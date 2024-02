Por Agencias

Ciudad de México.- Tras varios años de no ofrecer entrevista alguna, el presidente Andrés Manuel López Obrador se sentó en Palacio Nacional con la periodista rusa Inna Afinogenova, una de las más importantes colaboradoras del medio español Canal Red.

Esta tarde, en sus redes sociales, el mandatario compartió un breve extracto de la entrevista que concedió a la reportera -quien ha destacado por ser una severa crítica de la hegemonía occidental- y anunció que en los próximos días se transmitirá la charla.

“La próxima semana podrán ver la entrevista que le di en Palacio Nacional a la periodista Inna Afinogenova, de Canal Red”, escribió el mandatario en su cuenta de X, y compartió un video con varios aspectos del diálogo.

Ante la gama de preguntas de parte de la periodista, entre risas el jefe del Ejecutivo soltó: “Me vas a dejar como limón exprimido”.

Hace unos días, en una mañanera, el tabasqueño adelantó que había dado una entrevista a “una periodista internacional”, sin dar mayores detalles. Poco después, Canal Red -que es dirigido por el político progresista español Pablo Iglesias, fundador de Podemos, y quien en enero del año pasado se reunió con el mandatario mexicano- anunció que presentaría una entrevista con “uno de los principales líderes de América Latina”.

Una de las últimas entrevistas ofrecidas por López Obrador la dio a La Jornada, en septiembre de 2020, en plena crisis global por la pandemia de Covid-19, donde hizo un balance de sus primeros dos años de gobierno, en la que adelantó: “Yo termino, si así lo decide la gente, en 2024, y no vuelvo a participar en política, a ocupar ningún cargo ni a aspirar a nada, porque siento que contribuí y vendrán otros”.

En los aspectos publicados por el mandatario de su entrevista con la periodista rusa, se ve a un López Obrador relajado, simpático y dispuesto a la charla.

-Sé que hay una silla presidencial que se dice está embrujada -le comentó la comunicadora.

A lo que el presidente río y de inmediato respondió: “Por ejemplo, los que han fracasado, pero eso no lo puedo decir (…) Imagínate, si fuese cierto, yo no estaría aquí”.

También le narró aquella anécdota que habitualmente cuenta en las mañaneras cuando tuvo la que, ha dicho, fue su única diferencia con el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando el jefe de la Casa Blanca amenazaba con el muro y el mexicano le respondió que le mandaría las imágenes de un túnel fronterizo por el que pasaba de todo a la nación vecina.

“Hablaban de cerrar la frontera. Yo me reía. Apenas estaba yo planteando por teléfono y empecé a escuchar los gritos: ‘No, no, no’. Yo no hablo inglés ¿no? Pero: “No, no, no”. Entonces quien estaba traduciendo estaba así (y hace un gesto de sorprendido)… Se quedó callado y se empezó a reír… Es que hay que entender eso”, comentó el mandatario mexicano.

-¿O sea eso no es un riesgo real, eso es parte de campaña? -le dijo la comunicadora.

-Si -le respondió el mandatario.

Otras preguntas de Afinogenova fueron: “¿Qué le preocupa hoy que no le preocupaba cuando llegó a la Presidencia? ¿Qué le diría el AMLO de hoy al AMLO de 2006? ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que ha tenido que tomar en estos años?, entre otras.

López Obrador destacó en una parte de la entrevista lo que ha considerado desde hace años el punto central de su carrera política y en su vida personal: “Lo que he estimado más importante en mi vida ha sido la honestidad”.

Y en alusión a los periodistas galardonados le dijo a la comunicadora de Canal Red: “Ojalá nunca te den ese premio”.

Inna Afinogenova es una periodista y presentadora con millones de seguidores en sus redes sociales. Su estilo ha sido crítico hacia la política de Occidente, pero también cuestionó la invasión de su país, Rusia, a Ucrania a inicios del conflicto. “Nunca voy a estar de acuerdo con ninguna guerra que afecta a la población civil. Nunca la voy a entender. Nunca la voy a justificar”, dijo en su momento en 2022 en su canal de YouTube “Ahí les va”. También fue colaboradora del medio estatal ruso RT. (La Jornada).