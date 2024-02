Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El golpeteo en Morena se hace cada día más intenso, saben y bien que saben, como dijo un ilustre exgobernador, que quien gane la contienda interna será quien pueda cobrar muy altos salarios o disponer de presupuestos los próximos tres años, los seis en caso de los senadores, porque la elección la tienen relativamente cómoda al no tener competencia con los prianistas que están moralmente derrotados.

Obvio, la referencia es más a la contienda federal, a la elección de diputados federales y senadores, a Claudia Sheinbaum, sin embargo, quizá deberían analizar que tanto daño hace en la elección local esa tensión de no hacer públicos los candidatos a diversos cargos.

Sería muy oportuno, por ejemplo, que alguien le recuerde a los hombres que toman las decisiones que desde hace cuatro o cinco sexenios los gobiernos locales han perdido en la elección federal, si la memoria no es infiel, Cavazos perdió la mayoría de los distritos, con Tomás fue la debacle al grado que estaban perdidos en las senadurías y de la noche a la mañana las recuperaron aunque cinco de los ocho distritos quedaron en manos azules, Geño perdió cinco distritos y los senadores, Egidio seis distritos y los senadores, Cabeza de Vaca seis distritos y los senadores, la razón no fue otra que la confianza, tenían poquito más de un año en el cargo y eso les llevó a creer que en automático les iban a llover los votos por la inercia de su elección que les iba a ayudar, ocurrió lo contrario.

La cita viene a colación porque este gobierno de Américo Villarreal tiene la obligación de dar un golpe de autoridad, de ganar por primera vez en 30 años los puestos de elección federal en disputa, lo que permitirá tomar todo el poder y control político del Estado, también presentar resultados para fortalecer aún más su relación con la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y el poder central, por eso es que ya urge que se sepa que rumbo van a tomar, quién entra y quién no a la contienda.

Porque también es real que cada descuido o problemita que dejen en la selección de candidatos a senadores, diputados federales, diputados locales y las alcaldías pueden significar problemas, perder votos y elecciones y, por ejemplo, saben que no deben dejar ir a ni uno solo de los diputados locales, que ese es otro de los lujos que no debe permitirse el gobierno guinda al igual que deben garantizar más de la mitad de los municipios para ellos y aliados.

Y si, hay un certeza, Morena tiene dominado, por marca, todo el escenario, AMLO y Américo tienen un liderazgo tan poco común que da la impresión de que no podrían perder ninguno de los cargos en disputa, pero ojo, hay que revisar bien lo que dicen los estudios sobre los motivos que tiene un ciudadano para votar, para nadie es un secreto que el odio y el miedo están en primer lugar, luego el interés que puede incluir la compra venta de votos, una pavimentación, un trabajo y, al final, muy lejos, las filias al candidato o la propuesta que se presente al electorado, es decir, no se trata solo de seleccionar quienes irán en la boleta, también de no provocar odio a los resultados del proceso de selección interna, no deben dejar que circule un sentimiento de venganza que es lo que ha dejado a alcaldes en la lona y lo que ha provocado reveses en las elecciones federales o, ¿a poco es difícil saber el principal motivo de la derrota de Ismael Cabeza de Vaca hace seis años?, tenían bien golpeada a la ciudadanía tamaulipeco y no dejan fluir un solo peso para nada, para nadie.

Hoy dirá usted que todo lo negativo está del lado PRIAN y tiene razón, la soberbia del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca no le ha permitido entender que debió salirse de la política local, los aspirantes que tienen su sello casi están muertos, con el agregado que todo mundo recuerda sus pecados en el ejercicio del poder, por eso es que en los únicos municipios donde se ven competitivos es en Tampico donde el alcalde tiene a todo su equipo en candidaturas y en Matamoros donde la candidata de El Truko, Leticia Salazar, odia más al cabecismo que los propios morenos.

