Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La forma como se dividieron los distritos más la apatía o indolencia de los candidatos a Diputados locales mantiene esa elección como la más ignorada de todas, confusa, tan gris que incluso pocos conocen a quienes buscan una curul en el Congreso de Tamaulipas.

No es para menos, los Diputados no se dejan ayudar, dan la apariencia de ser inútiles y así es como son tratados en cada elección, no inspiran ni un voto salvo los que van en contra de algunos de ellos.

Quizá por ello a muchos candidatos a Diputados se les acusa de ser verdaderos bultos, un lastre para quienes buscan las presidencias municipales e incluso la presidencia de la República.

Pero además de inútiles los candidatos a legisladores parecen mercenarios, corruptos, es más, de los que buscan llegar al Congreso, con sus honrosas excepciones, se les ubica únicamente por sus malas acciones, representan votos en contra para sus compañeros que quieren ganar presidencias municipales más que un apoyo.

Como en todas partes hay excepciones, algunos municipios, como Reynosa, donde el candidato es el bulto, quien trae los votos negativos por tantos años en el ejercicio del poder y los candidatos a Diputados pueden rescatarlo.

En el PAN, o PRIAN, quizá solo es un municipio donde los votos de los candidatos a Diputados serán importantes, pero difícilmente podrán inclinar la elección municipal a favor de ese color, vaya, no acarrearan sufragios a los candidatos a presidentes municipales ni a quien busca ser su presidenta, porque además andan enfrascados en otros pleitos, sus objetivos están muy dispersos.

Vamos más allá, hasta hoy pocos saben quien buscará representarlos en el congreso, es más, hoy nadie sabe quien los representó en esta legislatura, y hay algo más grave todavía, en este momento, después de 18 días que inicio la elección federal, todavía nadie sabe quién es el candidato a Diputado federal de la coalición Fuerza y Corazón por México, en otros distritos andan igual y si usted hace un sondeo le podría apostar que tampoco identificarán con facilidad a sus candidatos al congreso federal ni al local.

Ahora, le hablo de las dos coaliciones más importantes, así que casi podemos dar por un hecho que Movimiento Ciudadano tampoco ha puesto atención en el Congreso que viene, nadie se preocupa porque sus candidatos a Diputados hagan campaña, visiten las colonias, acarreen votos a favor de su partido y le sumen en lugar de restarle como ocurre, en la mayoría de los casos, a las campañas de alcaldes y la presidencia de la república.

Lástima, los partidos políticos parecen no darse cuenta que de no ganar el Congreso el papel que haga el gobernador o sus alcaldes puede complicarse e incluso reducirse a simples administradores de los recursos públicos y con muchas dificultades para echar a andar sus proyectos de gobierno y cumplir con las promesas que le hacen a la gente en la campaña.

La triste realidad es esa, los candidatos a Diputados están muy grises en casi todos los Distritos, no parece interesarles hacer compromisos, menos campaña, los del PRI y del PAN vergonzosamente se han colgado de Xóchitl, en el caso de Matamoros y Victoria de los candidatos a alcaldes, en Morena los candidatos al Congreso están colgados de los candidatos a alcaldes, por supuesto, les gustaría también aprovechar todo el vuelo que trae Claudia, mientras que el resto no aparecen ni por equivocación.

El Congreso de Estado es un poder, quizá más importante que ganar alcaldías, quizá tan importante como obtener la gubernatura, porque ahí se decide como se gasta el presupuesto, se fiscaliza el gasto, se aprueban leyes para hacernos la vida más cómoda, entre muchas otras cosas, pero da la impresión de que los partidos políticos no lo saben, o no les interesa si no tienen dinero que gastar.

Obvio, nos gustaría, ojalá, que los grises candidatos a Diputados alcen la voz, nos den a los tamaulipecos la certeza de que tendremos representantes dignos, vaya, ya por lo menos que nos den la oportunidad de conocerlos antes de que sea el 2 de junio, antes de que nos veamos obligados a elegirlos a la fuerza, quizá, sin conocerlos, peor aún, antes de que dependan de la voluntad de los alcaldes porque ganarían la elección en calidad de bultos…

CREAN INSTITUTO DE LA MUJER UNIVERSITARIA EN LA UAT… El MVZ Dámaso Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), anunció la creación del Instituto de la Mujer Universitaria como un paso fundamental en la promoción de la equidad de género, tanto dentro como fuera de la institución.

Durante su intervención en la Asamblea Universitaria Solemne de Investidura, el rector dio a conocer esta iniciativa que, dijo, es un paso determinante para sensibilizar sobre la equidad de género.

“Las mujeres no solo están reclamando su espacio en el diálogo social, sino que también lo replantean con el lenguaje de la igualdad, transformando una realidad tangible a través de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas”, expresó.

Indicó que la creación del Instituto de la Mujer Universitaria responde a la imperante necesidad de sensibilizar sobre la importancia de la equidad de género tanto en el ámbito académico como en la sociedad en general, luego de resaltar que este organismo se enfocará en promover iniciativas que impulsen la participación de las mujeres en la educación superior y en la investigación científica.

Durante el evento, el rector destacó la trascendencia de esta medida como un avance significativo en la búsqueda de la igualdad de oportunidades para todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria.

“La creación del Instituto de la Mujer Universitaria refleja la profunda convicción de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de que la diversidad y la inclusión son pilares esenciales para el desarrollo integral de la comunidad universitaria y para el progreso de la sociedad en su conjunto”, afirmó.

Este instituto constituye un hito en el camino hacia la construcción de un entorno universitario más equitativo y justo, donde todas las personas, independientemente de su género, puedan desarrollar su máximo potencial académico y profesional.

Se espera que el Instituto de la Mujer Universitaria de la UAT colabore estrechamente con otras instituciones y organizaciones para fomentar el desarrollo profesional y académico de las mujeres en Tamaulipas.

