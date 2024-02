Por Agencias

Ciudad de México.- La definición de las candidaturas de Morena y sus aliados a la Cámara de Diputados no estarán listas este domingo, y se perfila que sea hasta el lunes cuando se den a conocer.

Al recalcar que el partido guinda tiene de límite hasta el 22 de febrero para registrarlas, por lo que “no estamos contra la pared o el tiempo encima”, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que ya están definidas las 300 candidaturas para las diputaciones, pero “falta la integración de los suplentes”.

Tras haberse presentado las candidaturas al Senado, Delgado Carrillo dijo que “es normal que haya presión, es normal que haya nerviosismo, que haya noticias falsas, que haya mucha desinformación, pero le hemos dicho a la gente que confíe que esté pendiente de las fuentes oficiales. Porque son días de rumores, pero nada es cierto, vamos bien”.

Y respecto a la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), apuntó que son aliados muy comprometidos para lograr el plan C, “en busca de la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, por lo tanto nos compromete a buscar y a tener a los mejores candidatos y candidatas, para ser exitosos. No es una alianza de cuotas, no es una alianza de cuates, no es una alianza de imposiciones. Estamos de manera muy comprometida buscando tener un triunfo contundente”, agregó.

También, contrastó que el proceso de definiciones con el de la alianza del PRI y del PAN, quienes, aseveró, lo han hecho con base “en complicidades, a intereses oscuros, a relaciones inconfesables, por eso es tan frágil su alianza, por eso es tan gelatinosos, y la nuestra es muy fuerte”.

En conferencia de prensa este domingo en la sede nacional del partido, Delgado Carrillo también denunció que en la red social X (Twitter), persiste una campaña que, calculó, requiere una inversión de un millón de dólares a la semana, para denostar tanto a la candidata presidencial de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum, como al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los partidos de la 4T.

Sostuvo que para ello fueron creadas 161 mil 280 cuentas de bots, muchas de las cuales fueron abiertas desde distintos países, además de México.

Los ataques en “nado sincronizado”, están también vinculados con al menos 147 mil cuentas vinculadas con los partidos de oposición, entre ellos varios “liderazgos panistas”.

“Lo que nos sorprende es la creciente inversión que están haciendo en estas campañas negras digitales y cómo la están orquestando ya desde distintos países, pensando ellos que no los vamos a detectar, pero tienen actividad ya en 50 países, tienen ya bots. Tienen cuentas en por lo menos 50 países, que hacen nado sincronizado con una mafia digital que ya establecieron algunos liderazgos panistas. Tenemos ya perfectamente detectados quiénes son los que inician con los hashtags, con las ideas de ataque. De ahí ellos lanzan y todas las cuentas bots empiezan a actuar, empiezan a interactuar para generar tendencias”, indicó.

Como parte de esa campaña, dijo que el 52.2 por ciento de las conversaciones con las que se buscan posicionar etiquetas como #NarcoCandidata, #NarcoCandidataClaudia, o #NarcoCandidataSheinbaum, son originadas por bots.

Para contrarrestar la campaña, señaló que desde Morena, “nosotros no tenemos que hacer guerra sucia, pues nada más tenemos que regalarle un retuit a Calderón”.

El morenisa presentó una publicación del ex presidente Felipe Calderón en la que aparece este domingo con la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, expresó: “Quien convirtió a México en un narcoestado fue Felipe Calderón, y aquí está la candidata del PRI y del PAN celebrando en España, muy juntitos. Qué dice Calderón, mira abordaron la problemática de educación, salud, invita a votar, y no hablaron de seguridad, yo creo que se le pasó a Calderón. Le hubiera recomendado a alguien de secretario de Seguridad Pública. Hubiera estado mejor ese tuit”.

Además, aclaró que no presentarán denuncia por la campaña de guerra sucia, sino lo que acusan es la “falsedad en las conversaciones que provocan, que son artificiales y que hay una inversión importante de dinero detrás de eso”, y añadió que lo mejor es promover la participación ciudadana para blindar el proceso electoral. (Néstor Jiménez y Georgina Saldierna).