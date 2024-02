Por Agencias

Yogana, Oaxaca.- La espera terminó. Finalmente la vía que unirá la capital de Oaxaca con Puerto Escondido, en la costa del Pacífico de este estado, se inauguró este medio día.

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia simbólica donde se cortó el listón con la que se puso en operación la autopista Barra Larga-Ventanilla, que reducirá el tiempo de traslado de más de seis horas y media a sólo dos horas y media.

Con una inversión de más de 13 mil millones de pesos, esta nueva carretera de 104.3 kilómetros de longitud, entrará en funcionamiento tras casi 15 años, cuando inició su construcción y al menos hasta que termine el mandato de López Obrador no se cobrará la cuota, informó el propio jefe del Ejecutivo.

“Convencí a Jorge Mendoza (titular del Banco Nacional de Obras) para que mientras estemos nosotros en el gobierno no se cobre la carretera aquí. Y les vamos a dejar un decreto, una propuesta de que a partir de septiembre, finales de septiembre sí se cobre nada más a visitantes y a transporte de carga, pero no a los oaxaqueños. Se tiene que cobrar una cuota mínima para el mantenimiento y la carretera la va a manejar una empresa pública, Capufe (Caminos y Puentes Federales”, planteó el presidente.

En el acto, también anunció que el gobierno federal compró al empresario Carlos Slim, cabeza de Grupo Carso, la concesión que tenía de la carretera en construcción Mitla-Tehuantepec (que uniría la capital del estado con el istmo), y adelantó que la inaugurará el 31 de agosto.

Frente a la caseta de cobro de este municipio, donde se realizó el acto, se informó que como parte de la estructura de la autopista se construyeron además 15 entronques y accesos, tres túneles, 10 puentes y tres viaductos.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) estima que la autopista reciba un aforo de 4 mil vehículos diarios, y que traiga beneficios para100 mil habitantes de 11 comunidades.

Estaba previsto que la carretera iniciara operaciones mañana lunes, sin embargo, el propio mandatario instruyó que fuese hoy mismo, una vez que se retirara el templete, lonas, pantalla, atril y otros enseres que se usaron para la ceremonia de inauguración.

“Hoy abrimos ya la carretera. Se tenía pensado que hasta mañana, o las 12, o 1 de la mañana. No, de una vez, ya que se quite, quitamos este tinglado y ya empiecen a circular los vehículos”, apuntó.

Acompañaron al mandatario en este acto el titular de la SCT, Jorge Nuño Lara; el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara; y el ex mandatario estatal, Alejandro Murat, quien recibió el respaldo del presidente López Obrador con un fuerte abrazo, luego que parte de los asistentes se expresaran contra su presencia.

“Tuvieron que pasar 15 años desde la firma del contrato de obra celebrado en 2009 y más de nueve años de retraso, abandono y desinterés de los malos gobiernos. Hoy usted, señor presidente, hace posible lo que gobiernos anteriores no pudieron”, comentó Jara. (Emir Olivares Alonso/La Jornada).