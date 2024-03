Por Agencias

Ciudad de México.- El ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, acudió la mañana de este miércoles a la conferencia de prensa de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), y pidió derecho de réplica luego de que la abanderada de la oposición ha hecho constantes críticas contra él, entre ellas que será el encargado de embarazar urnas en esa entidad

Murat anunció que presentará una demanda civil y penal por difamación contra la hidalguense.

Tras tocar el timbre en reiteradas ocasiones, personal de la casa de campaña de Gálvez se asomó por una ventanilla sin abrirle la puerta, mientras al interior se desarrollaba la conferencia de prensa.

Durante su espera llegó al lugar el senador panista Damián Zepeda y, tras saludarlo, el legislador le deseó suerte y se apresuró a ingresar a la casa de campaña por otro acceso.

“Si los partidos no le están acompañando para tener la estructura de defensa del voto y de promoción es culpa de ella. Vengo a decirle que si no puede, que renuncie. Dijo que, aparte, me habían llevado a la cuarta transformación, pero yo fui por voluntad propia porque no podíamos ser cómplices de una candidatura simulada e impuesta, donde hicieron un pacto de sangre con, por supuesto, un pequeño grupo, que aparte exijo diga quiénes son, para imponer su candidatura.

“Aparte, lamentable, indigno para los priistas, los vetaron para la candidatura para la presidencia y la jefatura de Gobierno, lamentable el papel. Hoy que es marzo, lo dije y lo reitero, México no quiere “saltos al vacío” y ella es un salto al vacío. Por otro lado, el Infonavit. Quiero decirles que ha señalado, en efecto, en el Infonavit hubo un delito que perseguir, y por el otro lado un pago indebido, pero en una administración distinta a la mía, dos años después, y no hubo impunidad como ella señaló; hubo la detención del secretario general y del director del instituto. Estamos aquí para aclarar esos puntos y que deje de mentir. Como ya lo dije: si no puede, que renuncie”, dijo en entrevista con La Jornada. (Néstor Jiménez/La Jornada).