Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Sergio Iván Ruiz Castellot admitió que hasta un 30 por ciento de los capacitadores y asistentes electorales terminan renunciando en la primera etapa del proceso electoral debido a que no dan resultados o no pueden con el trabajo.

Explicó que muchos de los capacitadores contratados llegan con una idea diferente de lo que es un proceso electoral, pero cuando se dan cuenta lo complicado y desgastante que puede llegar a ser este trabajo optan por renunciar.

“Hemos llegado a tener hasta 4 o 5 convocatorias porque van renunciando sobre la marcha y terminamos con el 70 por ciento de los capacitadores originales, si bien nos va. Hay una alta movilidad, y de hecho a veces les pedimos que no sigan porque no están dando resultados, no están cumpliendo, ya sea porque tienen otro trabajo y no entregan los reportes y ellos tienen una meta diaria que cumplir”.

Citó que por ejemplo el próximo 6 de febrero se insaculará el 13 por ciento de la lista nominal y “estamos hablando que hay aproximadamente 2 millones 800 mil ciudadanos en el estado, pero hay que notificar a todo ese 13 por ciento; a todos, a pesar de que al final sean solamente cerca de 40 mil funcionarios de casilla que se requieren, pero si tenemos esa gran tarea de ubicarlos”.

Ruiz Castellot subrayó que la primera etapa es muy fuerte porque implica localizar a los ciudadanos, visitarlos, notificarlos y en resumen sensibilizar a la ciudadanía sorteada; pero es una labor compleja también porque requiere visitar muchas veces un domicilio, incluso sábados y domingos y por la noche, hasta encontrar al ciudadano, quien incluso a veces tiene años de no vivir ahí por lo que “es una labor compleja y no todos aguantan ese ritmo”.

En promedio un supervisor electoral percibe entre 13 y 15 mil pesos de sueldo “pero tienen gastos de campo, los que varían dependiendo de la zona en la que les toque trabajar, mientras que el del capacitador ronda en los 12 mil pesos, ya incluidos los gastos de campo, que a veces son menores en el caso de que no tenga que moverse mucho o mayores si la zona está más alejada; es variable”.

El funcionario recordó que para el proceso electoral de este 2024, el INE lanzó la segunda convocatoria para capacitadores y asistentes electorales que tendrán la responsabilidad de cubrir los 8 distritos en los que está dividido el Estado.