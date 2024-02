Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en la mañanera del viernes que alguien le llevó un documento falso sobre una presunta investigación de Estados Unidos en contra del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien sabe si sería un arranque de sinceridad o muchas ganas de hacer polémica, el caso es que de inmediato las huestes cabecistas se lanzaron pretendiendo hacer creer que le estaban construyendo falsas denuncias para bloquearlo políticamente, creyendo que esa declaración en automático convertía a su jefe en angelito, por supuesto, solo seguían al exgobernador que vía redes sociales y entrevistas hablaba sobre ese tema tratando de explotarlo políticamente.

La verdad es que dicha declaración de AMLO no hace inocente a Cabeza de Vaca, a Francisco N como le dicen en el argot policiaco, es una realidad que el exgobernador está groseramente enriquecido, un solo departamento lo vendió en decenas de millones de pesos, 65 se presume, 45 dicen otros, el caso es que ese dinero es todo lo que pudo haber reunido, en todos sus años en la alta burocracia, es decir, si no hubiera gastado nada en comer o vestirse solamente le habría alcanzado para ello y, según investigaciones, acusaciones de Diputados y Senadores, tiene bienes con un valor cercano a los mil millones de pesos.

Es decir, si Cabeza de Vaca fuera un empresario, el mejor de ellos, podría creerse que su fortuna haya crecido de esa manera, el caso es que no pudo trabajar en una empresa particular porque supuestamente se dedicó los últimos 20 años a ser alcalde, Senador, Diputado, Gobernador, alto funcionario del gobierno federal, pero bueno, pudo tener una fábrica o negocio sin atender personalmente, pero no se le conoce más que uno de chamoyadas.

Hay algo más, el gobierno actual de Tamaulipas ha presentado 57 denuncias en contra de su administración, una de ellas por un presunto saqueo superior a los 500 millones de pesos nomas en despensas que nunca llegaron a los beneficiarios.

Quizá por ello el exgober sabe que lo investiga la Fiscalía General de la República, quizá por ello lo investiga, o lo debería estar investigando, la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, es más, quizá por ello el gobernador Américo Villarreal Anaya lo describe este lunes como dirigente de una administración mezquina y corrupta, esto cuando hizo entrega de beneficios para la capital del Estado:

“Estamos trabajando en el embellecimiento y en retomar la capacidad de servicio que tenía nuestra ciudad, que por corrupción o mezquindad se había dejado abandonada, y que había muchas cosas que ahorita estamos volviendo a recuperar y darle mantenimiento preventivo para volverlas a poner al servicio de toda nuestra entidad y especialmente de quienes habitamos en la Capital del Estado, resaltó el mandatario tamaulipeco”.

Hay algo más, la descripción de Victoria es solo una de 43 partes porque son los mismos problemas de todos los municipios del Estado, los dejaron hechos un muladar, llenos de baches y sin agua, saqueados, igual hicieron con la administración estatal, correcto, todo se distinguió por mezquindad y corrupción…

AUMENTAN APOYOS A CIUDAD VICTORIA… POR cierto, hoy hubo un evento significativo en la capital del Estado, se anunciaron apoyos que se pueden interpretar de dos maneras, un respaldo al alcalde Eduardo Gattás y la intención clara de revertir todo el daño hecho por el cabecismo a Ciudad Victoria.

El gobernador Américo Villarreal Anaya entregó al gobierno municipal equipamiento vehicular para continuar embelleciendo y mejorando los servicios públicos de la ciudad, junto al alcalde Lalo Gattás dio el banderazo de salida a seis camiones recolectores de basura nuevos, una barredora, un camión de bomberos, un camión “DETROIT”, once motocicletas, dos motocarros y entrega de mil luminarias “LED” con una inversión superior a los 17 millones de pesos.

“Estamos privilegiando una política pública que este centrada en la persona y principios del beneficio social y desarrollo del bienestar para poder hacer de ciudad Victoria un lugar digno, presentable donde vivimos nuevamente en una ciudad limpia, amable y podamos volver a enorgullecernos de esta gran Capital de Tamaulipas que tiene un gran futuro” dijo el gobernador Américo Villarreal dijo al reconocer y felicitar al presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás quien en su discurso dijo que hacía un reconocimiento público al mandatario estatal “con gratitud por el apoyo que desde el primer día de su administración le está dando a la transformación de Victoria, que está a la vista de todos”.

