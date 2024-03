Por Agencias

Cancún, Quintana Roo.- La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, amplió sus críticas contra la Marina y el Ejército por la participación que han tenido en labores de construcción de obras, mantenimiento y administración aduanal. Tras asegurar que los cruces desde Estados Unidos a México pasaron de 30 minutos a 3 horas, dijo que la Marina “ha complicado” los trámites aduanales.

En Cancún, donde se reunió con empresarios del ramo turístico, presentó este sábado su estrategia en la materia. Y aunque se mantiene en operación el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), planteó “que regrese” esta dependencia, así como el Consejo de Promoción Turística y el proyecto de Pueblos Mágicos.

También afirmó que, de ganar la contienda, haría una investigación de los “posibles actos de corrupción” en la construcción del Tren Maya. Y luego de lanzar constantes críticas por el daño ambiental que considera generó la esa obra, apuntó que se tiene que analizar cómo sacarle provecho “porque tampoco podemos andar tirando el dinero a lo güey”.

La abanderada de la oposición acudió este sábado a las instalaciones de la Universidad Anáhuac, donde ofreció un mensaje ante empresarios hoteleros, restauranteros y diversos sectores ligados al rubro turístico.

Después de escuchar a algunos de los integrantes del ramo, Gálvez destacó el crecimiento de ciudades con vocación turística, y citó como ejemplo el caso de Tijuana, ciudad que, agregó, “no es nada bonita como Cancún, o sea… la verdad, pero se está volviendo un destino turístico por su gastronomía”.

Al presentar un balance de los retos que afrontan en la ciudad fronteriza, aseveró “el mayor problema ahorita está siendo el cruce fronterizo, pues para que el general secretario de la Marina de una vez le mando a decir, no se enoje conmigo secretario, yo solo escucho, escucho a los empresarios, escucho lo que me dicen en la campaña».

Enseguida, expuso: “Me dicen que cruzar de México a Estados Unidos les lleva entre 30 y 40 minutos y que ahora gracias a la eficiencia de la Marina les puede llevar hasta tres horas cruzar de Estados Unidos a México, eso me dijeron en Tijuana ¿Por qué? Porque lo han vuelto muy complicado”.

Matizó que “no es nada contra marinos o el Ejército”, pero recalcó “los pusieron a hacer cosas para la que ellos no estaban preparados. Para la que ellos no tenían la vocación. Y el día de mañana que haya baches en las autopistas, en las carreteras le van a echar la culpa al Ejército, porque no es su talento del Ejército el ponerse a bachear carreteras. Entonces ese es el tema de este gobierno, que improvisa y por eso las aduanas están tan complicadas, la corrupción sigue y eso también me lo dijeron”.

A la vez, comparó esta entidad con Guerrero, estado que aseguró que está en manos de la delincuencia. “No hay gobernadora, no hay gobernabilidad, la delincuencia es la que se ha apoderado ¿Vieron el video de estos dos choferes del transporte público cómo los cachetearon, los tablearon? Gente buena, gente de trabajo, dónde está la autoridad ¿Quieren que eso le pase a Quintana Roo?”, preguntó a los asistentes. “Noooo”, respondieron en coro. No obstante, la hidalguense advirtió que “ya está empezando a pasar. Ya está pasando, pero se puede poner peor”.

En tanto, sobre sus propuestas en materia turística, expresó su desacuerdo en que el Tren Maya se haya concretado “sin los estudios correspondientes” de impacto ambiental. Ofreció “resarcir los daños”, lo que incluyo, indicó, plantar unos 200 millones de árboles, e investigar los motivos del incremento del costo de la obra.

“No podemos tampoco matar lo que es el atractivo de Cancún. El atractivo de Cancún tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con su selva, tiene que ver con los cenotes”, apuntó. Mientras un grupo de asistentes respondió con aplausos y porras, la mayoría permaneció con postura seria, sin aplaudir.

Tras ello, la candidata aclaró: “También me comprometo a ver cómo les sacamos provecho esa inversión, porque tampoco podemos andar tirando el dinero a lo güey, con todo lo que entonces hay que ver si con los hoteleros logramos realmente que el turismo, que hoy sabemos que el turismo que llega a Quintana Roo es un turismo de sol y playa, es un turismo que tiene paquetes todo incluido y que hoy prácticamente están en un hotel, digo quizá van algunos de los parques cercanos a una hora de camino, pero este turismo no necesariamente se va a subir a Calakmul, no necesariamente porque son turismos distintos, por lo que yo entendí en la pasada reunión”.

Su postura, añadió, sería impulsar los proyectos ecoturísticos en esta región “y que no sean proyectos que depreden todavía más la selva, porque entonces qué sentido tendrá a tener estaciones intermedias si no tienen un beneficio, entonces esa parte me comprometo a cuidar con detalle que ya no haya más daño ambiental y que podamos construir un proyecto sostenible con lo que se ha planteado con el tren”.

Otras de sus propuestas consisten en generar un índice de competencia turística para que se midan entre estados en esta materia, y fomentar la organización de convenciones internacionales en territorio mexicano. (Néstor Jiménez/La Jornada).