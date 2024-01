Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en pasadas administraciones, particularmente en la de Felipe Calderón, México parecía “un apéndice” de las agencias del gobierno de Estados Unidos por la presencia y acción constante de los efectivos de éstas en territorio nacional.

En la mañanera de este jueves en Palacio Nacional, el mandatario volvió a hablar del papel de las agencias de seguridad estadunidense, aunque planteó que al iniciar su sexenio se planteó “ver hacia adelante”, por lo que no se ha dado diferendo con Washington al respecto.

“No estamos planteando eso (un reclamo), estamos viendo hacia adelante, que no vuelva a suceder, por eso se llegó a un acuerdo de en qué condiciones se permite o se da la cooperación que necesitamos tener los dos gobiernos, los dos pueblos, por cuestiones de cooperación en lo económico, social, por cuestiones de seguridad, por lo que significa la frontera, necesitamos trabajar conjuntamente, pero no subordinados, (sino) con respeto a nuestra soberanía. Y eso ya no estaba siendo controlado, ya se había perdido independencia, ya parecíamos un apéndice de las agencias del gobierno estadunidense”.

A pregunta sobre la presunta participación de agentes de Estados Unidos en una red criminal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el mandatario federal señaló que se detectó en su gobierno que en puertos, aduanas y aeropuertos había una complicidad de la delincuencia organizada con la de cuello blanco para que en estos puntos la operatividad fuera tomada por los grupos criminales.

De ahí, planteó, que tomó la decisión de que el control de puertos, aeropuertos y aduanas lo tomaran las fuerzas armadas (Ejército y Marina), en lugar que funcionarios civiles de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“Participaban en todo (los agentes de Estados Unidos), entraban sin pedir permiso, hacían lo que les daba la gana. Que no se nos olvide que los embajadores de Estados Unidos eran los que calificaban el comportamiento de las corporaciones policiacas y de las fuerzas armadas en México. Hay documentos donde los embajadores, cuando menos conozco uno, decían: ‘Esta corporación se porta bien, ésta se está portando mal; esta corporación la vamos a entrenar en Estadios Unidos para que actúe de acuerdo a nuestra información, a nuestra estrategia’. Así fue durante el gobierno de Calderón, de manera abierta. Hay testimonios”.

Recordó que en la terminal aérea de la capital del país se detenía por momentos para que se hicieran las acciones de la criminalidad. “Tenían el control completo del aeropuerto y esto no se puede hacer si no existe la complicidad de las autoridades, no es la delincuencia o es la delincuencia organizada en contubernio con la delincuencia de cuello blanco. Todo eso era lo que sucedía”.

El jefe del Ejecutivo insistió en que no se debe mirar al pasado, sino trabajar porque no se repitan este tipo de acciones.

“Cuando tomé posesión dije: Vamos hacia adelante, no hagamos lo mismo, y también no nos detengamos porque el tiempo es muy valioso para llevar a cabo una transformación y no caigamos en lo espectacular”.

Y en ese sentido, cuestionó que si se trata de abrir expedientes, ¿por qué se cerró en Estados Unidos el expediente del operativo Rápido y Furioso (aplicado durante el gobierno de Calderón), que causó daños no sólo a mexicanos, sino a estadunidenses?”. (Emir Olivares y Arturo Sánchez/La Jornada).