CANDIDATOS LIMPIOS… EN LA entrevista de ese mismo evento el gobernador Américo Villarreal habló del proceso electoral, opinó que hay seguridad para realizar una elección democrática y limpia y solicitó a los partidos proponer gente decente para colocarla en las boletas.

“Que tengamos una buena selección de los candidatos, que tengamos gente que tenga, una hoja de vida que conozcamos y nos de confianza a los ciudadanos y que tenga una hoja de servicio público en el que se pueda confiar en su desempeño y que eso nos permita con buena calidad, una plataforma electoral a los ciudadanos, poder elegir libremente y con seguridad a los gobernantes”…

CONTINUAN DESCUENTOS EN LA FISCAL… La secretaria de Finanzas, Adriana Lozano Rodríguez, informó que durante el mes de febrero se mantendrá el descuento del 30% para contribuyentes cumplidos que realicen sus pagos de engomado y tarjeta de circulación de su automóvil o motocicleta.

Mencionó que para acceder a este descuento, el usuario deberá tener vigente su licencia de conducir y solo adeudar el año 2024; asimismo invitó a los ciudadanos a realizar sus trámites fiscales a través de internet y con ello optimizar los tiempos de espera.

Para realizar este y otros trámites tributarios las y los ciudadanos pueden acudir a la Oficina Fiscal más cercana o a través del sitio https://finanzas.tamaulipas.gob.mx/pago-de-contribuciones/control-vehicular/iniciar-tramite.php

ALUMNO DE LA UAT HARÁ POSTGRADO EN REINO UNIDO… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se erige como una entidad de transformación en la región, demostrando su compromiso con la excelencia académica y su capacidad para forjar estudiantes que destaquen a nivel internacional.

Ese compromiso se refleja en la formación de egresados como José Luis López Gómez, quien ha llevado el prestigio de la UAT más allá de las fronteras nacionales al ser admitido en un prestigioso programa de posgrado en el Reino Unido.

Su logro atestigua la calidad de la formación impartida en la UAT, que capacita a sus estudiantes para cumplir con los rigurosos estándares de excelencia académica exigidos por instituciones de renombre mundial, como la Universidad de Cambridge.

En una reciente entrevista, el destacado egresado de la Licenciatura en Economía y Desarrollo Sustentable de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) compartió su experiencia académica y los logros alcanzados gracias a la sólida formación recibida en la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

Subrayó que los conocimientos y habilidades adquiridos durante su licenciatura en la UAT, además de su preparación en el Centro de Idiomas (CELLAP) del Campus Victoria, fueron fundamentales para sobresalir en un entorno académico de alta exigencia en su decisión de continuar su formación en el extranjero, específicamente en la Universidad de Cambridge, donde cursó la Maestría en Políticas Tecnológicas.

José Luis también resaltó los programas de movilidad académica ofrecidos por la UAT, los cuales le permitieron durante su formación de licenciatura tener una experiencia internacional en Estados Unidos y sentar las bases para su posterior plan de estudios en el extranjero.

Destacó el apoyo brindado por la Universidad en cuanto a asesoramiento académico y aprendizaje de idiomas, factores que ampliaron sus oportunidades y enriquecieron su trayectoria educativa.

José Luis López Gómez también elogió la calidad de los programas académicos de la UAT, así como la dedicación de sus profesores y el apoyo constante que dan a sus estudiantes.

Subrayó la relevancia de haber encontrado un plan de estudios que enfocara temas pertinentes a nivel global, lo cual le permitió prepararse para incursionar con éxito en programas de posgrado de renombre internacional.

Agregó que, en temas de inserción laboral, el haber tenido la oportunidad de estudiar un posgrado de ese nivel le ha abierto un abanico de oportunidades significativas, y que, gracias a esta experiencia, acceder a entrevistas y ofertas laborales se ha vuelto más sencillo, facilitando su permanencia en el Reino Unido.

El éxito de José Luis es un testimonio del impacto positivo que la UAT tiene en la vida de sus alumnos, egresados y en la sociedad en general.

Su historia, al igual que la de muchos más egresados, inspira a futuras generaciones a perseguir la excelencia y a llevar consigo el legado de una institución que no solo educa, sino también impulsa la transformación y la innovación en sus estudiantes en busca de más y mejores opciones para su inserción laboral.

COLOQUE EN el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… [email protected]