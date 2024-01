Por Agencias

Ciudad de México.- La precandidata presidencial de la coalición Seguimos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum, se pronunció por acelerar la transición energética en el país con la participación del sector privado, pero con la rectoría del Estado y soberanía energética, así como esquemas claros que fomenten el bienestar de la población y una planeación ordenada del nearshoring.

Al acudir como invitada principal al Encuentro American Society 2024, recalcó, además, que el “agua es un tema central para el desarrollo y para el bienestar, incluso más que la energía, aunque también es el recurso estratégico que tenemos que tener claro su administración y manejo y las opciones tecnológicas que tenemos de corto, mediano y largo plazo”.

Después de años de una sequía prolongada, indicó, “estamos trabajando en un programa estratégico del agua no sólo del siguiente sexenio, sino de más largo plazo, que es uno de los recursos naturales que hoy tenemos más escasos y que se pueden convertir en una limitación para el desarrollo, y que tenemos que resolver no sólo tecnológicamente sino en la administración del recurso”. Advirtió que “2023 fue un año especial para el campo en México por la sequía y no se ve que el 2024 vaya a ser muy distinto”.

Frente los integrantes de la American Society México, organización que representa los intereses privados de los Estados Unidos en México, en un acto encabezado también por el presidente de esta agrupación, Larry Rubin, la precandidata presidencial morenista expuso que la relación entre México y el vecino del norte vive una “integración comercial enorme” que no se puede parar.

Ante la eventual revisión del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo que “tenemos que generar las condiciones nuevamente para que, respetando nuestra soberanía y fortaleciendo el tratado comercial, se generen condiciones para la inversión, mantener el vínculo comercial con EU y Canadá, fortalecerlo, y permitir que esta inversión genere las condiciones de bienestar”.

Durante el encuentro realizado en la Hacienda de los Morales, en la zona de Polanco, Sheinbaum Pardo refrendó que la inversión extranjera debe traducirse en bienestar y disminución de la pobreza en el país, a la vez que cuestionó que con el primer tratado comercial de Norteamérica, el desarrollo se sustentó en los bajos salarios, en la mano de obra barata.

En cambio, sostuvo que ahora el objetivo es “que esta inversión, porque queremos que siga habiendo la inversión en México con la estabilidad económica que hoy tenemos… lo que queremos es que esa inversión genere bienestar. Queremos que la inversión de Tesla en Nuevo León no sólo genere inversión, sino que trabajadores tengan buenos salarios, tengan un lugar digno para vivir, que sus hijos puedan ir a una escuela de buena calidad pública, y que al mismo tiempo, el agua que se utilice no le quite el agua al consumo humano ni a la producción de alimentos”.

Tras ejemplificar varios de por proyectos de desarrollo del sureste, como el Tren Maya y corredor Interoceánico, destacó que los parques industriales que se plantean en esa región “van a permitir el desarrollo, y si lo pensamos también, la contención incluso de la posible migración del sur al norte, porque se va a generar desarrollo en esta zona del país que históricamente no había tenido”.

De igual forma, al recordar los recientes acuerdos internacionales que establecen límites para el uso de combustibles fósiles, subrayó que “México tiene que acelerar su transición energética no sólo para contribuir a la disminución de gases invernadero, sino también para incorporarnos al mercado internacional”.

Como ejes principales en esta materia, señaló que se debe facilitar la inversión, pero con soberanía energética, y “permitir la inversión privada y al mismo tiempo la pública en este porcentaje que se ha planteado, en una certidumbre de largo plazo”.

“México tiene que acelerar su transición energética, ¿cómo se puede hacer? una parte con la CFE y otra parte con los privados, con reglas claras, el autoabasto como se dio en nuestro país sabemos que generó muchísimos problemas de ilegalidades y problemas técnicos en la red de transmisión, pero el autoabasto bien hecho se puede hacer en el marco de la ley… La visión es acelerar la transición energética en un marco en donde quede claro la inversión pública y la inversión privada en los esquemas que se tengan que generar dentro del marco interconectado nacional”, agregó.

Y cuestionada sobre su visión de la relocalizaicón de empresas o nearshoring, apuntó que “estamos trabajando en un esquema que nos permita una planeación ordenada del nearshoring, no se trata de dedicar cinco años a la planeación, sino que el nearshorong nos permita un desarrollo regional, basado en dónde hay recursos naturales, dónde hay energía, dónde se dan las facilidades tanto de incentivos como en términos de trámites, y que permita generar desarrollo en el país”.

Entre las respuestas que ofreció a las preguntas de los integrantes de la American Society México, Altagracia Gómez Sierra, quien preside el grupo empresarial PEO y es parte de los coordinadores nombrados por Sheinbaum para poner en marcha los llamados Diálogos por la Transformación, detalló los ejes con base en los cuales trabajan, entre los que incluyó una economía mixta, con rectoría del Estado acompañada de una “decidida participación del sector privado agregando valor y cero corrupción”.

Asimismo, planteó generar esquemas en los que se incluya a empresarios mexicanos pequeños y medianos, así como facilitar financiamientos para que accedan a los beneficios de la relocalización de empresas. Néstor Jiménez y Claudia Zepeda/La Jornada).