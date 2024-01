Por Agencias

Ciudad de México.- El entrenador del Cruz Azul, Martín Anselmi, cree que ningún interés personal está por encima de la construcción de un equipo. Esa manera de entender el futbol marca una diferencia con la táctica y la conformación del plantel. “Nada tiene que ver con eso”, dice en el comienzo de una respuesta de más de 13 minutos que confirma la separación de definitiva del capitán Juan Escobar, quien quedó al margen de su proyecto por un asunto de indisciplina.

“Construir un equipo suena divino, hermoso. ¿Hacerlo? Es mucho más difícil. Hay veces que te va a tocar hacer cosas que no te gustan, nos pasa a todos en cualquier trabajo del mundo. Juan era perfecto para nuestro modelo de juego, un hombre que representa la historia de Cruz Azul, porque aquí fue campeón. Él me manifestó su deseo de buscar un nuevo reto en su carrera. Yo lo tengo que respetar, porque no soy dueño de la vida de nadie. No le puedo prometer a ningún jugador que va a ser titular”.

Anselmi describe que su relación con el paraguayo, al que le resta un año y medio de contrato, tuvo un punto de quiebre durante los partidos amistosos contra Atlante y Querétaro, en los que, además de rotar posiciones y probar diferentes líneas defensivas con los refuerzos Gonzalo Piovi y Camilo Cándido, Escobar mostró su inconformidad al ser relegado de la formación estelar.

“En el segundo encuentro Juan nos pidió el cambio. Pensamos que se había lesionado. Cuando hablé con el jugador mostró su inconformidad por haber iniciado en el segundo equipo. Ahí es donde entra nuestro trabajo, es normal”, explica el entrenador de La Máquina. “El jugador quiere estar, se enoja cuando no juega. Esas son las transformaciones que tenemos que venir haciendo. Le costó, pero lo entendió. No sé si es un acto de indisciplina. Juan tiene 28 años, me imagino que se va a retirar de Cruz Azul, ojalá”.

A pocas horas de enfrentar al Pachuca en su regreso al estadio Ciudad de los Deportes, donde Anselmi confiesa haber percibido el jueves “una sensación de hambre e ilusión”, la directiva celeste confirmó al cuerpo técnico que el pase internacional del portero colombiano Kevin Mier está por llegar a las oficinas del club y será utilizado desde la primera jornada de la Liga Mx.

“Hace media hora me confirmaron que el transfer de Kevin va a estar para mañana y que podrá ser de la partida. Lo podemos confirmar”, concluye. (Alberto Aceves/La Jornada).