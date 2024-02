Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En la política está el origen de todos nuestros males, ahí nace la corrupción, impunidad, los moches, el tráfico de influencias, protección de delincuentes, complicidades y todos los pecados que ahora tienen a México al borde del precipicio, en la pobreza, sumidos en la violencia e inseguridad y sin embargo también son tiempos de aclarar, la política no es mala el problema han sido quienes se han disfrazado de políticos con el insano deseo de robar.

Más grave es que igual somos víctimas de nuestra negligencia, flojera, hasta de nuestra propensión a corrompernos al grado que nos compran votos con una beca, despensas, 500 pesos y ya luego no tenemos forma de reclamar a quien elegimos por esas moronas.

Lo más triste es que se presentan a las urnas personajes que sabemos son corruptos, que robaron groseramente al pueblo y aún así los volvemos a elegir nomás porque caen bien, están bonitos, son cínicos de a madre, regalan cosas caras, hacen bailes con grupos de moda y otras circunstancias parecidas.

Le cuento una historia, hace unos años, no muchos, allá en Nayarit hubo un candidato a gobernador que había sido alcalde representando al PAN, antes de esta aventura quiso ser candidato de su partido por segunda vez a la presidencia municipal, lo rechazó el azul por sus mañas y se refugió en la figura independiente y ganó la elección, el caso es que en cuanto pudo registrarse como candidato a alcalde de su pueblo, para repetir, dijo, micrófono en mano, que efectivamente en su pasada administración si había robado “pero poquito porque el presupuesto no daba para más”, pero que “si habría tenido más dinero a la mano también me lo chingo”, y qué cree, pues con todo y eso ganó nuevamente, fue edil, se enamoró tanto de “robar poquito” y “del poder” que quiso seguir en la política.

Hay más datos, ese presidente municipal que “robó poquito” en su cumpleaños hizo una fiesta que se calculó el gasto en 10 millones de pesos, banda de moda, cerveza a raudales, todo el pueblo invitado e igual los de otros que eran cercanos, y efectivamente, las sospechas fueron de que el dinero salió del erario municipal y las cosas no terminaron ahí, en las redes sociales y periódicos circuló la foto del festejado levantando la falda de su bailadora y haciéndole tocamientos.

¿De quién le hablo?, pues de un cínico que era mentado como El Layín, si Hilario Ramírez Villanueva, dos veces alcalde de San Blas, Nayarit y candidato a gobernador de esa Entidad y lo triste del asunto era que pudo ganar.

Ahora la pregunto, ¿quién está mal, el político que tiene toda la facha de cínico y un historial dudoso o los electores que sin importar su pasado lo hicieron dos veces alcalde y casi lo llegan a elegir para gobernador?, obvio que algo le pasa a este México lindo y querido.

Le decía que es por la política que sufrimos todos los males habidos y por haber, nos hemos dejado llevar por el canto de las sirenas o los billetes con la cara de Diego Rivera y Frida Kahlo y los resultados los padecemos todos los días.

El ejemplo de Layín se lo contaba porque estamos en tiempo, en Tamaulipas de cerrarle la puerta a la mugre de la política, deberíamos evitar que lleguen siquiera a aparecer en las boletas electorales personajes de negro historial, que hayan robado o sean sospechosos de corruptos o proteger delincuentes.

Lo ideal sería que el Congreso nos protegiera y construyera una reforma electoral para establecer mayores candados a quienes quieren ser candidatos a cualquier puesto de elección popular y mejor opción es que los ciudadanos entendamos, por fin, que los personajes que elegimos son los jefes de las policías, los que diseñan las estrategias de seguridad y desarrollo económico y social, comprender que si votamos por gente decente tendremos gobiernos decentes, si votamos por ladrones tendremos ladrones, si elegimos a la mugre habrá mugre en la política, así de simple es la fórmula.

Tenemos mucha mugre en la política y es tiempo de limpiarla para que no regrese jamás, Tamaulipas solo saldrá adelante en la medida que nos metamos todos en los asuntos públicos.

Al principio le detallaba que por la política sufrimos de muchos males, pues en la política también está la solución a los problemas, un gobierno decente y de avanzada lo tendremos en la medida que podamos elegir bien, acompañar en el gobierno a quienes estén al frente de las instituciones y, por todos los medios, evitar que se cuelen de candidatos, independientes o de partido, políticos cuyo único lugar que merecen es la cárcel.

HISTÓRICA Y EJEMPLAR JORNADA PARA ELEGIR RECTOR EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) celebró hoy un proceso de gran trascendencia para la comunidad docente y estudiantil que ejerció su voto universal, libre, directo y secreto para elegir a quien conducirá la máxima casa de estudios de la entidad por el periodo 2024-2028. Fue una jornada histórica, pues, desde su fundación hace setenta y tres años, en todas las sucesiones rectorales la UAT había registrado la participación de candidatos únicos.

