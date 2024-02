Por Agencias

Mérida, Yucatán.- El diputado estatal de Morena, Rafael Echazarreta Torres, renunció hoy a su militancia tras acusar que el candidato de Morena a la gubernatura, Joaquín “Huacho” Díaz Mena lo difamó sin fundamentos, aunque horas después se sumó a las filas del PRI donde el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno, le dio la bienvenida y hasta lo calificó de “líder social”.

“Alito” Moreno publicó en sus redes sociales una fotografía acompañado de Echazarreta Torres, ambos portando una chamarra roja con el logotipo del tricolor, que adjuntó con la frase: “le doy la bienvenida a mi buen amigo @EchazarretaRafa, un líder social yucateco, comprometido con su tierra y con su gente, quien se suma a la bancada del PRI en Yucatán, y se incorpora a los trabajos del @PRI_Nacional”.

Previamente, a través de un video que difundió en las redes sociales, Echazarreta Torres expuso: “Derivado de una serie de descalificaciones y difamaciones vertidas sobre mí, por parte del candidato Joaquín Díaz Mena, al ser yo un hombre de leyes decidí acudir a las instancias correspondientes de nuestro partido, a la Comisión de Honestidad y Justicia, por segunda vez, ya que había tenido una mala experiencia cuando interpuse la denuncia ante la mala operación que hicieron para poner a Rommel Pacheco (ex clavadista olímpico) como candidato a la presidencia municipal (de Mérida), esperé los tiempos necesarios y al día de hoy con muchísima pena y sumamente lastimado tengo que decir: mi partido no me contestó e hizo caso omiso de su propia declaración de principios y de los estatutos que hoy nos rigen”.

Rafael Echazarreta anunció que ahora encabezará el movimiento “Voto anti Huacho”, rumbo a los comicios del 2 de junio. Subrayó que denunció a Díaz Mena por la vía civil y que lo hará ante el Tribunal Electoral Federal por actos de difamación.

“Hoy de frente te digo que yo voy a encabezar el movimiento Voto anti Huacho porque no me voy a quedar a ver cómo dilapidas todo lo que nuestra sociedad yucateca ha construido, si dentro del partido con artimañas y malos manejos en Yucatán has hecho una serie de situaciones que lo único que hicieron fue dinamitar y dilapidar el trabajo de los morenistas, ¿qué harías si llegas al Gobierno del Estado?”, dijo el legislador local.

En este contexto, oficialmente la bancada de Morena en el Congreso local se queda con tres diputadas.

“Es intolerable e inconcebible que quienes pertenecemos a la cuarta transformación hayamos sido dinamitados y sobre todo hayamos sido avasallados por lo peor de la política yucateca de los últimos 15 años, nos han invadido, ante ello tengo que hacerme a un lado. Hoy anuncio de forma irrevocable mi renuncia como militante activo de Morena, me voy con mucha pena porque veo que el gran partido que construimos un hombre como Joaquín Díaz Mena, intolerable, indolente y perdedor estará tomando las peores decisiones”, dijo Rafael Echazarreta. (La Jornada).