Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aplica en Tamaulipas una nueva estrategia para garantizar el abasto de medicamentos y el surtimiento de las recetas de los derechohabientes, informó el Raúl Villanueva Guerrero.

El subdelegado administrativo del ISSSTE indicó que “en materia de abasto a nivel nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador implementó una estrategia en que nos encargó a las áreas administrativas y a la dirección de administración y finanzas dar seguimiento puntual al tema, día tras día”.

Explicó que dicha estrategia se basó en modificar el proceso administrativo que se utilizaba para solicitar los insumos, de tal manera que ahora, y desde hace ya varios meses, la entrega de los medicamentos es más oportuna beneficiando con ello a la enorme derechohabiencia que atiende la institución.

“Qué pasaba anteriormente, muchas veces no era que no había medicamento en el ISSSTE sino que no se hacia el procedimiento correcto, es decir, los encargados de farmacias, los responsables, se esperaban hasta ya no tener medicamento para hacer el nuevo pedido”.

Pero también, subrayó el subdelegado administrativo: “que si hay medicamento en México que se pida, y que se pida extra para tener en inventario y que no se acabe, que nunca llegue a cero, esa es la estrategia exitosa que ha emprendido el presidente y nuestro director general”.

Dijo que con esta iniciativa se da seguimiento y se monitorea diariamente el abasto que tienen las unidades médicas a fin de detectar muy a tiempo sus principales necesidades y poder solventarlas a la brevedad posible en beneficio de los derechohabientes.

De tal manera que dicha estrategia ha permitido pasar de un 85 por ciento a un 97 por ciento de abasto de medicamentos en las clínicas y hospitales del ISSSTE Tamaulipas.

“A partir de hace seis meses de que empezamos a supervisar, pasamos de tener un 85 por ciento y en la actualidad andamos teniendo un 96 o 97 por ciento de abasto en todo Tamaulipas; ha sido un caso de éxito, el Presidente ha visto los números y el cambio y está muy contento”.

Villanueva Guerrero enfatizó que la estrategia ha sido tan exitosa, que ha servido de referente para otras instituciones de salud, como el IMSS y la propia Secretaría de Salud.