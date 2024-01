Por Agencias

Ciudad de México.- Ante cientos de mujeres, Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de la coalición Sigamos haciendo historia, definió como “cloaca de la corrupción” lo que hizo el llamado cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez y destacó el trabajo de la ex fiscal de Justicia capitalina, Ernestina Godoy en este y otros casos.

Anunció que Godoy, a quien invitó a participar en la consulta para ser precandidata al Senado por la capital, recorrerá “toda la ciudad o el país” para denunciar la red de corrupción de integrantes de la coalición opositora.

La ex fiscal manifestó a su vez que se convirtió “en la enemigo número uno” del PRIAN, “lo cual me honra profundamente, estoy muy orgullosa” y dijo que hará “lo que me toque para evitar que aquéllos (la oposición) puedan vetar las iniciativas de nuestro próximo gobierno”.

Sheinbaum subrayó que para el segundo piso de la 4T, además de ir contra la corrupción, lucharán “hasta el último momento” contra la violencia a las mujeres y por “erradicar los feminicidios” en el país.

Dijo que se construirá un verdadero sistema de cuidados “para que las mujeres podamos tener acceso a la salud”, a la educación, a la fuerza de trabajo, así como “vamos por el derecho a la igualdad, a que los hombres hagan trabajo del hogar”.

En el encuentro de mujeres “es tiempo de nosotras”, con una nutrida participación en el Parque Bicentenario, resaltó el trabajo de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y manifestó que por sus investigaciones a fondo, que incluyó “descubrir una cloaca de corrupción en la alcaldía Benito Juárez, a partir del incendio de un edificio”, abrir una carpetas de investigaciones y posteriores detenciones, es que frenaron su ratificación en el Congreso de la Ciudad de México.

“¿Ustedes creen que esa cosa que se llama frente no sé qué, que recientemente vimos qué tipo de acuerdos hacen, a cambio de magistraturas, de escuelas, de notarías iba a permitir la ratificación de Godoy?”.

Sheinbaum dijo que ese frente de la derecha tampoco está con las mujeres ni por la justicia.

Llamó a que en los comicios del 2 de junio, se opte por seguir con la transformación.

Y sostuvo, entre gritos de apoyo, que a la Presidencia de la República “no es que llegue una, sino que llegamos todas”. (Alma E. Muñoz/La Jornada).