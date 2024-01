Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de un largo periodo de fiestas denominado Guadalupe-Reyes por fin estamos aterrizando, en esa tesitura lo primero será observar lo que queda y lo que se quedó en el camino, entre ello, casi todo el presupuesto que se tenía para enero, para el mes que parece tener los 365 días del año ya que se hace interminable en la medida que nos agarra gastados en exceso y con los aumentos cotidianos de principio de año.

Porque esa es una realidad, aunque se quiera negar los precios de la gasolina, los servicios y la canasta básica suben o no dan tregua ni un segundo, por ello todavía se hace más cruenta la lucha por salir victorioso de la llamada cuesta de enero.

Entonces valdrá la pena estar muy atentos a lo que sigue, por ejemplo, para conocer la verdad sobre un presunto gasolinazo ya que el presidente dice que no existe, que los combustibles no subirán de precio y los opositores afirman que sí, observando en documentos, en decretos, hay claridad sobre un aumento de impuestos a hidrocarburos que elevarán su valor, pero también que dicho incremento es menor al aplicado, o autorizado mejor dicho, el año pasado en el cual se mantuvieron más o menos estables los costos de estos.

Real o ficticio el gasolinazo, parece que los empresarios no entienden de economía o los mexicanos no hemos podido comprender eso de la oferta y la demanda, cualquier visita a una tienda nos pega duro, nos deja temblando el bolsillo porque todo es caro al grado de que los salarios ya no son suficientes para vivir dignamente.

Obvio, también comenzamos el año con esperanza, este lunes en un acto lleno de simbolismos, se dio por reiniciado el periodo escolar en Tamaulipas, fue en la primaria Matías S. Canales, una de las escuelas de Ciudad Victoria que no cerraron puertas en aquel paro del año pasado, movimiento que, igual hay que decir, ha valido la pena si tomamos en cuenta que la gran mayoría de los acuerdos entre las partes se han ido cumplido lo que necesariamente debería implicar mayor compromiso de los maestros para con nuestros hijos.

Por ello le digo que el acto está lleno mensajes, porque significa un respaldo total a la Secretaria de Educación Lucía Aimé Castillo Pastor y al equipo que despacha en la SET, porque deja constancia que todas las formas de negociación son buenas pero resultan mejor premiadas las que siguen los causes correspondientes e igual porque es la primera ceremonia de honores en el año y ella se deja la certeza al pueblo de Tamaulipas que la educación es primero y eso es bueno.

Urge que siga mejorando el área educativa, los del anterior gobierno se robaron todo y la dejaron en la ruina, por eso, se requiere redoblar esfuerzos para recuperar pronto a los niños que se atrasaron mucho en la época de la pandemia, eso para comenzar.

Conclusión, ya despabilados por la larga fiesta vivida de los últimos días, hay que aterrizar pronto en la cruel realidad, no para sufrirla, sino para entenderla pronto, para comprender que con gasolinazos o no, con políticos o sin ellos, también nosotros somos responsables de cómo nos va en la vida y, sobre todo, de nuestro futuro…

ANUNCIA GOBIERNO DESCUENTOS A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS… Con el propósito de incentivar a los ciudadanos que no tienen adeudos del año 2023 y anteriores por el pago de control vehicular; la secretaria de Finanzas de Tamaulipas, Adriana Lozano Rodríguez; informó que estos contribuyentes cumplidos tendrán un descuento del 30% al pagar su engomado y tarjeta de circulación del año 2024.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya muestra una vez más su apoyo a la economía familiar brindando un descuento del 30% a ciudadanos cumplidos.

Este descuento estará vigente durante los meses de enero, febrero y marzo de este año”, explicó la funcionaria estatal Adriana Lozano.

Para obtener este beneficio es necesario tener vigente la licencia de conducir, solo adeudar el año 2024 y acudir a la Oficina Fiscal correspondiente o a través del siguiente enlace electrónico: https://finanzas.tamaulipas.gob.mx/pago-de-contribuciones/control-vehicular/iniciar-tramite.php

RECORRE RECTOR ESCUELAS DE LA UAT… Con el propósito de establecer un diálogo con la comunidad universitaria y conocer de primera mano sus propuestas y necesidades, el MVZ Dámaso Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), inició la Gira Diagnóstico que plantea una serie de recorridos que estará efectuando en las facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias ubicadas en las distintas sedes de la máxima casa de estudios en el estado.

Dámaso Anaya comenzó su gira de trabajo este martes 9 de enero en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH) del Centro Universitario Victoria, en donde se reunió con la directiva de la institución, docentes y personal de las áreas académicas, de investigación y vinculación.

Por parte de la FCEH, la directora del plantel Dra. Elsa Fernanda González Quintero, ofreció el mensaje de bienvenida y agradeció al rector por presidir este acercamiento estratégico para conocer y fortalecer las necesidades universitarias.

En ese contexto, se expusieron detalles de los procesos de evaluación y acreditación de los programas de licenciatura y posgrado, destacándose el compromiso de docentes, investigadores e integrantes de cuerpos académicos por contribuir a fortalecer el proyecto educativo para la transformación de la UAT.

El rector Dámaso Anaya reconoció el esfuerzo que realiza la FCEH en la formación de profesionales de excelencia en educación, subrayando su respaldo a iniciativas que contemplan la participación de la UAT en las tareas emergentes de la educación y el desarrollo de la comunidad tamaulipeca.

En su primera visita a la FCEH, hizo un recorrido que incluyó los laboratorios, el comedor universitario, el centro de cómputo y la unidad de primeros auxilios. Además,

sostuvo reuniones con profesores y docentes, estableciendo un diálogo directo para conocer sus inquietudes y propuestas.

Posteriormente, el MVZ Dámaso Anaya Alvarado continuó la Gira Diagnóstico en la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), donde se reunió con la directiva, docentes y personal de esta dependencia universitaria.

El director de la FCAV, Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas ofreció la bienvenida y presentó una exposición en las que se destacaron fortalezas y áreas de oportunidad en los rubros de la docencia, servicios estudiantiles, infraestructura, investigación y posgrado, vinculación social, pública y empresarial, entre otras áreas.

Dentro de las iniciativas presentadas al rector, se destacaron la consolidación del proyecto de Constancias Digitales para la agilización de trámites académicos, el sistema de Indicadores Escolares para mejorar la calidad educativa y propuestas de innovación tecnológica para el área de biblioteca y la gestión integral, orientada a optimizar recursos y facilitar procesos administrativos.

Posterior a dicha presentación, Dámaso Anaya hizo un recorrido por las instalaciones y se reunió en un diálogo con representantes estudiantiles y el claustro docente.

