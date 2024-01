Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La nariz roja, mejillas resecas, labios temblando, el frio calando hasta los huesos y sin embargo muy temprano van camino a la escuela, son menores de apenas unos siete, ocho, no más de nueve años y que comienzan su día con el martirio de no saber si las paredes de los salones serán suficientes para cubrirles, por lo menos, un poquito más que los techos de sus casas.

Los jovencitos de secundaria, sobre todo las que se ubican en la periferia de las ciudades, van igual o peor, a ellos no les alcanza el dinero para irse en microbús unas 10 o 20 cuadras que les queda de retirada su escuela, por lo tanto, también tendrán que sufrir el trayecto.

¿Qué podrán aprender en esas condiciones?, lo más probable es que nada, que la experiencia les resulte solo un curso obligado de supervivencia en condiciones de frío extremo, el resto del día estarán pensando en sus padres, hermanos, familiares cercanos, abuelos, y quizá hasta en los vecinos que probablemente estén peor.

Muy pocas veces esos niños amanecen con buena suerte, pero se dan casos, como cada temporada que les llegan suéteres, chamarras, pantalones, camisetas térmicas y hasta zapatos en buenas condiciones y no, no crea que la solidaridad viene de esos aspirantes a relegirse u ocupar cargos de elección popular, ni de Diputados federales o Senadores que ganan más de los 200 mil pesos por mes, tampoco de legisladores locales o funcionarios municipales, estatales o federales, ni de políticos de alto nivel en sus partidos, no, la solidaridad llega de otros alumnos, de los que están en escuelas de mejor nivel económico, los que dejaron, aún sin romperse, toda esa vestimenta que ahora entregan, e igual llega apoyo del pueblo, de este pueblo que sabe que no podemos dejarlos solos.

Es, cierto, la acción se ve en escuelas donde el frío cala hasta los huesos y, para gracia nuestra, donde siempre hay alguien que tuvo la feliz ocurrencia de que se podría enseñar a los muchachos y niños que tienen más posibilidades a ser solidarios con los pobres, hay que reconocerlo, es bueno cuando se realizan este tipo de acciones para concientizar a los que tienen más recursos.

Ojalá sea más común el apoyo, entender que el sufrimiento por frío se siente en Victoria, en las grandes ciudades, pero igual la pasan los niños de la región conocida como el cuarto distrito compuesta por Jaumave, Palmillas, Bustamante, Miquihuana y Tula, o de los que viven allá por San Carlos, San Nicolás, Mainero, o Villagrán y es ahí la importancia de mencionar las cosas, de buscar implementar medidas similares porque es casi seguro que al conocer la pobreza los niños y jóvenes pudientes cambiaran su forma de ser para el futuro, tal vez de adultos presionen (con la fuerza que suele tener la clase media y media alta) lo suficiente para que los gobiernos sean más humanos, tengan políticas más adecuadas para el combate a la pobreza, o de plano, puedan cambiar a los que no funcionen como ha ido sucediendo en los últimos años.

Es claro que se puede, más en un Estado como el nuestro que se caracteriza por tener gente buena, trabajadora, solidaria con los más necesitados, lo hemos visto cada diciembre con los muchachos de preparatorias y universidades que hacen trabajos de recolección para llevar juguetes a quienes no tendrían de otra manera la menor oportunidad de conocer a Santa Claus, los Reyes Magos o el calor de una cama en estas temporadas.

Es, en estas circunstancias, cuando se siente un frío que cala hasta el alma, cuando más duele la pobreza y cuando se hace necesario reconocer el trabajo de los gobiernos, de políticos que valen la pena, pero sobre todo, de los jóvenes y organismos no gubernamentales que quieren a su Estado y que saben que el no tener dinero crea problemas y no votos que otros andan buscando.

Ojalá alguien más entienda la trascendencia de esa clase de acciones y ya se estén empujando en el Estado medidas que ayuden a evitar el sufrimiento de tanta gente.

Por supuesto, es real que los gobiernos deben hacer su parte, pero más verdad es que todos podemos ayudar en algo, por ello hay que hacerle ver la realidad a los niños, a los muchachos en buenas condiciones económicas, hacerlos que les duela la pobreza que sufren muchos, que duela por igual, solo así podemos tratar de protegernos juntos…

HAY DIRECCIÓN Y RUMBO EN TAMAULIPAS, GOBERNADOR… En el marco de la ceremonia cívica de honores de este lunes, organizada por la Coordinación Estatal de Protección Civil, el gobernador Américo Villarreal Anaya hizo un llamado para estar atentos a la advertencia meteorológica por el descenso de la temperatura y pidió reforzar las medidas de prevención a fin de lograr, en la medida de lo posible, que se puedan mitigar los daños.

“Esperamos que todas las medidas de prevención y atención que se han tenido en ese sentido para mitigar en algún momento dado el daño civil que esto pudiera ocasionar, hayan sido previstas y que tengamos la capacidad de responder correctamente a las mismas”, expresó.

