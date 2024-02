Por Agencias

Nueva York.- Desde Nueva York, la candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, respondió a quienes protestaron un día antes en su contra durante la gira que lleva a cabo por Estados Unidos que dejen a un lado el odio y el rencor y en lugar de “pelear por los políticos”, mejor les exijan resolver “los graves problemas” de México.

“Basta de odios”, recalcó, a través de un video en el que informó que es su tercer día visita en Estados Unidos y “las cosas han salido muy bien”.

“Obviamente hubo a quien no le gustó que estuviera yo ayer aquí, protestaron llenos de odio, de coraje y de rencor. Esta visión no abona a nadie. Yo les diría no se peleen por los políticos, mejor exíjale a los políticos que resuelvan los graves problemas del país”.

Enumeró los problemas de inseguridad, de falta de medicamentos, el campo y expresó:

“Estoy convencida que si trabajamos juntos por un solo objetivo. México será mejor. Basta de odios”.

Más allá de la inconformidad con su presencia en Estados Unidos, Xóchitl Gálvez sostuvo que el viernes tuvo “una gran reunión con inversionistas”, que “quieren seguir invirtiendo en México, quieren que el nearshoring sea una realidad, y lo único que piden es que haya Estado de derecho, seguridad, energía y eso es factible”.

Por la tarde de ese mismo viernes, abundó, “me reuní con estudiantes mexicanos y jóvenes que trabajan aquí en Nueva York. Gran entusiasmo. Tienen todas las ganas de regresar a México para aplicar sus conocimientos. Lo único que me piden es que haya apoyo para los emprendedores y que el Conahcyt siga apoyando aquellos que se quieren dedicar a la investigación”.