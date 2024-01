Por Marco Antonio Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Nos podemos dar el lujo de tomar la decisión del voto por spots de 20 segundos que no dicen nada y además no tienen gracia?

Si usted es tan joven como quien esto escribe quizá recuerde aquella canción de “solidaridad” con la que Carlos Salinas de Gortarí nos ponía a cantar a todos sembrando una falsa esperanza de que lo mejor estaba por venir, no le exijo que recuerde a Zedillo porque fue producto de una muerte y resultó tan gris que a veces hasta el nombre olvidamos pero que tal el “hoy, hoy, hoy” o aquella amenaza de que acabaría con las “chachalacas, tepocatas y víboras prietas” de Vicente Fox o, ¿se acuerda cuando Felipe nos decía que ya saben quién era un peligro para México?, bueno, si es muy joven recordará al actorzazo que nos regalaba la televisión y nos lo ofrecían como la solución de todos nuestros males, si, ese que se llama Enrique Peña Nieto y bueno, los spot de Andrés Manuel también son inolvidables.

Lo arriba expuesto ilustra de manera contundente que no debemos ni podemos llevarnos por tendencias, por lo pegajoso de un spot o una frase que los expertos en mercadotécnica política y campañas explotan hasta arrancarnos un voto.

Pero si lo hueco de los spot le parece poco dañino cosa peor es cuando el sufragio se orientó porque al candidato las mujeres lo veían muy guapo o al ritmo que el ciudadano era seducido por una despensa, 500 pesos o una tarjeta para cobrarse a futuro.

Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta para elegir un Presidente, los Senadores, Diputados federales?, es muy sencillo, revise su historia, su propuesta, mida realmente qué de todo lo que plantea puede ser llevado a cabo con éxito en este país.

¿Es real que está preparado y resulta un ciudadano honesto?, ¿cree usted que un delincuente puede convertirse en un alma de Dios?, ¿en verdad considera patriota a un hombre, como resultan ser muchos que huyeron o decidieron llevarse a mujer e hijos al extranjero en lugar de buscar la forma de solucionar los problemas de educación y seguridad en México?

En esencia parece que todos nos ofrecen mentiras y como única posibilidad seguir igual o peor,

Acá en Tamaulipas habrá un ingrediente adicional para tomar la decisión de votar, se dará el intento de reelección de alcaldes, Diputados y Senadores, muchos de los 43 presidentes municipales intentarán mantenerse en el poder y lo dicho siempre, unos nomás porque les sobra cinismo y no tienen llenadera para seguir robando, otros pretenderán reelegirse para tener un juguetito que les da mujeres u hombres, porque hay de todos los gustos, más dinero y poder, si, también hay algunos que quieren seguir trabajando en pro de sus gobernados, para llevarle bienestar a los suyos, pero ya los conocemos y es por eso que le menciono que en todos estos casos la decisión será más sencilla, basta ver lo que hicieron, en cuanto cumplieron sus promesas de campaña, por qué sus gobiernos son exitosos o un fracaso y ya.

Lo que no debemos permitirnos nunca más es tomar la decisión del voto por rencor, coraje, por odio a un partido, por hartazgo a nuestras condiciones, hoy debemos votar pensando en nuestros hijos, en la familia, en lo que merecemos y no solo en lo que pueden o nos han dado los políticos, tenemos que meternos de lleno a las campañas, elegir al mejor para cada puesto y si no hay de esos irnos con el menos peor.

Estamos obligados a analizar bien las propuestas, revisar historia y resultados de cada uno de los políticos, pero no guiarnos por un spot de 20 segundos, ni hartarnos tampoco porque en ambos casos el resultado será uno solo, nos van a llevar al baile, así como lo pretenden, sin mensaje y sin gracia…

BATARSE FERRELL… por cierto, alguien conoce al coordinador de la campaña de Xóchitl en Tamaulipas, es doloroso que parezcamos no importarles, no ofrecernos más opciones.

Vaya parece que no quieren ganar o ya se rindieron ante la coordinación de Claudia Sheinbaum que sigue sumando adeptos y liderazgos, este mismo fin de semana Marco Batarse mostró su capacidad de conciliación en una fotografía con Juan Diego Guajardo, uno de los liderazgos más conocidos en Río Bravo y con Humberto Prieto, de allá de Reynosa.

Por supuesto, Batarse lo hace a sabiendas de que sigue siendo el único aspirante al Senado de Morena que puede darse esos lujos ya que los otros tienen meses y meses perdidos…

ABREN INSCRIPCIONES EN LA UAT… Bajo la conducción del rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tiene en marcha el proceso de inscripciones y reinscripciones correspondientes al ciclo escolar Primavera 2024-1.

En consonancia con el calendario académico/administrativo establecido para el año en curso, desde el pasado 5 de enero y hasta el próximo 31 de enero, la institución transita este fundamental periodo para que la comunidad estudiantil complete su trámite.

La Universidad, tras dar a conocer los resultados del examen general de ingreso a la licenciatura (EXANI II) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) el pasado 12 de diciembre, ha abierto el proceso de inscripción para estudiantes aceptados de nuevo ingreso, así como la reinscripción para quienes cursan del segundo periodo en adelante.

Para el trámite de los alumnos aceptados es fundamental contar con la documentación requerida para formalizar su ingreso en alguna de las carreras de la oferta académica del periodo Primavera 2024-1. Las distintas facultades y unidades académicas, siguiendo la directriz del MVZ Dámaso Anaya Alvarado, han estado brindando información detallada y orientación a través de sus sitios y redes sociales, para asegurar que los aspirantes se integren sin contratiempos.

Los estudiantes de reingreso disponen del sistema de inscripción en línea, accesible mediante el sitio www.academico.uat.edu.mx, donde podrán generar su ficha de pago y ajustar su horario de clases de acuerdo con sus preferencias académicas.

Conforme al calendario oficial de la UAT, las clases del ciclo Primavera 2024-1 empezarán el próximo 15 de enero. El periodo designado para altas y bajas de materias se extiende del 25 al 31 de enero, y la fecha límite de pago de inscripciones es el 31 de enero.

Se insta a los aspirantes a mantenerse en contacto con la facultad o unidad académica de su interés para obtener la información necesaria, resolver sus dudas y estar al tanto de los anuncios proporcionados por los planteles universitarios a través de sus respectivos sitios web y redes sociales.

