Por Agencias

Ciudad de México y Nuevo León.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la FGR al delegado de la campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, el priista Francisco Cienfuegos y a empresas ligadas a él, tras detectar transferencias al extranjero por más de 82 millones de pesos e ingresos por otros 66 millones.

De acuerdo con el Grupo Reforma, los depósitos hacia el extranjero podrían llegar a mil 045 millones de pesos, porque la UIF también pidió investigar a Coalición Acerera, empresa que no está vinculada directamente con la red atribuida al priista, pero con la que Cienfuegos tuvo operaciones de renta de inmuebles entre el 2016 y el 2019.

En la denuncia, de la que Grupo Reforma dice tener copia -refiere el conglomerado de medios en su información-, la UIF afirma que hay indicios suficientes para investigar al delegado de la campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León por los delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La denuncia fue presentada ante la FGR el pasado 14 de agosto y se acumuló a la carpeta de investigación interpuesta por la UIFE estatal (de Nuevo León) desde diciembre del 2022.

Además de Cienfuegos, fueron denunciadas 20 compañías, entre ellas cuatro creadas por él, nueve integradas por personas que trabajaron para él, y otras relacionadas como clientes o proveedores, varias de ellas declaradas oficialmente como facturadoras de operaciones simuladas por el SAT.

La UIF señala que hay discrepancias entre las declaraciones fiscales de estas firmas y sus operaciones financieras, además de que tuvieron como clientes o proveedores a empresas fantasmas.

Respecto a las transferencias al extranjero, realizadas entre el 2015 y el 2023, se informa que entre los destinos de los recursos están Estados Unidos, Canadá, España, Curazao, Israel, China, República Checa, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Suiza, Uruguay, Chile, Letonia, Colombia y Hong Kong.

De los fondos que salieron del País, 7.5 millones fueron transferidos por el priista a nivel individual, mientras que 71.6 millones salieron de tres empresas de la red creada por ex empleados del priista. El resto llegó a empresas que fueron clientes o proveedores del priista o de los negocios que se le atribuyen.

La compañía Coalición Acerera envió al extranjero 54 millones 711 mil 181.08 dólares (962.9 millones de pesos al tipo de cambio actual) y recibió desde otros países 43 millones 104 mil 362.08 dólares (758.6 millones de pesos).

EN LA MIRA DE LA UIF

Las transferencias al extranjero del priista Francisco Cienfuegos y de empresas presuntamente vinculadas a él fueron revisadas por la UIF federal, que halló «recursos cuyo origen no es posible identificar»

Siempre de acuerdo con Reforma, las transferencias fueron hechas a Estados Unidos, Canadá, España, Curazao, Israel, China, República Checa, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Suiza, Uruguay, Chile, Letonia, Colombia y Hong Kong.

EL GOBERNADOR DE NUEVO LEON EXIGE QUE DELEGADO DE XÓCHITL SEA DETENIDO POR LA FGR

Poco después de la “bomba” estallada por Reforma, el gobernador emecista Samuel García pidió la noche de este jueves que Francisco Cienfuegos sea detenido por la FGR.

El mandatario de Nuevo León reclamó que Cienfuegos haya realizado envíos de recursos al exterior por un monto que calculó en los $7,000 millones de pesos a 15 países. Además solicitó a la FGR rendirle cuentas a los nuevoleoneses.

“De esos países que puso, como cuatro ya están en foco rojo de lavado. El simple hecho de que un mexicano deposite dinero en Hong Kong por ejemplo, o en Curazao… bueno, en 15 países, ya es delito. Entonces ¿dónde está la autoridad? Por qué no lo han metido al bote; hay un país que ni conocía, Letonia, y no es broma, más chiquito que Santiago, Nuevo León.

«La pregunta es, ¿Dónde está la Fiscalía? si con 40 millones yo ya lo veía en el bote… 6 mil millones a 15 países, más mil 040 millones de lavado en México ¡Ese güey tiene que estar en cadena perpetua. Por favor, ¡ya hagan algo cabrón!, discúlpenme la palabra, pero esto está cabrón: 7 mil millones de pesos, ni la Secretaría de Educación los tiene», subrayó García Sepúlveda.

Con los elementos que se describen en la presente denuncia, es posible visualizar el despliegue de un comportamiento desde varios años atrás, relacionada con enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, refiere el mandatario.

EL DELEGADO LE RESPONDE DE INMEDIATO A SAMUEL GARCIA Y NIEGA TODO

Francisco Cienfuegos negó las transferencias al extranjero y lanzó un reto al gobernador Samuel García.

Luego de que García criticara la elección de Xóchitl Gálvez para por aponerlo como su coordinador de campaña, el priista le respondió y de paso lo llamó mentiroso y poco trabajador.

“Y volvemos con la misma cantaleta de Samuel García. ¿No te cansas de tantas mentiras y tan poco trabajo?”, escribió Cienfuegos en su cuenta de X, antes Twitter.

El político acompañó su publicación de X con un video que grabó para responder al gobernador de Nuevo León, en donde criticó que haya dedicado 28 minutos a tirarle en su contra en vez de ponerse a trabajar.

Sin embargo, negó que haya realizado transferencias al extranjero y retó a Samuel García que, en caso de que se comprobaran que las hizo él, regalaría el dinero al DIF Capullos de Nuevo León.

“Si una sola transferencia de esas empresas a los países que dices que se hicieron, se comprueba que son mías, te las regalo, se las regalo al DIF Capullos para todos los niños, no únicamente para los consentidos, y también para que se construyan más centros lactarios en todos los municipios”.

Además lo llamó “corrupto, mentiroso y borracho”, esto último en referencia al video que subió junto a Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, en presunto estado de ebriedad.

De igual manera señaló que a pesar de las acusaciones de Samuel García, él no ha promovido amparos a su favor para evitar ser detenido, a diferencia de él que se ha protegido y a su familia también.

“Yo no soy la persona que ha promovido amparos, le recuerdo a todo Nuevo León que Samuel García promovió un amparo contra la orden de aprehensión para él, para su esposa, para su cuñada… el miedo no anda en burro”.

Este mismo 8 de febrero el gobernador Samuel García ofreció una conferencia de prensa en la que se burló de Xóchitl Gálvez y su “yujab tu wok de tok” (you have to walk the talk), que significa predicar con el ejemplo.

En ese sentido, el mandatario estatal aprovechó para decirle a Xóchitl Gálvez que ponga el ejemplo y criticó su elección de designar a Francisco Cienfuegos como su coordinador de campaña.

“Pon el ejemplo, mira a quién pusiste en Nuevo León, Xóchitl, no vas a tener ni un apoyo porque pusiste a una rata para coordinarte la campaña.

“Xóchitl, que no coordinen tu campaña tipos que se roban mil millones de pesos para esconderlos en paraísos fiscales”, siguió punzando Samuel García a Xóchitl en sus redes sociales.