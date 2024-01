Por Agencias

Guadalajara, Jalisco.- La presidenta de Morena en Jalisco, Katia Castillo Sandoval, denunció que una camioneta utilitaria a su servicio fue quemada intencionalmente a las afueras de su domicilio en el municipio de El Salto, el sábado pasado, delito contra el cual presentó denuncia y se dijo “inquieta” luego de comprobar que se trató de un acto intimidatorio ya que encontraron un “recipiente con restos de líquido inflamable”.

La camioneta, una Toyota Hilux 2019, quedó quemada casi en su totalidad como se puede apreciar en una fotografía que mostró Castillo, quien dijo que fue la madrugada del 6 de enero, alrededor de las 3:30 horas cuando “descubrí con profunda consternación que afuera de mi domicilio el vehículo en el que me traslado se comenzaba a incendiar”.

“No podemos señalar a ninguna persona o grupo como responsable de este acto atroz. La situación es particularmente delicada dado el clima político actual en Jalisco, por lo cual lo hacemos público”, dijo, afirmando que las autoridades estatales ya tienen la denuncia y confió en que den con quien o quienes provocaron el incendio.

Pese a la insistencia para saber si sospechaba de alguien en particular, Castillo dijo que no es momento de caer en especulaciones y pidió que todos contribuyan a un ambiente en el que la competencia electoral no se traduzca en hechos de violencia.

“Morena Jalisco está comprometido con un proceso electoral pacífico, justo y transparente. Este incidente no nos intimida, ni desvía nuestra atención del trabajo que estamos realizando para representar a la ciudadanía”, dijo.

Agregó que no hay imágenes de cuando prendieron fuego al vehículo porque la cámara que tiene a las afueras de su casa “estaba desconectada o descompuesta” y las de los vecinos “se las acababan de robar”.

“Miren, hay cosas que no quiero decir, estoy muy vulnerable, no me gustaría contestar exactamente dónde fue”, explicó.

En un comunicado, el partido local Hagamos, que junto al otro local Futuro y los nacionales Morena, PT y Verde integran la coalición que busca derrotar a Movimiento Ciudadano que hoy acapara las principales plazas políticas de la entidad, repudió y calificó como un acto intimidatorio lo ocurrido.

“No solo es en contra de Morena sino en contra de quienes conforman la coalición electoral Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”, señala el boletín.

Desde la llegada de Enrique Alfaro como gobernador en 2018, han ocurrido diversos atentados contra militantes morenistas, el más reciente el 23 de junio pasado, cuando la aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Yesica Zatarain, sufrió un atentado según reportó la Policía de ese municipio, quien dijo que la denuncia fue porque la estaban siguiendo cuatro masculinos (sic) a bordo de un vehículo Jetta y le estaban disparando.

El 22 de enero de 2022, el abogado y ex diputado de Morena Juan José Soltero Meza, fue atacado y lesionado a disparos mientras circulaba en su vehículo en Guadalajara. Soltero es también asesor de Carlos Lomelí, actual regidor por Guadalajara y primero en las listas plurinominales para el Senado este año.

En octubre de 2019, 4 miembros de Morena fueron heridos a disparos durante una asamblea distrital en la zona norte de Guadalajara.

Por ninguno de estos hechos hay personas detenidas, incluyendo el asesinato en 2018 de Zenón Cocula Fierros, un líder ejidal de Tlaquepaque, otro militante del partido guinda. (Juan Carlos G. Partida/La Jornada).