Entonces, pues ya debería ser hora de que Morena saque sus candidatos, que defina su relación con el Verde para saber quiénes y cómo buscarán los cargos, que llame a la prudencia a sus aspirantes, sobre todo, que su dirigencia entienda que el que espera desespera y es en esas condiciones cuando se llegan a cometer los peores errores en la política, los que cuestan cargos de elección popular que en este momento es un lujo que no deben darse…

EJEMPLAR Y PARTICIPATIVA LA JORNADA PARA ELEGIR RECTOR EN LA UAT, ASAMBLEA UNIVERSITARIA… Luego de la ejemplar jornada de votación en la que estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ejercieron su derecho al voto de manera universal, libre, directa y secreta, este jueves 8 de febrero se reunió la Junta Permanente de la Asamblea Universitaria, para llevar a cabo el cómputo de sufragios emitidos en el proceso de elección de la persona que será titular de la rectoría por el periodo 2024-2028.

La Junta Permanente, constituida en Colegio Electoral para el desarrollo de este proceso, informó que los resultados de la elección se darán a conocer este viernes 9 de febrero en una sesión de Asamblea Extraordinaria en el Campus Victoria, donde el máximo órgano de gobierno universitario validará el proceso.

Como parte de sus funciones, el Colegio Electoral universitario recibió las actas de escrutinio y cierre del proceso de elección de cada uno de los consejos técnicos de las veintiséis dependencias académicas de la máxima casa de estudios, tras un exhaustivo proceso de revisión para garantizar la precisión y validez de los resultados.

La presidenta de la Junta Permanente, Dra. Karla Villarreal Sotelo, informó en entrevista que este proceso electoral se ha caracterizado por un alto grado de participación y compromiso de la comunidad universitaria.

Subrayó que ha sido un ejercicio democrático, transparente y participativo, luego de expresar su reconocimiento a los veintiséis consejos técnicos de las facultades, unidades académicas y escuelas por su compromiso en este proceso, lo cual se ve reflejado en esta entrega-recepción, revisión y cómputo de las actas de escrutinio y cierre del proceso de elección de manera satisfactoria.

PROMUEVE SET CREACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS DE MAESTROS TAMAULIPECOS… La creación de proyectos y programas educativos en colaboración con investigadores de talla nacional e incluso estancias educativas internacionales, es lo que podrán realizar estudiantes y docentes-investigadores tamaulipecos, mediante la firma del convenio entre el Centro Regional de Formación Docente y Educativa de Tamaulipas (CRETAM) y el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON).

La secretaria de Educación de Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, atestiguó la firma de este importante convenio de colaboración, que signaron la rectora del CRETAM, Amelia Castillo Morán, y el rector del CRESON, Luis Ernesto Flores Fontes, que les permitirá a las y los maestros tamaulipecos, enriquecer su formación académica y su visión, mediante experiencias con docentes e investigadores de otras regiones del país y del extranjero.

Al hacer uso de la palabra, Castillo Pastor destacó la importancia de la colaboración entre centros de profesionalización de docentes como el CRETAM y el CRESON, en donde se fomentan la cooperación educativa institucional, que fortalece la formación integral de las y los docentes, cuyos principales beneficiados serán los estudiantes al contar con profesoras y profesores más capacitados en sus áreas de conocimiento.

“Que en este camino no somos solos, sino que concurrimos en unidad y en esa medida nos necesitamos para avanzar con rumbo a la transformación de nuestro estado y de nuestro país, siguiendo la clara ruta que nos han marcado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya y el gobernador de Sonora Francisco Alfonso Durazo”; enfatizó.

Tanto el CRETAM como el CRESON, son instituciones de educación superior que tienen por objeto ejercer la rectoría en la formación de profesionales de la educación en sus estados; comprende la formación inicial, la formación continua y el impulso de los procesos de desarrollo profesional e investigación en materia educativa, así como la vinculación con otras entidades para sumar esfuerzos regionales que permitan generar más y mejores oportunidades de aprendizaje para los docentes.

