Por Agencias

Ciudad de México.- La sesión solemne para conmemorar el 107 aniversario de la Constitución confrontó en la Cámara de Diputados a Morena con la oposición por el paquete de 20 iniciativas que turnó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante los insultos y descalificaciones de PRI, PAN, MC y PRD, desde la tribuna, Leonel Godoy, les advirtió: “Estas reformas que está proponiendo el presidente se van a abrir a un debate público nacional”.

El también vicecoordinador de los diputados del partido guinda sostuvo: “vamos a respetar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del procedimiento que se establezca, porque los queremos en el debate. No queremos que los rehúyan, queremos discutir con ustedes por qué queremos reformar el Poder Judicial, por qué queremos reformar el sistema electoral, por qué queremos reformar los artículos que se refieren a la justicia social”.

Previamente, el diputado y dirigente nacional priísta, Alejandro Moreno, manifestó en la tribuna: “hay que dejar claro que hoy desde la polémica que abren estas iniciativas el gobierno pretende participar en las elecciones para fustigar a la oposición y tratar de descalificarla. Hay que decirlo claro, no es momento de mascaradas, nunca lo fue, pero menos ahora. Es momento de abrazar la auténtica competencia democrática, es el momento de responderle a México, de respaldar al Poder Judicial, de fortalecer el debate legislativo”.

Abundó: “Y hoy le decimos desde aquí, al titular del Poder Ejecutivo, que tenga claro que el Poder Judicial y el Poder Legislativo somos un poder, no somos empleados del poder, y que vamos a defender la Constitución en beneficio del pueblo de México”.

El diputado panista, Jorge Triana, también desde la tribuna fustigó: “el presidente no ha entendido que la Constitución está diseñada para que la gente le ponga límites al poder del gobierno y no para que el gobierno le ponga límites al poder del ciudadano. El actuar, las acciones del presidente en turno deben estar enmarcadas en la legislación vigente y no se puede regir a contentillo y por su voluntad. La ley sí es la ley”.

Resaltó: el presidente nos receta “una retahíla de 20 reformas, algunas son lugares comunes que es ocioso abordarlas, y además imposible oponerse a ellas en su origen, pero por supuesto que jamás avalaremos el destazamiento del Poder Judicial, la cancelación de los órganos electorales, el regreso a un sistema monopólico de la Comisión Federal de Electricidad. Jamás avalaremos la desaparición de los órganos constitucionales autónomos ni tampoco cualquier reforma que abone a la militarización”.

El panista manifestó que “el presidente pretende arrebatarle de manera indigna el micrófono a quien él llama su corcholata, a su candidata presidencial, arrebatarle la narrativa de campaña. Apenas hace unos meses, Morena presumía que iniciaba unas mesas de trabajo llamadas diálogos por la transformación para articular el programa de gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿con qué va a salir a hacer campaña Sheinbaum?, ¿con estas mesas?, ¿con el resultado de estas mesas o con estas reformas del presidente de la República? Vaya forma de humillar a la candidata presidencial”.

El legislador blanquiazul acusó: “pretende por supuesto desviar la atención del escandaloso caso de corrupción e influyentismo de sus hijos, que tienen dispersado por todo el gobierno amigos que con componendas con el gobierno y empresas fantasmas han adquirido cuantiosas cantidades de recursos en contratos gubernamentales y busca eclipsar el escándalo del probable vínculo del presidente de la República con el narcotráfico”.

Godoy, le reviró al panista: “Quiero iniciar diciéndole a los diputados panistas que los únicos datos duros que tenemos es que Genaro García Luna está en la cárcel y que, si no estuvieran huyendo Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya, también estarían en la cárcel.

“Hoy conmemorar el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de Querétaro nos llena de orgullo y también recordar que hace 200 años, el 31 de enero, nació nuestra República Mexicana como Pacto Federal”.

Con un discurso pausado, a pesar de que fue interrumpido más de una decena de veces, Godoy, subrayó: “Aquí vienen a decir que estamos tratando de que se reforme la Constitución y, claro, tenemos derecho. Legisladores, y también el presidente de la República tiene derecho de iniciativa. Pero les quiero recordar una cosa, Calderón, modificó 110 veces los artículos de la Constitución, y solo ganó, entre comillas, con 250 mil votos la Presidencia de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador que ganó con 17 millones de votos a Ricardo Anaya, solo lleva 62 reformas a la Constitución, 110 del espurio Calderón”.

El discurso de Godoy fue interrumpido, porque en la bancada panista, la legisladora María Teresa Castell alzó una pancarta en contra de las personas trans, y la morenista Maria Clemente García , desde la curul, pidió una moción de orden, porque de aquel lado tenemos una diputada que quizá no sabe leer, porque el orden del día de hoy de esta sesión solemne se trata de la Constitución y la diputada está sacando carteles para promover el odio a un sector de la población mexicana, que es la población trans, que también es pueblo, que también trabaja y también paga impuestos y merecemos respeto”.

La presidenta de la Cámara de Diputados la priísta Marcela Guerra, llamó a la panista al orden y bajar la pancarta, y Castell le reviró: “ A mí nadie me puede reconvenir, absolutamente nadie. Y, si estamos hablando de Constitución, entonces, hablemos de la mujer. Hoy se dictó sentencia. Por primera vez a una mujer se le sentencia por agredir a un hombre que se siente, se cree o se viste de mujer. Eso es lo que está pasando hoy en México. La palabra mujer la intentaron ustedes desaparecer aquí de la Constitución. La palabra sexo la intentaron desaparecer de la Constitución”.

Godoy retomó su discurso, y minutos después, concluyó la sesión solemne. Víctor Ballinas y Enrique Méndez/La Jornada).