidas hasta el momento, la precandidata presidencial de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum, tiene una ventaja de 2 a 1. A la vez, en las nueve entidades donde se definirían gubernaturas, incluida la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que también lleva ventaja Morena.

En “las gubernaturas que están en juego, en seis tenemos una clara ventaja, Yucatán está empatado pero por las condiciones que siempre ha tenido el movimiento ahí, está claro que tenemos el potencial de ganarlo; lo mismo que Jalisco, que estamos muy cerca de Movimiento Ciudadano y hemos crecido en ambos estados en la precampaña, y Guanajuato pues no se diga, no hay una ventaja que el PAN siempre tenía, estamos dentro de las posibilidades de triunfo”, agregó.

Delgado Carrillo adelantó que en una semana será el cierre de precampaña de Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México, del cual aún no detalló la sede donde se realizará. (Néstor Jiménez/La Jornada).