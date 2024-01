Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- El empresario y filántropo regiomontano Carlos Bremer Gutiérrez murió este viernes a los 63 años de edad, debido a complicaciones derivadas de un desvanecimiento que sufrió el 2 de enero, informó Value Grupo Financiero.

A través de un comunicado emitido en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la emisora confirmó que el hombre de negocios falleció en un hospital del área metropolitana de Monterrey.

“Value Grupo Financiero y su personal desean rendir un homenaje al señor Carlos Bremer Gutiérrez, quien fue un hombre con valores, ideales y liderazgo, que tuvo un profundo sentido humano y compromiso social: un empresario que creyó, apoyó y amó a México”, indicó la emisora.

Posteriormente la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) a través de un mensaje de la red social X confirmó el deceso del presidente y director general del Grupo Financiero Value.

De acuerdo con la firma que encabezaba Bremer Gutiérrez, el deceso ocurre tres días después de que se desvaneciera en sus oficinas en Nuevo León y a pesar de que se había reportado al ex participante del programa de televisión Shark Tank México como estable.

“Lamento el sensible fallecimiento del empresario Carlos Bremer. Me uno a la pena que embarga a su familia y amigos. Descanse en paz”, escribió José Abugaber Andonie, presidente de la Concamin.

Bremer nació en Monterrey, Nuevo León, el 1 de junio de 1960. Se graduó como contador en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (Tec) de Monterrey.

Su actividad empresarial la inició cuando tenía 12 años con la venta de calculadoras, mientras que los 19 años se inició en el sector de finanzas, pues ingresó a laborar a la casa de bolsa del grupo Banpaís. En 1985 participó en la fundación de Ábaco Casa de Bolsa.

En 1993 fundó, junto a Javier Benítez Gómez, Grupo Financiero Value, el cual es referencia en sectores de intermediación bursátil, operación de fondos, gerencia de inversiones y arrendamiento, con una amplia gama de servicios que incluyen corporaciones, gobiernos e inversionistas particulares.

La emisora resaltó que Bremer capitalizó a Value Grupo Financiero con la llegada de un grupo de inversionistas e integró a un equipo de directivos con amplia experiencia.

“Bajo su gestión, el grupo financiero incrementó su capital contable y la penetración de mercados a nivel nacional”, indicó en el comunicado.

Value está integrado por Value Casa de Bolsa, Fina Arrenda y Fina Factor. Desde 2010 era presidente del Consejo de Administración.

Se estima que la magnitud de la riqueza de Bremer Gutiérrez ascendía a 67 mil millones de dólares.

El empresario, quien también era conocido por ser filántropo, adquirió en 2019 a través de la Fundación Butaca-Enlace la casa que perteneció a Zhenli Ye Gon, la cual se encuentra en Lomas de Chapultepec, donde fueron incautados millones de dólares en efectivo durante un operativo. Ye Gon fue detenido en 2007 por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) acusado por lavado de dinero.

Como parte de su lado altruista, Bremer Gutiérrez cooperó en la fundación del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, Clinton Foundation, en donde llego a formar parte del Consejo entre 2002 y 2017

El empresario fue conocido por apoyar a deportistas, como es el caso del beisbolista Adrián González, a los boxeadores Saúl Canelo Álvarez y Juan Manuel Márquez, así como atletas que han participado en Juegos Olímpicos.

El filántropo también ayudó al cantante Luis Miguel para rescatar la fortuna del llamado “El Sol” y reactivar su carrera musical, pues estuvo detrás de la producción televisiva biográfica del artista.

Value Grupo Financiero informó también que José Kaún Nader asumirá interinamente las funciones de director general en tanto el Consejo de Administración sesiona para ratificar dicho nombramiento en los próximos días.

“Value Grupo Financiero y sus entidades financieras seguirán llevando a cabo las actividades que les son propias como lo han hecho a través de los años, manteniendo además los apoyos y compromisos de beneficio social y deportivo”, indicó la emisora tras aclarar que Kaún Nader se ha hecho cargo en los últimos años de la firma, pues “Bremer Gutiérrez estaba enfocado en el diseño de estrategias y en actividades de relaciones públicas.”

La pérdida de Carlos Bremer dejará un hueco en el deporte mexicano por ser considerado el mayor benefactor de este siglo para la promoción y difusión de los atletas amateurs y profesionales en diferentes disciplinas como el boxeador Saúl Canelo Álvarez, el piloto Sergio Pérez, la selección mexicana de beisbol, medallistas olímpicos y panamericanos, entre otros.

“Le metí muy fuerte a todo lo que fue a la delegación olímpica (Tokio 2020) y los Panamericanos pasados (Lima 2019), aporté 100 millones y el presidente (Andrés Manuel López Obrador) 900 (a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado); es la mejor contribución que yo he visto para que puedan salir adelante. Si eso no es suficiente, hay que ver qué más hacer, pero eso no se había hecho y fue por iniciativa del mandatario que los vio muy desesperados; yo se lo aplaudo”, dijo en entrevista con La Jornada el 20 de mayo de 2023.

Bremer adquirió la casa del chino Zhenli Ye Gon en 2019, ese dinero se invirtió en becas para los deportistas. La propiedad la ofreció para que los atletas hicieran uso de ella durante sus concentraciones en la Ciudad de México. La decisión fue aprobada por sus hijos, quienes escucharon decir a su padre: “quiero hacer algo por México y por el deporte”.

“México perdió a un benefactor imparable de los jóvenes deportistas”, escribió Carmen Patricia Armendáriz, amiga y compañera en el programa SharkTank de quien fue ganador del Premio Nacional del Deporte 2016 por ser un impulsor y promotor de las actividades deportivas.

Bremer Gutiérrez formó parte del grupo de empresarios que rescataron/reactivaron la carrera de Luis Miguel, cuando hace unos años el cantante tenía problemas económicos, había despilfarrado su fortuna, enfrentaba varias demandas por incumplimiento de contratos de conciertos, de grabaciones y hasta de pensión alimentaria.

El plan para que El “Sol” volviera a alcanzar el cenit de la fama incluyó la serie serie basada en su vida trasmitida por streaming en Netflix, así como la reciente y extensa gira que emprendió el cantante por todo el continente americano. Entre las personalidades, además de Bremer Gutiérrez, que se participaron para que Luis Miguel saneara sus finanzas, estuvieron el púgil Saúl El Canelo Álvarez, el también boxeador Carlos Márquez, el político y empresario Miguel Alemán Magnani y el empresario Carlos Slim Domit, quienes invirtieron cada uno de ellos 5 millones de dólares, para la realización de las cuatro temporadas de la biopic de LuisMi y posteriormente la gira 2023 y 2024 con casi un centenar de conciertos. (La Jornada).