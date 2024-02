Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que sus opositores están “muy nerviosos y haciendo el ridículo” ante los altos niveles de popularidad que mantiene a cuatro meses de la elección y a ocho que termine su sexenio. “Es temporada electoral”.

“Están mintiendo constantemente, muy enojados, muy con ganas de hacernos quedar mal, así como este periodista premiado (Tim Golden, quien la semana pasada publicó un texto periodístico que señala que en su primera campaña presidencial, en 2006, López Obrador habría recibido dinero de líderes del narcotráfico), agente de la DEA, y muy vinculado a Carlos Salinas de Gortari”, planteó el mandatario este martes.

Agregó: “Ahora está saliendo información, estuvo aquí de reportero, corresponsal del New York Times y vinculado con Salinas, no sé si sea cierto pero hasta corría con Salinas. Entonces está muy relacionado con voceros del bloque conservador y al mismo tiempo con la DEA y con otras agencias del gobierno estadunidense”.

Detalló que a partir de hoy se analizarán en la conferencia de Palacio Nacional las 20 reformas que ayer presentó al Congreso de la Unión -18 constitucionales y dos a leyes- a fin de informar a la ciudadanía.

“Para que se conozca bien, no haya malas interpretaciones, no se distorsionen las cosas, no haya manipulación, por eso tenemos que informar, informar, informar, porque están esperando cómo afectarnos, cómo dañarnos, cómo atacarnos”.

Consideró que estos ataques se dan también como “parte de la temporada electoral. No sé qué están temiendo”. Y presentó una encuesta que se publicó esta mañana donde tiene 73 por ciento de aprobación entre la ciudadanía.

“Creo que esto es lo que los tiene muy nerviosos, están enseñando el cobre y haciendo el ridículo, lo que no se puede hacer en política, la política que es un nombre oficio”.

Remarcó que para un político o dirigente lo más relevante para el ejercicio adecuado de su servicio es tener honestidad, pues brinda libertad.

“Para los jóvenes, como enseñanza, hay una parte en el libro nuevo que ya está por salir, donde hablo de eso, de la importancia de la honestidad, porque cuando se es honesto, se tiene un blindaje, es un escudo protector, entonces puede uno resistir. ¿Y eso qué le permite al gobernante, al auténtico político, al dirigente, al que quiere transformar una realidad de injusticias, de opresión? ¿Qué le da? Algo que es bendito, preciado, de lo mejor: la libertad”.

Lejos de eso, cuando uno político o dirigente se corrompe, pierde esa libertad. “Puede tener un Lamborghini, y departamentos de lujo en Rubén Darío (en la lujosa zona de Polanco), y casas de descanso en Valle de Bravo y departamentos en Miami, en Nueva York, pero ya no es libre. Entones, para los jóvenes lo más importante para el ejercicio de la política es la honestidad. La honestidad es libertad, no se podría transformar sin la honestidad, porque no se podrían enfrentar intereses de grupos, de potentados, destruyen a cualquiera que no tenga autoridad moral, que no tenga autoridad política”.

Tras toda esta argumentación, el jefe del Ejecutivo federal destacó que por ello es necesario que se conozcan bien las reformas que presentó ayer en el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional. “Y que con esa información cada quien de acuerdo a su criterio, actúe, pero que no haya manipulación, se puede estar a favor, en contra, pero que se conozca bien, que no se inventen las cosas, por eso vamos a estar aquí informando”. (Emir Olivares y Alonso Urrutia/La Jornada).