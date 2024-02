Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por lo que usted quiera y mande, el hecho es que los tamaulipecos nos las vivimos en las elecciones y en las casillas de votación.

Así, haciendo un recuento, haciendo un repaso, tuvimos elecciones en los años de 2021, 2022, 2023, y ahora tendremos elecciones este año 2024.

En el año 2021 nos chutamos discursos, visitas de candidatos, lemas de campaña para elegir en Tamaulipas a presidentes municipales y diputados locales.

En el año 2022 tuvimos la elección de Gobernador. Tres fueron los candidatos, los abanderados. El PAN estaba en la gubernatura con Cabeza de Vaca. Y los candidatos, los contendientes fueron el panista Truko Verastegui, el candidato naranja Arturo Diez Gutiérrez Navarro y el morenista Américo Villarreal Anaya. Se alzó triunfador el doctor Américo.

En el año 2023 no tocaban elecciones, pero el 8 de octubre de 2022, murió en un accidente carretero el senador tamaulipeco Faustino López y su esposa Pilar Hernández. Ello fue en una carretera del estado de Zacatecas.

Al día siguiente el senador Ricardo Monreal calificó como «raro» el accidente que le quitó la vida a su homólogo Faustino López en Zacatecas a escasos 15 kilómetros de su lugar de destino, donde es una carretera en línea recta y no en curva, o algo que pudiera representar algún riesgo.

El diario Milenio consignó: «Explicó que a decir del conductor de nombre Alan, quien sobrevivió al accidente, se les ponchó una llanta trasera y esto hizo que perdieran el control de la unidad y después volcaron, quedando el Mazda de reciente modelo completamente destrozado».

Total que como murió el senador Faustino López, el INE convocó a una elección extraordinaria que tuvo verificativo el 19 de febrero de 2023.

Y ahora, de cuenta nueva o nueva cuenta, en este 2024 iremos oootra vez a las urnas para elegir Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales, Presidentes Municipales y Diputados locales. Y ooootra vez nos vamos a retacar de eslogans, lemas de campaña, promesas, videos, discursos y más. ¿Qué hemos hecho los tamaulipecos para padecer (¿o gozar? tantas campañas electorales?

En un plano personal he de platicarles que de la elección para Gobernador de 2022 lo único material que conservo son tres cachuchas, gorras. Las tres muy llamativa, coloridas de Díez, Truko y Américo. No me interroguen por cuál vote. El voto es secreto.

En el marco de que los tamaulipecos nos la vivimos en elecciones. Y aunque los convocados a votar son solamente los maestros y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y sus catedráticos tenemos que este miércoles 7 de febrero irán a las urnas para elegir Rector.

No tocaban elecciones en la UAT, pero como ingeniero Guillermo Mendoza Cavazos dejó el cargo el noviembre del año pasado, pues ahora la democracia ha vuelto a tocar las puertas de la UAT. Y este miércoles 7 de febrero se hará lo que el voto democrático decida. ¿Qué no?

Total que por angas o mangas -como dice el refrán- siempre estamos en elecciones en el Nuevo Santander, hoy Tamaulipas. Así, los alrededor de 40 mil estudiantes uateños y sus catedraticos van a las urnas para elegir Rector.

1.- Pues ahí tienen que el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), para darle fortaleza a las familias, informa que durante todo febrero está disponible el trámite de Préstamo de Útiles Escolares por la cantidad de $1,200 a pagar en ocho quincenas sin intereses.

Este crédito puede solicitarlo el personal sindicalizado, de confianza y extraordinario, que tenga aportaciones de más de 6 meses al Fondo de Pensiones, así como pensionados y pensionistas del IPSSET, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos y cuenten con capacidad de pago.

El monto de $1,200 por concepto de préstamo se otorga por alumno, por lo que, si el servidor público es estudiante o tiene más de un hijo estudiando en los niveles de preescolar a universidad, puede solicitar más de un crédito.

Los requisitos para el trámite, y los formatos de solicitud para su descarga y llenado, están disponibles en la página www.tamaulipas.gob.mx/ipsset.

El teléfono 8343187300 ext. 76448, 76443 y 76416, y el correo [email protected] están disponibles para más información. Salió al aire. NOS VEMOS.

[email protected]