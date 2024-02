Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Xóchitl Gálvez hace el ridículo en el extranjero. En EU suponía que los republicanos estarían dispuestos a promover hasta una invasión a México con tal de impedir el triunfo de Claudia Sheinbaum, es decir de la izquierda. En España lo más destacado fue el encuentro con Felipe Calderón que califica solo de un saludo casual puesto que el interfecto se dirigía a una reunión con mexicanos residentes en Madrid. De igual forma en que se refirió a lo sucedido con Cabeza de Vaca cuando éste presumió de una “reunión de trabajo” no realizada y cuya fotografía y texto debió retirar de sus redes seguramente a petición de la hembra.

Y justo porque el régimen del ex presidente fue una joya de corrupción, inmoralidad política y complicidad delincuencial es que la abanderada de la alianza maldita pretende desligarse quizá para no ser parte de lo que significó el fraude electoral del 2006 del que no hay duda, fue el más grave atentado a la democracia después de la dictadura de Porfirio Díaz. Para empezar, rechaza que FCH le imparta consejos, pero bien que lo aceptó como su principal impulsor. Es por ello que merece el calificativo de “ingrata” o mal agradecida que pa’l caso es lo mismo.

Xóchitl hace el ridículo, digo, en la Iberia quiso reunirse con Alberto Núñez Feijóo, dirigente del derechista Partido Popular y hasta con Mario Vargas Llosa quien ya sabemos, es rabioso enemigo de los gobiernos progresistas, pero ambos la ignoraron, limitando su gira a un encuentro con algunos empresarios “de medio pelo pa’ abajo” que no aportaron nadita de nada a sus absurdas pretensiones de ocupar palacio nacional.

¿Qué es lo que busca “la chupitos” fuera del país?. Elemental: apoyo de todo tipo y venga de donde venga además de lanzar acusaciones a diestra y siniestra contra la 4T para de alguna forma justificar los resultados del 2 de junio en la que por supuesto sufrirá irremediable derrota. En este sentido la reacción prepara una gran campaña sucia en el objetivo de anular el proceso electoral.

De manera que en España “se cruzó” con FCH, pero intentó también entrevistarse con Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto que “no la pelaron”, al igual que hicieron la mayoría de los medios de comunicación, salvo dos o tres que mantienen la línea editorial fascista desde los tiempos de Francisco Franco.

Respecto de estos viajes de Xóchitl así como de sus recorridos por la república, cabe preguntar, ¿quién la patrocina? Es de creer que algunos riquillos que añoran el saqueo y los negocios a la sombra del poder, aunque la verdad todo indica que se equivocaron de candidata porque a la pobre mujer no la sigue ni siquiera su principal asesor Santiago Creel quien pareciera avergonzarse de formar parte de su equipo. De ahí los comentarios respecto de probable cambio de candidata comprobado que ha sido, la desventaja frente a doña Claudia de uno a tres. Y contando.

Agregue que las “xochiteras”, burda imitación de las “mañaneras” de AMLO, apenas son material para caricaturistas y chistes de carpa barata. He dicho.

SUCEDE QUE

En el marco de la firma del convenio sobre seguridad resulta de singular importancia la visita de Rosa Icela Rodríguez a Tamaulipas, y deje las buenas noticias que trajo la secretaria en la materia que confirman la disposición del gobierno federal en apoyar a Américo Villarreal Anaya en la decisión irrenunciable de combatir el delito en cualquiera de sus manifestaciones, aunque también es el reconocimiento a la paisanada por el valor mostrado en la elección estatal al votar a favor de la honestidad y el cambio contra la corrupción y el autoritarismo. Nada que ver con “martes trece” y sí mucho con el día del amor y la amistad…Por su parte el empresario Carlos Slim asegura que Teléfonos de México ya no es negocio después de ser beneficiado y enriquecido por Salinas de Gortari al regalarle la empresa propiedad de todos los mexicanos. Es demasiado cinismo del poderoso empresario y frecuente cliente de la revista Forbes, justo la que publica y rinde culto solo a los más adinerados del mundo-mundial. Pelao este…Mientras tanto, parece que a Geño Hernández lo alcanza el destino. ¿Va o no va por la revancha? De todos modos, Geño te llamas.

Y hasta la próxima.