Desde temprana hora de este miércoles 7 de febrero se abrieron las casillas para la votación de alumnos y docentes, con las boletas electorales que llevaron el nombre de sus dos aspirantes a la rectoría, haciendo efectiva la paridad de género: la Mtra. Juana Maribel Soberón García y el MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado.

En un ambiente de tranquilidad y participación, tanto el personal académico como el alumnado acudieron a emitir su voto de manera presencial en las urnas colocadas en las veintiséis dependencias académicas ubicadas en las zonas norte, centro y sur del estado, que en su conjunto reúnen treinta y seis mil ciento cinco estudiantes y un total de dos mil seiscientos cincuenta y dos docentes con el derecho a ejercer esta importante decisión como integrantes de la UAT.

Al emitir su voto en la Preparatoria 3 de la UAT, de la cual es directora fundadora, la Mtra. Maribel Soberón García expresó su confianza en el proceso y valoró la democracia en las elecciones. Orgullosa de ser, además, la primera mujer en la contienda enfatizó la igualdad de oportunidades en la institución y la ausencia de discriminación de género.

Por su parte, y luego de emitir su voto en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde cuenta con una trayectoria de treinta y tres años como catedrático, el MVZ Dámaso Anaya Alvarado resaltó la histórica participación de dos aspirantes a la rectoría, lo cual evidencia la apertura y democracia en la Universidad.

El proceso de votación se llevó a cabo de las siete de la mañana a las seis de la tarde, y, de acuerdo con la Junta Permanente de la Asamblea de la UAT, constituida en colegio electoral, dio por concluida la jornada destacando que la votación se llevó a efecto en total transparencia, sin contratiempos y en completa armonía.

El órgano colegiado, integrado por docentes y estudiantes asambleístas, informó que, con base en la convocatoria emitida para el proceso de elección, se procederá este jueves 8 de febrero al cómputo de votos y recepción de actas de los consejos técnicos electorales constituidos en cada una de las veintiséis dependencias académicas, y el próximo viernes 9 de febrero, en sesión de la Asamblea Extraordinaria, se informarán los resultados de la elección y en ese mismo acto se hará la declaración y toma de protesta de la persona que resulte electa para ocupar el cargo de la rectoría.

TIENE TAMAULIPAS PROTECTO 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE… Para dar cumplimiento a lo establecido en la legislación correspondiente, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del 2024 del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Tamaulipas.

Al acto protocolario asistieron las y los secretarios; de Economía, Ninfa Cantú Deándar quien funge como secretaria Técnica de este órgano; de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Sáldivar; de Administración Jesús Lavín; de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga; de Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, Antonio Varela Flores, así como representantes de las dependencias del Gobierno del Estado cuya asistencia garantizó el quorum legal necesario.

Durante el desarrollo de la sesión, las y los integrantes del consejo formularon planteamientos e ideas para impulsar el desarrollo equitativo y sostenible de Tamaulipas, y aprobaron por unanimidad diversos asuntos contemplados en el orden del día entre ellos, el Reglamento Interno del Consejo.

En el marco de la sesión, la secretaria Ninfa Cantú Deándar, titular de la Secretaría Técnica del Consejo dio a conocer que como parte de los trabajos de este órgano, el pasado 26 de octubre de 2023 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la ejecución del Proyecto “Diagnóstico Estatal y Capacitación, a través del Consejo Estatal de la Agenda 2030, para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Tamaulipas”.

Derivado de esta colaboración, anunció que se impartirán talleres especializados a servidores públicos locales, los cuales en una primera etapa se realizarán en los municipios de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico, Altamira y Ciudad Victoria.

De igual forma dio a conocer que gracias al liderazgo del gobernador Américo Villarreal, Tamaulipas participará por primera vez en el desarrollo del Informe Subnacional Voluntario para Naciones Unidas.

«Este es un informe que presentan los países ante las Naciones Unidas para dar cuenta de los avances y desafíos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En la edición del 2024, será la primera vez que Tamaulipas formará parte de este informe nacional» indicó.

A la Primera Sesión Ordinaria del año 2024 del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Tamaulipas asistieron Jaime Jiménez Viacobo, subsecretario de Inversión, Proyectos Estratégicos y Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Desarrollo Energético; Mauro N. Rocha, director de Infraestructura de la Secretaría de Obras Públicas; Fernando Charles, secretario técnico de la Secretaría de Turismo; Carolina Iveth Martínez, directora de Planeación de la Secretaría de Finanzas; Lorena Enriquez Huerta de la Secretaría del Trabajo: Carolina González de la Secretaría de Seguridad Pública.

También asistieron Layda Ramírez, directora de Planeación de la Secretaría de Salud; Ramiro Javier Armenta director de Planeación de la Secretaría General de Gobierno; Efraín Enrique Pérez titular del Consejo Estatal Técnico de la Educación; Martha Elaine Picazo directora de Planeación y Seguimiento de la Secretaría de Bienestar; Guadalupe Hernández secretaria técnica de la Contraloría Gubernamental; Mayra García directora de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Energético y Silvia Casas González del DIF Tamaulipas.

COLOQUE EN el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… [email protected]