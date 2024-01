Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al más puro estilo empresarial fue presentado Jorge Álvarez Maynez como aspirante a candidato a presidente de la República por Movimiento Ciudadano, triste, pero de tener aspiraciones para convertirse en la segunda fuerza política del país el partido naranja regresará a ser un partido pequeño o mediano.

Y no es que Álvarez Maynez vaya a resultar mal candidato, su problema es que comienza muy tarde, que hasta hoy es un perfecto desconocido, no ofrece o no ha podido ofrecer otra cosa que juventud y, por si eso fuera poco, cargará con la cruz de ser un aspirante de segunda, de relleno, así como cuando a alguien le dice que no el amor de su vida y ya en la calle se encuentra a alguien que le regala caricias que toma nomás por soledad.

Quizá esto último sea lo que más le pegue en el atractivo a los naranjas, la chaviza se estaba entusiasmando, se asomaba y le apostaba a ese proyecto precisamente por identificarse, por sentirse la primera opción y ya no será lo mismo.

Claro, la primera ola, la de Samuel García como aspirante a presidente de MC, atrajo hacia los naranjas a muchos políticos competitivos, enojados con el sistema, molestos con los partidos que no les daban oportunidades y eso les permitirá mantenerse, sin embargo, de una expectativa real de tener senadores de primera minoría, ganar distritos y alcaldías, bajarán a muy poco, quizá a casi nada.

Mire, en Ciudad Victoria, por ejemplo, Luis Torre como aspirante a la presidencia municipal de Victoria por sí solo arrancará entre el 9 y 12 por ciento, que no es poca cosa para una elección tan larga como la que viene, son casi seis meses en los que pueden ocurrir muchas cosas, por ejemplo, que la ciudadanía no acepte al candidato de la coalición PAN-PRI y huyan de la misma, ahí ya sabemos que ellos no se irían nunca a Morena y buscarían refugio en los naranjas, concretando, no se pueden dar por muertos.

Y aspirantes así el MC tiene en muchos municipios y jugarán por algunos distritos locales y federales, no tienen la misma oportunidad comparando el arrastre que tendrá Álvarez Maynez con el que ya se dibujaba en Samuel García, pero tampoco están perdidos, el comportamiento ciudadano suele ser caprichoso y lo hemos visto en muchas elecciones de los últimos tiempos.

Por supuesto, los aspirantes de MC necesitarán mucho más que dinero y ganas para aspirar a ser importantes en la próxima elección, por ejemplo, con urgencia requieren de un mercadólogo como en que tiene la familia real neolonesa, esa que para donde se mueve lleva las cámaras y reflectores sin mucho problema, ayer, por ejemplo, lejos de ser noticia la presentación del futuro candidato de Movimiento Ciudadano, el mentado Álvarez Maynez, lo fue Mariana que tenía una caguamita en su mesa mientras, al parecer, se preparaban para comer, incluso hay fotos, o eso parecen ser, donde la misma le esta tomando de la botella a dicho producto y todo para hacer virales los memes de ese evento, “Tu en la colonia pidiendo un whysky y Mariana ni gestos le hace a la caguamita”, se pudo ver entre muchas cosas más.

Exacto, no parecen de a gratis esos actos, cualquiera puede pensar que se trata de publicidad disfrazada pero más se concreta que el matrimonio en el gobierno neolones saben, y bien que saben, como ponerse en el centro de atención sin siquiera gastar un peso, así, nomás tomando caguamita…

RETO DE LA UAT ES ELEVAR INDICES ACADÉMICOS… En el marco de la Gira Diagnóstico 2024, el MVZ Dámaso Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), visitó este miércoles la Facultad de Enfermería Victoria (FEV) y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV), donde propuso establecer las bases para elevar los índices académicos y asegurar un entorno propicio para la formación humanista de los universitarios.

El rector de la UAT inició sus actividades en la Facultad de Enfermería Victoria acompañado por la directora de esta institución Mtra. Laura Roxana de los Reyes Nieto, y personal de las diferentes áreas académicas y administrativas del plantel.

«Queremos hacer un cambio, hacer las cosas bien, de frente, de forma honesta y transparente. Tengan la seguridad de que todo será en beneficio de la academia. Cuenten con un aliado para trabajar junto a ustedes; porque unidos lograremos tener una universidad con los mejores niveles académicos», expresó Dámaso Anaya.

En su oportunidad, resaltó también el interés de fortalecer la vinculación de la UAT con instituciones del sector salud, promoviendo el humanismo entre los estudiantes mediante su participación en programas al servicio de la sociedad. Posteriormente, realizó un recorrido por los laboratorios, aulas, la Unidad de Atención Integral de Enfermería, el área de posgrado e investigación.

Además, mantuvo una reunión con la planta docente para escuchar y abordar sus inquietudes. Por su parte, la directora Laura Roxana de los Reyes Nieto expuso al rector una serie de iniciativas en donde resaltó la futura implementación de un programa de especialidad y un programa de posgrado, demostrando el firme compromiso de la institución con la innovación educativa.

La Gira Diagnóstico del rector Dámaso Anaya Alvarado continuó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, donde fue recibido por el Dr. Edy Izaguirre Treviño, personal directivo y docentes de la institución.

A su llegada, el rector realizó un recorrido por los diferentes espacios que conforman esta dependencia académica de la UAT. Entre los aspectos destacados se encuentran la Sala de Juicios Orales, el centro gastronómico, los laboratorios de fotografía, televisión y radio, así como la biblioteca.

También pudo verificar las mejoras realizadas en la infraestructura, particularmente en sanitarios y el auditorio principal de esta facultad.

En su visita interactuó con el personal docente y administrativo, identificó áreas de mejora y promovió la colaboración para garantizar el éxito continuo de la máxima casa de estudios en Tamaulipas.

En la reunión con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, el rector reafirmó el objetivo de promover el trabajo conjunto de los universitarios e impulsar la colaboración de la UAT en el desarrollo del estado.

Asimismo, respaldó los planes de mejora con el objetivo de optimizar el desempeño educativo de la institución, sumados al propósito general de alcanzar y mantener estándares sobresalientes para la Universidad.

ANUNCIA GOBIERNO QUE SE REGULARIZARAN VEHICULOS AMERICANOS HASTA 2018… La secretaria de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Adriana Lozano Rodríguez; informó que durante este 2024, los propietarios de autos americanos cuyos modelos sean 2018 ya podrán acceder al Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera.

Mencionó también que gracias a este Decreto expedido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha contribuido a garantizar la seguridad pública ya que permite identificar a los propietarios de dichos vehículos y con ello, evitar que se ocupen para cometer actos ilícitos.

El proceso para realizar el trámite de Regularización de Autos (2018 y anteriores) de Procedencia Extranjera es el siguiente:

Solicitar cita en https://regularizaauto.sspc.gob.mx/ Generar línea de captura y realizar el pago de $2,500.00 pesos. Acudir al módulo REPUVE con el auto y la documentación requerida. Los módulos se localizan en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria, El Mante, y Tampico. Colocación de constancia de Inscripción y registro en el REPUVE. Acudir al módulo de Control Vehicular y realizar el trámite y pago para el otorgamiento de placas y tarjeta de circulación.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico sus órdenes para lo que guste y mande… [email protected]