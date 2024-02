Por Agencias

Ciudad de México.- Durante una reunión para revisar las estrategias conjuntas de México y Estados Unidos en materia migratoria y seguridad en Palacio Nacional, del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gabinete de seguridad con una delegación estadunidense encabezada por Elizabeth Sherwood-Randall, directora de Seguridad Transfronteriza del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ésta le comunicó que para la administración Biden las investigaciones de la DEA sobre un presunto financiamiento ilícito de la campaña de López Obrador en 2006, es un caso cerrado.

Así lo dio a conocer la secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena quien puntualizó que “es un tema que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas, sin haber encontrado ningún tipo de delito ni consecuencia de ello, así que es una investigación que en realidad es antigua, que un periodista recoge de no sé, de reportajes de la DEA, pero antiguos, y para ellos este es un tema cerrado”.

-¿Hubo una disculpa?

-No es un tema de disculpa o no, es un tema que no proviene de la oficina del presidente Biden ni del Departamento de Estado ni de la Casa Blanca, es un tema que proviene más de la DEA y la DEA tiene también sus propios recursos institucionales, pero este es un tema realmente cerrado.

-¿La respuesta del presidente? Cuál fue?

-Fue muy positiva la reunión con el presidente.

Al dar a conocer pormenores de un encuentro, que en su momento estuvo en riesgo de no efectuarse ante la inconformidad pública de López Obrador por las filtraciones de la Agencia Antidrogas estadouidense (DEA, por sus siglas en inglés), que se reflejaron en un reportaje de Tim Golden sobre un presunto financiamiento del crimen organizado a su campaña de 2006, Bárcena dijo que la reunión fue muy positiva para identificar dónde se pueden reforzar las acciones de colaboración “para abordar el tema migratorio con una perspectiva regional, no sólo entre México y EU, sino realmente mirar de dónde proviene la migración más fuerte que está llegando a México y Estados Unidos y ver cómo abordamos las causas estructurales de raíz de la migración.

La canciller detalló que además se trató el tema de drogas y fentanilo; mañana tenemos la reunión trilateral México, Canadá y Estados Unidos, fundamentalmente sobre el tema de fentanilo y drogas, y armas, “que ese es un tema para nosotros muy importante, y creo que estamos avanzando ya en un programa que se llama Itrace”.

La relevancia que le otorga Biden al tema migratorio con México se reflejó con la llamada telefónica que tuvo con López Obrador para allanar las objeciones al encuentro. Por ello, llegaron Sherwood, Richard Verma, subsecretario del Departamento de Estado, encargado de migración; Lusa Mónaco, procuradora General Adjunta del Departamento de Justicia; Kristie Canegallo, Jefa del Gabinete del Departamento de Seguridad Nacional y Adam Cohen, subdirector de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas, entre otras.

Por parte de la delegación mexicana estuvieron la canciller, Alicia Bárcena, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y de Marina, Rafael Ojeda. El presidente estuvo en la reunión desde las 16:30 a las 18 horas cuando salió para acudir a la ceremonia del 85 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia. (Emir Olivares y Alonso Urrutia/La Jornada).