Al término de la ceremonia celebrada en el Polyforum de esta capital, el mandatario tamaulipeco, acompañado por integrantes del gabinete estatal, también hizo entrega de 10 patrullas para traslados en los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) y dos ambulancias a la Coordinación Estatal de Protección Civil.

En su mensaje a los servidores públicos, Villarreal Anaya aseguró que, en este inicio de año, Tamaulipas tiene dirección y rumbo de las metas que se quieren alcanzar a fin de que la transformación, con un perfil humanista, se arraigue en territorio tamaulipeco.

“Estamos listos, estamos listos para trabajar como equipo, como servidores públicos y entregarnos para darle resultados a nuestra sociedad y que le podamos brindar cada vez una mejor calidad de vida, una mejor justicia y una mejor equidad para todos”, indicó.

“Tamaulipas es un gran estado y tiene un gran futuro, un gran futuro que todos nosotros podemos construir juntos y la certeza del estado que queremos tener, el municipio que queremos, tener la sociedad en la que queremos trabajar y convivir, el entorno familiar que queremos tener y construir”, mencionó.

Por su parte, Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil aseguró que los resultados en esta dependencia son evidentes, ya que en menos de un año se cuenta con dos nuevas ambulancias y un camión de bomberos y los servicios de emergencia se cumplen y se otorgan de manera igualitaria.

“Hoy si existe la coordinación, existe una coordinación entre dependencias instituciones y direcciones de protección civil municipal”, afirmó.

“Tenga por seguro que no le vamos a fallar, con voluntad y trabajo habremos de poner nuestro mayor empeño en salvaguardar la vida y el patrimonio de todas y todos los tamaulipecos como ha sido su encomienda desde el primer día de su administración”, expresó.

Durante la ceremonia cívica, el juramento a la bandera estuvo a cargo de José Martín Pastrana, mientras que Antonio López Hernández y Florentina Guadalupe Lara Balderas dieron lectura a las efemérides de la semana.

También acompañaron al gobernador: Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; el magistrado David Cerda Zúñiga, presidente del Supremo Tribunal de Justicia; el diputado Marco Gallegos Galván, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Graciela Guerra Álvarez, presidenta de la delegación de Cruz Roja Tamaulipas; Sergio Chávez García, secretario de Seguridad Pública; Eduardo Gattás Báez, presidente municipal de Victoria; el general Uriel Carreto Montoya, en representación de la 48a. Zona Militar; Francisco Alvarado Terán, coordinador de la Guardia Nacional en Tamaulipas y Luis Lauro Reyes Rodríguez, delegado de Programas Federales para el Bienestar.

ENVÍA RECTOR MENSAJE DE BIENVENIDA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA… En el marco de su gira diagnóstica por los planteles de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el rector Dámaso Anaya Alvarado visitó este lunes la Escuela Preparatoria Número 3 en ciudad Victoria donde ofreció el mensaje de bienvenida a la comunidad estudiantil con motivo del inicio del ciclo escolar Primavera 2024.

El rector de la UAT expresó su entusiasmo y expectativas para el nuevo periodo escolar que comenzó este 15 de enero en todas las dependencias académicas de la máxima casa de estudios en el estado, resaltando el compromiso de impulsar una educación humanista, integral y de excelencia.

En sus palabras, subrayó el papel fundamental de la comunidad estudiantil en el éxito continuo de la universidad y alentó a las y los jóvenes a aprovechar al máximo las oportunidades educativas que ofrece la institución.

En el evento fue recibido por la Mtra. Maribel Soberón García, directora de la Preparatoria 3, así como la comunidad docente, laboral y estudiantil de esta institución, que le manifestaron una emotiva bienvenida.

Dámaso Anaya compartió momentos de convivencia con los estudiantes, demostrando así su interés por escuchar la voz estudiantil y comprender sus perspectivas.

Hizo un recorrido por las aulas donde, además de sostener reuniones con la planta docente y personal administrativo, constató el trabajo del alumnado en las diferentes actividades de fomento a las ciencias, la lectura y de vinculación con la comunidad, así como avances en la iniciativa de grupos bilingües, que busca enriquecer la formación de nivel medio superior.

En continuidad con el arranque del ciclo académico y la gira diagnóstica 2024, visitó la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) en el Centro Universitario Victoria, donde participó activamente en un intercambio de opiniones con la comunidad estudiantil, resaltando el firme respaldo institucional para fortalecer la academia, la investigación y el desarrollo de la ciencia y el humanismo en la formación de los estudiantes.

Acompañado por el director de la FIC, Vicente Paul Saldívar Alonso, el rector recorrió las instalaciones de esta facultad, desde aulas hasta laboratorios especializados en las áreas de electrónica, robótica, inteligencia artificial, tecnología agrícola, ciencias ambientales, entre otros.

Además, sostuvo reuniones con estudiantes, docentes e investigadores para obtener una visión integral de las acciones que se llevan a cabo, consolidando así un acercamiento directo con la comunidad universitaria.

