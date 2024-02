Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano dijo que todos los días y desde todos los rincones del Estado, ha recibido muchas muestras de apoyo hacia la posible candidatura del ex gobernador Eugenio Hernández Flores al Senado de la República.

No obstante, admitió que aunque está en permanente contacto y comunicación con Eugenio Hernández y con la ex alcaldesa de Reynosa, Maqui Ortiz, hasta este día no han dado una respuesta definitiva a la solicitud de que sean los abanderados del partido.

“De verdad estoy contento y satisfecho porque día con día en todos los rincones de Tamaulipas son muchas las muestras positivas y favorables a favor de esta posible candidatura de Geño y Maki al Senado de la República”, reiteró el político tamaulipeco.

En lo que concierne a la dirigencia estatal del PVEM, dijo que en cuanto ambos personajes den respuesta positiva a la invitación de inmediato establecerá la comunicación con el representante de su partido ante el INE, Fernando Garibay Palomino, para solicitar el cambio al convenio nacional de coalición “Sigamos Haciendo Historia”, entre Morena y sus aliados el Verde y PT, para estar en tiempo, forma y listos para que el su partido tenga candidato y candidata al Senado.

“Él (Fernando Garibay) ya lo tiene como un posible escenario, esperando y confiando en que la respuesta de Eugenio y Maki sea favorable y que nos den la oportunidad de poder ofrecer a los tamaulipecos una excelente propuesta por parte del Verde al Senado de la República”.

Como se sabe, el próximo miércoles 14 de febrero vence el plazo para modificar el convenio de coalición nacional, en el caso de que Eugenio Hernández Flores confirme que acepta la candidatura al Senado.

“Hasta donde me ha informado Fernando Garibay, van a esperar a que se hagan las modificaciones correspondientes en los candidatos a senadores y a diputados federales de toda la República, por lo que muy probablemente esas modificaciones al convenio nacional de coalición se harán muy cerca del límite que se tiene como fecha, que es el 14 de febrero”, explicó.

Muñoz Cano dijo que no pierde la esperanza de que Eugenio Hernández y Maki Ortiz acepten la propuesta y subrayó que en caso de que no lo hagan para el Partido Verde no hay otra opción ni otros nombres y seguirían en la propuesta inicial, que es la que está suscrita en este convenio de ir en coalición con Morena y el PT.