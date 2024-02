Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el sexenio del panista Felipe Calderón, la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) tuvo un intervencionismo descarado en México y, en consonancia con esa política, la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez –a quien no mencionó por su nombre– recientemente fue a hacer campaña a esa nación.

Nada más que aquí se toparon con pared, porque nosotros no somos corruptos ni tenemos relaciones de complicidad con nadie. Se metieron en un problema, porque yo no voy a dejar de denunciarlos y decir que ese periodista (Tim Golden) premiado dos veces, es un calumniador, que cuando fue corresponsal estaba vinculado a Carlos Salinas de Gortari, subrayó.

No sólo es culpa de ellos (de la agencia), esto se da porque lo permitieron en el tiempo de Calderón. Ahora por eso se van a hacer campañas a Estados Unidos. Si no van a votar los de la DEA, van a ser los mexicanos. Los de la OEA (Organización de los Estados Americanos) pueden venir a observar las elecciones, pero no van a votar, no pueden, planteó.

Consideró que son sus propios adversarios quienes parecen promotores de la transformación; e ironizó: ¡Hasta los voy a premiar!

Volvió al tema del reportaje de Tim Golden que señala que López Obrador habría recibido financiamiento del narcotráfico para su campaña presidencial de 2006. Insistió en que esa información es una calumnia y reafirmó que detrás está la DEA, por lo que llamó a Washington a evitar estas prácticas inmorales.

Destacó que también se relacionan con esto quienes en México están enojados –entre ellos Claudio X. González– por sus políticas, como la prohibición de la condonación de impuestos.

Presentó el listado de empresas que en los pasados dos sexenios tuvieron esas prebendas: Televisa, a la que se le perdonaron más de 20 mil millones de pesos; Banamex, más de 15 mil millones; Cemex, 12 mil 775 millones; Grupo Carso, 10 mil millones; ICA, casi 8 mil millones, y Grupo Salinas, 7 mil 775 millones. Como ha hecho en días recientes, el jefe del Ejecutivo arremetió contra Golden y ProPública -que publicó el reportaje referido y ayer dio a conocer una réplica a los señalamientos del mandatario–; sostuvo que están al servicio de la DEA. (La Jornada).