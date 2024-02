Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El despido de 300 trabajadores de contrato del Hospital Regional de Alta Especialidad de ciudad Victoria (HRAEV) luego de que esa institución fue incorporada al IMSS Bienestar causó inquietud entre el personal eventual de la Secretaría de Salud del Estado.

Y es que estos trabajadores, que también son de contrato, y que no serán contratados por el IMSS Bienestar, temen que su destino también sea ser liquidados.

Sin embargo, el representante de los Vectores, Miguel Ángel Martínez descartó que al menos por el momento los eventuales de la Secretaría puedan ser despedidos debido a que precisamente acaban de firmar contrato por seis meses.

“Estamos tranquilos, a los compañeros los respalda un talón de cheque, a ellos no se les corta su quincena, ellos cobran cada quince días y de alguna manera tienen ese respaldo y aparte, como cada seis meses, acaban de firmar el contrato nuevamente con la Secretaría, por ese lado no tendríamos ese temor”.

No obstante lo anterior no negó que, en virtud de que se acerca el fin de la actual administración federal, y ante la incertidumbre de si los eventuales serán basificados por el Estado, las autoridades podrían empezar a efectuar despidos.

“Hablando de presupuestos y pensando drásticamente si realmente no se cumplen los procesos y el presupuesto no alcanza para que todos se adhieran al IMSS Bienestar, en automático nosotros vamos a quedar a la deriva, entonces de alguna manera el sector salud tiene que buscar la manera de solucionar la problemática ya sea que ellos nos den la basificación o en el peor de los casos, los liquiden los finiquitos”.

El representante de los Vectores vislumbró ese escenario negativo después de que, reiteró, el IMSS Bienestar no ha efectuado el pago a los cerca de 900 trabajadores que en noviembre pasado contrató en una primera etapa y de que se rumora que no habrá segunda ni tercera etapa de contratación.

“Ya estamos en febrero y ni siquiera ha llegado el pago de esos compañeros que firmaron nombramiento, a los que no se les ha pagado, y mientras no se les pague no se puede hablar de una segunda o tercera etapa; prácticamente no se va a dar porque no hay presupuesto”.