Por Agencias

Ciudad de México.- “Yo no me fui a poner de tapete” de Estados Unidos, aseguró Xóchitl Gálvez, la aspirante presidencial de PRI, PAN y PRD, a pregunta expresa sobre las críticas y la caricatura (de Hernández) donde fue dibujada de esa manera, por su gira de siete días a ese país.

Aseguró que ella puede hablar con personas de otros países “y no necesariamente ser tapete… El que se puso de tapete con el tema de migración fue el Presidente (Andrés Manuel López Obrador), con todo respeto. Aceptó ser tercer país seguro, sin una condición a cambio”.

En conferencia de prensa, al defender al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y a su delegado de campaña en Nuevo León, Francisco Cienfuegos, investigados por presuntamente haber incurrido en graves ilícitos, afirmó que este gobierno “ha usado los casos de corrupción para doblar gobernadores, para amenazar a personas que cedan a sus intereses”.

Por eso, agregó, “el único que está en la cárcel es Emilio Lozoya y no porque sea culpable: por haberse ido a comer pato pequinés, ese fue su delito. Que lo exhibieron porque estaba en un restaurante comiendo, por eso lo metieron en la cárcel, pero no tenía el gobierno ninguna intención de meterlo a la cárcel”.

En vísperas de que viaje a Madrid, España, para sostener una serie de encuentros, entre domingo y lunes -cuya agenda dice no tener aún definida-, la abanderada de la coalición Fuerza y corazón por México, aseguró que no se reunirá con el grupo ultraconservador Vox; “ni a la esquina voy”.

Cuestionó que la izquierda le reclame que por estos viajes entrega soberanía. “No tiene nada que ver… por haber pedido observación electoral a la OEA, no”.

Y aclaró que no será “una persona que se quede en su casa o en Palacio Nacional encerrada, cuando hoy el mundo está globalizado y hay que ir a cumbres de cambio climático, comerciales, que tienen que ver con tecnología”.

Subrayó: “voy a ser una persona que viaje), no en exceso, gracias a Dios conozco buena parte del mundo por mi trabajo como empresaria; no voy a usar… para viajar y conocer, ni me voy a llevar a todo el séquito de mi familia”, aunque se mostró confiada de que hoy convenza a su marido para que la acompañe a Madrid.

-¿Qué opina de esta pausa diplomática que ha tenido el presidente López Obrador con el gobierno de España? -se le preguntó.

-La única pausa que yo conocí es la de los novios y los matrimonios, no estábamos casados con España. (Pero) las relaciones diplomáticas deben ser mucho más serias, contundentes, claras.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México aseguró que “por la calle le voy ganando a Claudia) Sheinbaum; por las encuestas, algunas me ponen a 30 de distancia, otras a 50, otras a 16, otras a 10. Yo voy a pensar que estoy a 50 para echarle todas las ganas del mundo”.

Xóchitl Gálvez también resaltó que no ha sido omisa en sus declaraciones patrimoniales y exhibió los documentos correspondientes a la facturación de la empresa Edificios Inteligentes entre 2015 y 2023.

“Una empresa que factura 400 millones en diez años, es más o menos 40 millones por año. No es una cifra fuera de lugar: tres millones y medio de mantenimiento mensual es algo razonable de una empresa que lleva toda una vida trabajando”.

De acuerdo “a Shakira, las mujeres facturamos, no lloramos”, dijo. (Alma E. Muñoz/La Jornada).