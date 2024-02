Por Agencias

Ciudad de México.- Al grito de ¡presidenta, presidenta!, el Partido del Trabajo oficializó el nombramiento de Claudia Sheinbaum como su candidata a la Presidencia de la República. La ex jefa de Gobierno capitalino afirmó que la Cuarta Transformación “representa una revolución pacífica que no ha terminado”, y se comprometió a seguir “construyendo el mejor México posible”, donde la democracia es “la bandera, mientras que la de la derecha es el autoritarismo”.

En esta ceremonia dentro de la Convención Nacional Electoral perista, Guadalupe Rodríguez, esposa del líder Alberto Anaya, aprovechó como moderadora la presencia de Mario Delgado, dirigente de Morena, para pedirle celeridad en la definición de candidaturas. “No podemos seguir esperando en aras de no sé qué, que nos estén retrasando los tiempos”, señaló.

Anaya tomó protesta a Sheinbaum como candidata y le

pidió “siempre luchar por la mejores causas de México y continuar con la cuarta transformación de este país”.

Estamos, dijo, ante una persona que “sin lugar a dudas garantiza la continuación de los trabajos de la 4T”. No es proyecto de un sexenio, “los neoliberales tardaron 36 años en construir un andamiaje muy complejo que va a costar trabajo desmantelar”, pero “nadie mejor que Sheinbaum para continuarlo y profundizarlo. El PT se la juega con Claudia Sheinbaum”, sostuvo.

La candidata se comprometió a seguir “construyendo el mejor México posible”. Nosotros, agregó, “siempre hemos luchado por las verdaderas libertades, no la libertad del mercado y para poder comprar lo que quieras con salarios de hambre, sino la verdadera libertad, la que se puede ejercer cuando el pueblo de México tiene derechos y cuando puede comer tres veces al día”.

Asimismo, “cuando tiene acceso a la educación, a la salud. La verdadera libertad se ejerce cuando tenemos salarios dignos, pensiones dignas, cuando tenemos acceso a la vivienda”.

Insistió: “nuestras causas son la democracia, las libertades, la vida digna y los derechos del pueblo de México. Por eso hemos luchado y no nos vamos a cansar de seguir luchando en cualquier lugar donde estemos y más desde la Presidencia de la República”.

Previamente, al tomar la palabra, Mario Delgado resaltó que con el PT son “partidos hermanos, de acupuntura y terapia”, servicios que también brindan los petistas.

Y destacó que fue el único partido que postuló tres veces a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador y juntos, añadió, hemos logrado las reformas de la 4T.

A unos días de que arranque la campaña presidencial, indicó que Morena, PT y PVEM siguen unidos y más fortalecidos.

Vino entonces el reclamo de la esposa de Anaya, por la falta de definición de las candidaturas, lo que incomodó a Delgado.

Guadalupe Rodríguez dijo que en política “los tiempos sí cuentan. Queremos no solo los 21 estados, queremos los 32. Para llegar a eso no queremos anteponer los intereses personales a los intereses de la nación. Aquí el único interés es la cuarta transformación”.

Insistió: “hacemos un llamado a la inteligencia, a esos líderes de gran calado que mañana o pasado ya estemos definidos en los estados. ¡Qué perdure la pasión!, y anteponer los intereses más sagrados que es México y no los intereses que no tienen nada que ver con un proceso histórico”.

Le pidió respuesta para que los delegados de esta convención “nos vayamos con el sabor de la victoria y sigamos unidos, haciendo historia”.

Karen Castrejón, líder del PVEM, aprovechó el momento para pedirle a Mario que responda, “por alusiones”. Nosotros, agregó, “estamos preparándonos para que los mejores perfiles sean mujeres y hombres competitivos para que podamos cumplir con ese plan”.

En entrevista posterior, Delgado afirmó que no hay reclamos ni retraso con las candidaturas, “estamos trabajando de manera coordinada y armónica con ellos”. Dijo que las listas faltantes se darán a conocer el fin de semana.

Gerardo Noroña también respondió a Mario Delgado que seguirá diciendo que Sheinbaum será “presidente”, y no presidenta, como intentó corregirle, y la seguiremos apoyando. “Cómo dicen los michoacanos, ni que fuéramos pendejos”. (La Jornada).