Azahel Jaramillo

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Más que una tediosa y aburrida ceremonia oficial donde el funcionario se coloca al centro del escenario y se pone a leer un buen de hojas con datos, números de acciones, el Informe de Trabajo de la doctora María Santiago de Villarreal como presidenta del DIF Tamaulipas pareció más una charla de amigos donde con anécdotas explicas la labor que estás haciendo, en equipo, a favor de las tamaulipecas y los tamaulipecos en situación vulnerable, en situación complicada, dificil, triste en ocasiones como es el caso de las niños y los niños de la Casa Hogar del DIF Tamaulipas, ubicada como todos sabemos en la Calzada Luis Caballero.

La presidenta del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Tamaulipas Dra. María Santiago, esposa del gobernador doctor Américo Villarreal se ubicó al centro del escenario y contó a la concurrencia que sus oficinas de directora del DIF estatal están bastante cercanas a la Casa Hogar del Niño, «y cuando estoy en el agobio del trabajo me escapo un ratito a la Casa Hogar donde al llegar las niñas y los niños me reciben con gran alegría… me cuentan sus preocupaciones y sus penas».

Contó que los niños de la Casa Hogar se dirigían llamándola «doctora», por lo que ella les dijo: «Díganme abuela, yo los veo a ellas y a ellos como mis nietos». «Ya me reciben así… ¡abuela, abuela!»

De esto, la doctora María de Villarreal pasó a contar sobre la Casa Hogar San Antonio, que es «una casa muy especial, de personas mayores que padecen un daño neurológico». Externó que estas personas viven ahí toda su vida. Y contó que actualmente con apoyo del Gobernador Américo se está procediendo a la remodelación de la referida Casa Hogar.

«A la entrada siempre hay un joven que me recibe al llegar, y siempre me dice «¿cuándo?», ¿cuándo? Y cuenta que le ha dicho que pronto va a ser la reinauguración y el corte del listón.

Luego se refiere la presidenta del DIF a la Escuela Camino de Luz. Y dice: «la fundó la señora Beatriz (Anaya de Villarreal Guerra), mi suegra». Narra que quienes concurren a esta escuela son invidentes y que realizan diversas y bonitas artesanías que tienen en exposición y venta en la Tienda Colibrí. «Hacen muy buenas escobas y muy buenos trapeadores», explica.

Cuando se refiere al Centro de Rehabilitación Especial, CREE, dice la doctora María Santiago de Villarreal que es «un lugar muy querido para mi!». Dice que se dan cientos de terapias al año, y que en el DIF Nacional «me han dicho que en Tamaulipas somos muy trabajadores». Añade que en estas fechas 50 personas con amputación de miembros inferiores han recibido prótesis. Y cita el caso de Don Ismael, de un municipio cercano que ya recibió la prótesis, que estaba en lista de espera y que mientras tanto él se fabricó una prótesis, usando una bota y un cono firme, grueso»

Y al referirse a las instalaciones de Rehabilitación que el DIF Tamaulipas tiene en el municipio de Altamira, la presidenta de DIF añade una frase rotunda: «Con poco hicimos mucho».

Dedica la esposa del gobernador un espacio para la labor de las damas del Voluntariado y cuenta que está muy orgullosa de todas ellas.

Lo cierto es que en mi opinión la doctora Villarreal a diferencia de anteriores primeras damas le dedica mucho de tiempo al frente de esta institución que esta dedicada a apoyar a las familias más vulnerables del territorio tamaulipeco.

Así las cosas hay que referir que en el primer año de este nuevo sexenio, el DIF Tamaulipas contó con Giancarlo Boneta Cavazos en el cargo de Director General, mismo cargo al que renunció dijo para dedicarse a asuntos personales. Se especuló que lo hizo para poder ser candidato a diputado o a presidente municipal, pero de eso nada se ha aclarado. Se especula también que renunció en razón de presiones internas.

Así las cosas, fue un informe muy especial, muy al estilo de la actual primera dama de Tamaulipas, misma que le ha dado un gran realce a la figura del Colibrí.

2.- Les comparto que el gobierno estatal que encabeza Américo Villarreal en la Secretaría de Bienestar Social continúa fortaleciendo a las familias tamaulipecas con actividades deportivas, artísticas, culturales y formativas, así como activación física, cursos y talleres.

Las actividades se desarrollan en los Centros de Bienestar y Parques de Bienestar que se encuentran a lo largo y ancho de Tamaulipas, con horarios accesibles y dirigidos para el público en general.

Dentro de las actividades se encuentran los cursos sobre instalaciones eléctricas, bisutería básica, decoración de pasteles, maquillaje y peinados, algunas actividades deportivas como voleibol, básquetbol, cachibol, y otras disciplinas como taekwondo y box.

Parte de las actividades se desarrollan en la zona sur de Tamaulipas en los municipios de Tampico, Madero, Altamira y El Mante en donde el programa de Parques, Centros y Unidades de Bienestar ha llevado beneficios a más de 700 personas inscritas en las actividades de los Parques y Centros de Bienestar. NOS VEMOS.