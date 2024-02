Por José Gregorio Aguilar/Antonio Arratia Tirado

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sin que sea oficial -porque el anuncio no fue hecho por la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México-, en una serie de videos filtrados a medios de comunicación del sur de Tamaulipas y de Victoria, el ex gobernador Eugenio Hernández Flores y la ex alcaldesa panista de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez aparecen agradeciendo al PVEM haberlos postulado como candidatos a la senaduría por Tamaulipas.

Se trató de hacer contacto con la dirigencia estatal del PVEM, pero la noche de este martes se confirmó que sus miembros estaban en la Ciudad de México y regresarían hasta mañana, por lo que no se pudo corroborar la autenticidad de la información o si se trata de una continuación de la guerra sucia de que últimamente ha sido objeto el ex gobernador de Tamaulipas.

En uno de los videos video difundidos, el ex gobernador Eugenio Hernández Flores dirigió un mensaje al pueblo de Tamaulipas para comunicarle que ha decidido contender en el próximo proceso electoral del 2 de junio como candidato del Partido Verde Ecologista de México al Senado de la República.

En dicho video, que empezó a circular poco después de las 19:00 horas, se observa a un optimista Eugenio, quien inicia su mensaje hablando de su trayectoria en el servicio público y privado.

“Para los que no me conocen, me dicen Geño, soy ingeniero civil, la mitad de mi vida la he dedicado al ámbito empresarial en la construcción, el desarrollo inmobiliario y la producción agropecuaria, en lo público tuve el gran privilegio de servir, como diputado federal, alcalde de Victoria y gobernador del Estado”.

“Conozco muy bien la grandeza de Tamaulipas, sus fortalezas y sobre todo el carácter y espíritu del tamaulipeco”, agregó.

Hernández Flores hizo referencia, brevemente, al episodio que vivió cuando iniciaba la anterior administración de Francisco García Cabeza de Vaca, y sin mencionar nombres, denunció que le fabricaron delitos y pasó casi seis años en la cárcel.

“He vivido tiempos difíciles, estuve privado de mi libertad por casi seis años por delitos inventados que no cometí; todo esto lastimó profundamente a mi familia pero aquí estoy con la frente en alto, fortalecido por la adversidad y mirándote a los ojos”.

El video donde aparece solo, señala que decidió aceptar ser candidato al Senado de la República por el Partido Verde: “he decidido aceptar porque amo a Tamaulipas y amo a su gente, hay mucho que hacer, mucho que trabajar y mucho que transformar a Tamaulipas”.

En otro de los videos filtrados, juntos, Eugenio Hernández y Maki Ortiz Domínguez relatan parte de sus historias de vida, de trabajo y hasta de persecución de parte de -se infiere- Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Ambos se dicen orgullosamente tamaulipecos, a los dos los une el amor por Tamaulipas. Los “dos fuimos perseguidos injustamente y salimos adelante”.

En su mensaje de agradecimiento, en esta nueva etapa dicen que “Morena suma y el PVEM multiplica”.

Cabe mencionar que el plazo para modificar el convenio nacional de coalición Sigamos Haciendo Historia entre Morena-PVEM y -PT vence este miércoles 14 de febrero, según lo había informado anteriormente el dirigente estatal Manuel Muñoz Cano.

Se infiere que, una vez que ya el propio Geño y Maki Ortiz aceptaron la presunta candidatura, el PVEM de Tamaulipas procederá a modificar ese convenio para participar solos en la elección federal del 2 de junio.