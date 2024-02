Azahel Jaramillo

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el marco del Día de la Amistad les comparto algunas frases relacionadas con el ejercicio del poder. A finales de los años 70tas la revista Proceso (número 43) entrevistó al Gral. Bonifacio Salinas Leal, dos veces gobernador, una de Baja California, la otra de Nuevo León. Consiga la revista.

Y entre risas Salinas Leal cuenta la anécdota con el General Alejo González:

-Una vez Alejo se soltó hablando de puros triunfos, y le dije: oye Alejo, pero tú nomás los triunfos cuentas. ¿Y las derrotas que tuvimos? Tuvimos varias… Pero Alejo contestó: Esas que las cuenten aquellos hijos de la chingada que nos ganaron… ¿por qué las vamos a contar nosotros?

Ahora aquí tienen una colección de frases matonas de la política:

“Buenos gobiernos, generan buenos votos”. Ing. Enrique Cárdenas del Avellano, ex alcalde de Ciudad Victoria, ex presidente estatal del PRI, ex legislador federal y empresario radiofónico.

“Lo peor que le puede pasar a un Gobierno es ser responsable de acciones de gente que no sabe responder a la confianza que se le otorga”. Ing. Américo Villarreal Guerra, Gobernador de Tamaulipas (1987-1993).

«Desde que se inventaron las excusas, se acabaron los pendejos, es una frase que solía escuchar con frecuencia en mi niñez». Lic. Antonio Martínez Torres, ex diputado local y federal, ex presidente estatal del PRI, ex secretario estatal de la Sedesol y padre de un notorio alcalde interino de Monterrey, N.L.

«Todo perro tiene su dueño. Cuando esté ladrando y eso te cause malestar, no atosigues al perro para callarlo. Mejor habla con el dueño”. Lupita Perea Almanza, ex secretaria estatal de Gestión Social del PRI, y actual regidora del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

“En política no llega el que tiene más amigos, sino el que tiene menos enemigos”. También de Lupita Perea.

«¿Los enemigos dentro o fuera? Dentro, manito, y cobrando». Lic.Blanca Anzaldúa Nájera, ex directora del Instituto Tamaulipeco de la Cultura y actual secretaria de conflictos de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

«En política no hay que romper, hay que desanudar”. Fernando Rodríguez González, asesor del diputado federal Manuel Muñoz Rocha y presunto operador del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, ex secretario general del PRI nacional.

“En política no hay que dar por hecho lo que no está hecho”. Fernando Rodríguez González, también.

«En política los amigos son de mentiras. Los enemigos de verdad”. Lorenzo de Anda. Libro ‘Setenta máximas políticas’, editorial Diana, 1993. De Nuevo Laredo, Tamaulipas, ex rector de Universidad Autónoma de Nuevo León.

“El buen político debe estar en buenos términos con la prensa, porque tu buena fama te la hacen pinole en dos semanas”. Manuel Garza González, ‘El Meme’, ex secretario general adjunto del PRI nacional y pre candidato a gobernador de Tamaulipas, papá de la periodista de TV Mónica Garza.

“Nunca dejé una cosa para el día siguiente. Se me presentaba y así resolvía el problema. Cuando hubo planteamientos de estudiantes, de ejidatarios, de industriales, pues nos arreglamos muy rápidamente”. Don Enrique Cárdenas González. Gobernador de Tamaulipas, 75-81.

«En política hay que ofrecer resultados, para no tener que andar dando explicaciones». Dr. Felipe Neri Garza Narváez, ex presidente estatal del PRI, ex presidente del Congreso de Tamaulipas. Actual delegado de la Secretaría de Gobernación.

«Tiempo, lugar y ventura, muchos hay que lo han tenido, pero pocos han sabido gozar de la coyuntura». Juan Ruiz de Alarcón (1581-1639), escritor español.

«La prosperidad forja amistades, y la adversidad las prueba». Anónimo.

“En política, como en todo, te quieren o no te quieren”. Ésta es mía. Y una más: “Nadie puede escapar a su Biografía”. Feliz San Valentín. Valoren lo que tienen. NOS VEMOS.

