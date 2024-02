Por Agencias

Chihuahua.- Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, a través de un video que difundió en redes sociales, destacó que el PAN “no tiene derecho a pedir una nueva oportunidad” para gobernar el país, ya que “le falló a México y hoy le falla a Chihuahua y Guanajuato, donde tiene pésimos gobiernos con pésimos resultados”.

El aspirante presidencial, de visita a Chihuahua, manifestó en sus redes sociales que “hoy me encuentro en Chihuahua y me entero que es el informe de la gobernadora Maru Campos, lo que no te va a decir Maru, es que Chihuahua junto a Guanajuato, son dos de los estados más inseguros del país; seguramente le va a echar la culpa a la federación, y algo tiene de razón, porque la estrategia (de combate a la inseguridad) es incorrecta”.

Pero, añade el candidato, “tampoco te va a decir que esa estrategia inició con los gobiernos del PAN, de los que ella fue parte, y que continuó con el PRI que ahora es su aliado, bueno siempre lo ha sido, ella fue aliada política de César Duarte, el gobernador más corrupto de Chihuahua”.

Álvarez Máynez, aseveró que “este es el informe que no vas a escuchar de los gobiernos del PAN”.