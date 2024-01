Por Agencias

Ciudad de México.- El 5 de febrero, Día de la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un paquete de al menos siete iniciativas de reformas a la Carta Magna.

Se trata, dijo, de cambios importantes en beneficio del pueblo de México en materia político-electoral, al Poder Judicial, a pensiones y al salario mínimo, entre otras.

En la conferencia de Palacio Nacional, destacó su propuesta de modificación a las pensiones tanto de empleados inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como de los adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste); propone que alcancen de forma gradual ciento por ciento de los sueldos percibidos al concluir su vida laboral.

Aclaró que no se busca elevar las aportaciones que corresponden a los empresarios ni que el gobierno federal se quede con los fondos de las pensiones, “si no somos ratas, no somos corruptos”.

Fuentes de Presidencia confirmaron que se contempla enviar al Congreso siete iniciativas de reforma constitucional, que incluyen al Poder Judicial y la Guardia Nacional, y otra en materia político-electoral.

Además, propondrá cambios a los artículos 123 de la Constitución, en materia de salario mínimo y pensiones generales, y cuarto, para que la subvención a personas con discapacidad sea un derecho, así como para blindar que todos los adultos mayores la reciban a partir de los 65 años, pues actualmente en la Carga Magna la edad mínima es de 68.

López Obrador reiteró que también incluirá en las iniciativas de reforma que presentará en el recinto donde se aprobó la Constitución liberal de 1857 en Palacio Nacional, la recuperación de los trenes de pasajeros en el país.

Son varias iniciativas; una tiene que ver con la operación de los trenes de pasajeros. Reactivar de nuevo su funcionamiento, pero eso no significa expropiación, porque está contemplado en la legislación; son algunos cambios que se tienen que hacer, subrayó.

Las vías de carga, expuso, se pueden utilizar para trenes de pasajeros, aunque admitió que se deberán adecuar, pero insistió en que el gobierno federal cuenta con el derecho de vía que es de dominio público.

En el salón Tesorería, destacó que debido a que no podrá acudir a la conmemoración del Día de la Constitución en la ciudad de Querétaro, prevé visitar la entidad el próximo día 22, “pues el 5 de febrero vamos a llevar a cabo esta ceremonia de exposición de las iniciativas de reforma a la Constitución para que el Congreso empiece a estudiarlas y, en su momento, se analicen, discutan, aprueben o no; que sea el Poder Legislativo el que decida.

Indicó que se trata de modificaciones que buscan construir un marco jurídico acorde con los nuevos tiempos, que faciliten el que siga avanzando el proceso de transformación. Que se haga realidad la democracia y que nunca más el gobierno ni las leyes estén al servicio de una minoría.

Expuso que se trata de reivindicar a los empleados tras el impacto de reformas aprobadas en el periodo neoliberal, las cuales, señaló, fueron contrarias a sus derechos laborales. “Queremos resolver hacia adelante, que se jubilen y reciban como pensión el sueldo de cuando se fueron, el cien por ciento. ¿Qué pasó? ¿Fallaron las proyecciones o era una política deliberada contra los intereses de los trabajadores?

Explicó que la propuesta de reforma en materia de pensiones se enfocará en lo referente a los montos para la jubilación, y rechazó que el gobierno federal busque presumir con sombrero ajeno.

Para tranquilidad de todos, dijo, lo que vamos a hacer es que el gobierno irá aportando lo que no hizo antes, a fin de alcanzar el equilibrio y remediar el problema que dejó el neoliberalismo, y con nombres y apellidos: Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.