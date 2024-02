Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con ese cinismo, soberbia y la ambición que caracteriza a los políticos, muchos de ellos en Tamaulipas, empiezan a abrirse de capa con respecto a lo que pretenden ser los próximos tres años o, por lo menos, hasta que tengan la oportunidad de brincar “a algo mejor”.

Alcaldes que nomás porque no tienen vergüenza ni llenadera ya dijeron que desean reelegirse, funcionarios de todos los niveles que aspiran a ser Diputados federales, Senadores o ya de perdida presidentes municipales igual están despidiéndose de sus cargos, Diputados locales que quieren ser Senadores o Alcaldes están en lo mismo y, lo triste para los tamaulipecos, es que muy pocos presentan trabajo serio, resultados en sus encomiendas actuales o pasadas, proyectos que le garanticen al pueblo que van en busca del poder político pretendiendo el bien común y no engrosar sus carteras o ponerles muchos ceros más a sus cuentas bancarias.

Claro que algunos quieren reelegirse u otro puesto pensando en la gente, si los hay, es fácil descubrir a los que han trabajado en estos dos últimos años y por tanto merecen la oportunidad pero, le aclaro, son los menos y ni se requiere recomendarlos porque no andan de payasos exhibiendo sonrisas fingidas o que se acuerdan mucho de los amigos de prepa o secundaria, ni de los tacos de su cuadra o del mercado o, cuando menos, de las líderes de colonias que les tienen donde están.

Lo que no saben los malos políticos, los que solo piensan en el poder o cumplirse caprichos, es que la ciudadanía hoy sabe del arma que tiene en sus manos, que su credencial de electoral se convierte en invaluable porque le representa el futuro de los suyos, una mejor vida.

Por ello muchos de los que andan enloquecidos se llevaran una sorpresa si no reparan en la libertad que ha adquirido el votante en los últimos años y menos tienen el sentido común para entender que el poder y querer no es igual, poder es ganar, querer es soñar que lo van a lograr, aunque sus pensamientos no tengan más sustento que los deseos enfermos de presupuesto.

Ojalá, en el proceso que está en marcha los ciudadanos empecemos a creer que en realidad estamos empoderados y con ello tomemos la responsabilidad de investigar pasado y presente de los aspirantes a los cargos de elección para darle sentido a nuestro sufragio.

Le recalco, tomar una decisión es sencillo, con los alcaldes que pretenden reelegirse basta ver su chamba, cuánto han cumplido de lo que prometieron en la anterior campaña, hasta donde ha llegado su compromiso con quienes los apoyaron, si supieron o no valorar al pueblo y le dieron o intentaron darle lo que de ellos esperaba.

Es lo mismo con quienes han sido o son funcionarios de municipios, gobierno estatal o federal, revisar cuanto han hecho por su pueblo, si han robado o traicionado a su partido o a su gente, en resumen, si el pasado que tienen los hace confiables como para votar por ellos.

En las boletas de la elección de junio de este 2024 van a sobrar panzas aventureras, ambiciosos, políticos cínicos, sinvergüenzas que no tienen llenadera, con ellos habrá otros que quieren el voto para servirle o por lo menos para intentar hacerlo, ya sabe a quién tenemos que privilegiar.

Lo importante ahora es tomar la decisión que al pueblo convenga y mostrarle a los malos políticos que el poder y el querer no es igual, el poder es del pueblo y el querer son sueños guajiros de muchos de ellos que tienen sustento en sus ambiciones y nada más, es decir, esperamos que los políticos solo puedan hacer realidad sus ambiciones en la medida que sean sustentadas en trabajo y resultados qué, sobra decirlo, muchos de ellos y ellas no tienen en su pasado por lo que ni siquiera sabremos que podrán presumir en los siguientes días…

CAPACITAN EN LENGUA DE SEÑAS EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reafirma su compromiso con la inclusión y formación integral al implementar el Curso de Lengua de Señas Mexicana en la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo (FENL).

Del 30 de enero al 1 de febrero, setenta y cinco estudiantes de la Licenciatura en Enfermería participan entusiastamente en esta iniciativa destinada a enriquecer su perspectiva humanista y capacitarlos para atender de manera eficiente a pacientes con discapacidad auditiva.

La concepción de este curso surgió como respuesta a la iniciativa de la comunidad estudiantil, respaldada por la directora de la Facultad, Mtra. Verónica Guajardo Balderas. El curso es impartido por la ingeniera Sol Karina Soto Batalla, quien aporta su experiencia para garantizar un aprendizaje significativo y una comprensión profunda de la Lengua de Señas Mexicana.

Con una duración total de seis horas, el curso no solo busca proporcionar habilidades prácticas en la comunicación con personas con discapacidad auditiva, sino también cultivar una mentalidad inclusiva y empática en los futuros profesionales de la salud.

Al impulsar la implementación de este curso, la UAT demuestra su convicción de formar profesionales de la salud con un enfoque inclusivo y holístico. Este compromiso no solo fortalece la formación académica de la comunidad estudiantil, también enfatiza la responsabilidad social de la institución al contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa.

La capacitación en lengua de señas no solo se presenta como una herramienta práctica en la atención de pacientes con discapacidad auditiva, también es un medio para fomentar una cultura de respeto y comprensión mutua, valores fundamentales en el ámbito de la salud y la convivencia social.

Este enfoque integral refuerza el compromiso de la máxima casa de estudios de Tamaulipas de ser un referente en la promoción de la diversidad y la inclusión, marcando una pauta importante en la formación académica con un impacto social significativo.

TRABAJAN POR LA NOCHE EN REPARAR CALLES DE VICTORIA… El embellecimiento de la imagen urbana de Victoria no se detiene, en horas nocturnas personal de Servicios Públicos del Municipio realiza trabajos de marcación de señalética vial, limpieza de camellones y pinta de cordones.

Con equipo especial y medidas de precaución, este martes centraron su labor en los cuatro carriles del boulevard Tamaulipas calle 8, entre López Mateos a libramiento Naciones Unidas.

«La instrucción del alcalde Lalo Gattás es continuar y acelerar las acciones de revestimiento de la señalética y guarniciones de la ciudad, y para ello se habilitaron cuadrillas que hacen está tarea en horas nocturnas» explicó el titular de la dependencia Marco Cantú Mercado.

