Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pues ahí tienen que a las 2 de la madrugada de este jueves 15 de febrero el partido en el poder, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, mandó, envió, difundió un comunicado donde informó el nombre de sus candidatos a diputados federales en la alianza Morena-PT-Partido Verde.

Y ellos son Carlos Enrique Canturosas por el distrito de Nuevo Laredo; Claudia Hernández por Reynosa; Casandra de los Santos Flores por Río Bravo; Mario Alberto «La Borrega» López Hernández por Matamoros; Blanca Narro Panameño por El Mante; Olga Elizondo Guerra por el distrito 07 de Reynosa, y Adrián Oseguera por el distrito del puerto de Tampico.

En la madrugada del jueves quedó pendiente el nombre del candidato o candidata a la diputación federal por el distrito federal de Victoria capital. Igual la madrugada de este domingo nos los comunican.

2.- Ciudad Victoria como nunca en el arranque de un nuevo año vive días de bastante austeridad, la cuesta de enero se ha prologado hasta el 15 de febrero…y eso que es dichoso mes de la Amistad, y el Amor. Y esperamos que no le siga más por el bien de las familias y los comercios. La visión «humanista» parece que padece ceguera, parece que la visión humanista no ve. ¿Qué no? Y si voy mal, ‘por fa’ilumínenme el camino. Hoy por mí, mañana por usted. ¿Qué tanto es tantito?

3.- En otros temas el Gobierno Humanista del doctor Américo Villarreal Anaya por medio de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a cargo de la doctora Lucía Aimé Castillo Pastor impulsa una cultura incluyente en la educación básica, que garantice la excelencia en la atención del alumnado con discapacidad, aseguró Miguel Alberto Galicia Rocha, jefe del Departamento de Educación Especial.

Dice Miguel Alberto -quien tiene nombre de actor argentino- que para dicho objetivo, la SET ha puesto en marcha una serie de programas en cada uno de los niveles educativos, con la participación de las áreas de Educación Inicial, Educación Preescolar, de primaria, secundarias generales, técnicas y telesecundarias.

Mario Alberto asegura que “la educación especial es importante porque garantiza el acceso de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos a igualdad de oportunidades, en un marco de respeto y cuidado, a través de la concientización de las y los tamaulipecos sobre las diferentes formas de aprendizaje, desarrollo educativo, desarrollo social y laboral, para contrarrestar la discriminación y lograr la inclusión de todas y todos”.

Informó, como adelanto que en 2023, marzo fue declarado por decreto gubernamental el “Mes de la Educación Especial e Inclusiva”, por lo que la SET, de la maestra Lucía Aimé prepara una serie de actividades entre foros, conversatorios, ferias educativas, talleres, campañas de sensibilización, caravanas artísticas y jornadas deportivas.

Por cierto si se encuentra Usted a la maestra Lucía Aimé en algún centro educativo o comercial, o bien «en las benditas redes sociales», pues felicítela pues este recién pasado lunes 12 de febrero estuvo de manteles largos con motivo de su cumpleaños. En un plano personal les comparto a las, a los, y a les lectores de esta columneja que la referida jefaza de la SET, de antes de llegar a ese cargo, tenía una página de Facebook, donde yo era su amigo de Face, pero luego, al llegar de mera jefaza a la SET pues cerró esa cuenta. Bueno, desde estas modestas líneas una sincera felicitación. Bien recuerdo que un cumple mío, en un almuerzo en restaurante del 12 y Carrera Torres me obsequió un ilustrativo libro. Felicitaciones, maestra Lucía Aimé. NOS VEMOS-

[email protected]