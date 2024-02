Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por mi barrio existe un dicho que sin llegar a tener sustento científico parece cien por ciento cierto, “Lo peor que te puede suceder es que un perro sepa que le tienes miedo, lo huele y se te echa encima hasta hacerte correr o morderte, sabe que te ha ganado”.

Quizá valga, con esa sentencia, hacer una comparación con lo que ocurre en la política en la que en este momento existen dos casos parecidos, uno nacional y el otro en lo local en los que irremediablemente eso parece suceder, Morena con Claudia de candidata ya se dieron cuenta que les tienen miedo y persiguen hasta que se echen o hagan decir tonterías a sus enemigos, repetir todo lo que le beneficia políticamente.

En lo local pasa lo mismo, los cabecistas no saben qué hacer nomás con la posibilidad de que el exgobernador Eugenio, Geño, Hernández Flores, sea candidato de El Verde, todos se le echan encima mientras su equipo con puras páginas de feis protegidas en el anonimato los hacen decir y cometer tonterías.

En respuesta a esos casos le pegan a Claudia y al presidente Andrés Manuel cada que pueden, disparan con rabia, les tiran a matar, pero en cada golpe asestado solo se respira miedo, un tufo a derrota o a político desesperado de ver fugarse la gallina de los huevos de oro que se llama presupuesto.

¿Existe alguna razón para tenerle miedo a Claudia en lo nacional o a Geño en Tamaulipas?, no, no hay una, hay cientos o miles regadas por todo el país y por todo el Estado, para empezar se puede mencionar a los políticos que parecen más delincuentes y se les pegan a los candidatos del PRIAN y son aceptados, por Xóchitl o su equipo cercano, quizá una foto de Cabeza de Vaca y la candidata ilustre todo lo que menciono, en síntesis, la están reuniendo con quienes nos han hecho daño, con quienes nos tienen bien jodidos.

Los ejemplos pueden seguir y seguir de uno y otro lado, pero extrañamente los políticos enemigos de Andrés Manuel y de Claudia, de Geño en Tamaulipas, no atinan a exponerlos con claridad, lejos de ello le comienzan a poner adjetivos, los acusan de lo mismo que la gente siente que son y por tanto no les tienen confianza, no se los creen, ¿ejemplos?, pues aseguran que con los candidatos de Morena y aliados la inseguridad crecerá, ándele, como si ellos no hayan hecho imposible eso, estuvimos y estamos en algunas regiones del país tan mal que por eso nadie les quiere de regreso.

Cada que critican a la virtual candidata de Morena a la presidencia de la Republica la ciudadanía se pregunta de inmediato si los enemigos tienen calidad moral para señalar, se preguntan si podemos estar peor a como nos ha ido con los anteriores gobiernos y la respuesta en ambos casos es negativa, no ven posibilidades de cambio con los detractores que en su terquedad de seguir atacando a la jefa de gobierno no se dan tiempo para exponer sus virtudes, si es que las tienen, su proyecto de gobierno, es más, ni siquiera los pecados peligrosos de sus enemigos.

Conclusión, antes, como hoy, había un método infalible para eludir los perros en las calles de mi colonia sin que te ladraran y menos te hicieran daño, lo primero era ignorarlos y lo segundo mostrar firmeza para que entendieran quien manda, y le insisto, quien sabe si se pueda hacer una analogía con la política, pero quizá la enseñanza pueda servir a Xóchitl y compañía, tal vez la solución para tratar de ganar más votos (la elección parece improbable) o para bajar a Geño, sea ignorarlos y mostrar firmeza, que primero se convenzan los del PRIAN de que pueden ganar para que el ciudadano se las crea, cosa que hasta hoy ninguno de los aspirantes a puestos de elección del tricolor, azules o amarillos, incluso del otro partido diferente a Morena lo pueden hacer sentir, al contrario, se les nota que tienen miedo y por eso es que cada vez los tienen más encima, exacto, sienten terror, se les nota, y por ello ya no los van a soltar hasta allá por el mes de junio…

EN LA UAT SE UNEN CON DÁMASO… previó a la elección de mañana en todos los centros universitarios del Estado hubo reuniones multitudinarias de alumnos y maestros, se han pronunciado por Dámaso por lo que no será una sorpresa si arrasa en la elección, realmente no hubo mucho tiempo para una campaña, así que la ventaja parece insalvable.

RECONOCEN TRABAJO INTEGRAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN MATERIA DE ENERGIA… Tamaulipas se convirtió en la primera entidad a nivel nacional e internacional en contar con la Acreditación del Programa Sectorial de Energía 2023-2028 y cumplir los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030, de la ONU, un reconocimiento recibido por el gobernador Américo Villarreal Anaya durante la firma del Convenio Marco de Colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Energético del Gobierno del Estado y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

En evento celebrado en la Secretaría de Energía, el director de Energía Sostenible de la ONU, Dario Liguti acompañado por el secretario de Energía de México, Miguel Ángel Maciel Torres, entregó al gobernador de Tamaulipas el documento que avala el cumplimiento del estado a los estándares UNFC (United Nations Framework Classification) y UNRMS (United Nations Resources Management System) y destacó la visión de futuro y del desarrollo energético del mandatario tamaulipeco.

Al agradecer la distinción, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas tiene un gran potencial y una gran oportunidad de desarrollo en el sector energético y, “hará lo propio para poder responder y ayudar a la grandeza de nuestra patria y el beneficio de nuestra entidad”.

Agregó que este reconocimiento es producto del trabajo arduo y continuo durante los 15 meses de la actual administración estatal para constatar y alinear estos proyectos de la Agenda 2030, comprometidos con una visión humanista, donde el centro del quehacer es el beneficio de la persona, el desarrollo y el bienestar social.

AMÉRICO RECIBE FELICITACIÓN DE SENER POR CONTRIBUIR A UNA POLÍTICA ENERGÉTICA INTEGRAL

Por su parte, Miguel Ángel Maciel Torres reconoció el liderazgo y compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya por contribuir a lograr una política energética integral y sostenible del Estado mexicano, a fin de reducir la dependencia de las importaciones y la vulnerabilidad del sistema energético nacional bajo la coordinación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por medio de este acto reconocemos los esfuerzos del Gobierno de Tamaulipas, en el marco del pacto federal para contribuir a lograr este objetivo nacional de destacar el sector energético de nuestra nación, señor gobernador, solo me queda felicitarlo”, indicó el titular de la SENER.

En tanto que el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, José Ramón Silva Arizabalo expuso que la acreditación recibida es una herramienta que valora los logros obtenidos, y promueve el compromiso de la comunidad con un futuro sustentable y sostenible.

Con el Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, el director Ejecutivo de la ASEA, Ángel Carrizalez López explicó que esta alianza estratégica fomentará mecanismos de cooperación que beneficien a la población y al entorno natural para garantizar un desarrollo económico sostenible, asegurando el bienestar social y la protección de los recursos naturales.

En la ceremonia participó Agustín Díaz Lastra, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, además de directivos de diversas empresas vinculadas al sector energético y de hidrocarburos.

DESTACAN INVESTIGACIÓN SOBRE CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS… Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) hicieron una destacada investigación en el ámbito del control biológico de plagas cuyos hallazgos podrían tener un impacto significativo en la seguridad alimentaria y la protección del medioambiente.

La Dra. Reyna Ivonne Torres Acosta y el Dr. Rodolfo Torres de los Santos, docentes investigadores de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante (UAM Mante), publicaron sus hallazgos en un artículo científico para la prestigiosa revista internacional Agro Productividad.

En dicho artículo, explican el resultado de sus experimentos en el tema del control biológico del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J. E. Smith) y la langosta centroamericana (Schistocerca piceifrons piceifrons Walker) mediante el uso de hongos entomopatógenos (microorganismos capaces de causar una enfermedad en el insecto plaga).

La investigación implicó la recolección de diferentes cepas de hongos que fueron empleadas para infectar larvas del gusano cogollero y ninfas de langosta en condiciones de laboratorio. Se evaluó la mortalidad ocasionada por la infección, así como la presencia de parasitoides de forma natural.

Los resultados revelaron que ciertas cepas de hongos causaron una alta mortalidad tanto en las larvas del gusano cogollero del maíz como en las ninfas de langosta. Además, se identificaron dos tipos de parasitoides que afectan a las larvas del gusano cogollero del maíz, lo que sugiere un potencial control biológico natural de estas plagas.

La publicación apunta que ciertas cepas de hongos podrían ser una opción prometedora como agentes de control biológico, especialmente una cepa identificada como B6, que demostró ser muy eficaz contra ambas especies de insectos. Sin embargo, se señaló que estos resultados aún necesitan ser validados en condiciones de campo antes de poder confirmar su efectividad.

El artículo aparece en el número 12, volumen 16, de la revista Agro Productividad, una publicación de alcance internacional que difunde resultados originales de investigación científica en ciencias agropecuarias, forestales y de desarrollo rural. Esta revista, de acceso abierto y editada en español e inglés, es financiada por el Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas.

COLOQUE EN el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… [email protected]